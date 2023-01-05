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ММА

5 января, 22:30

Все больше звезд ММА делают пересадку волос. Не хочет лысеть даже гигант Нганну, а у Багаутинова уже выросла грива

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Али Багаутинов с новой шевелюрой.
Фото Соцсети
Турецкие врачи творят чудеса.

Какими бы брутальными и кровавыми ни были бойцы смешанных единоборств, многие из них довольно щепетильно относятся к собственной внешности.

Журналист Игорь Лазорин как-то рассказывал, что Генри Сехудо перед интервью с ним попросил минутку, чтобы уложить волосы гелем и тщательно расчесаться. Андрей Орловский, несмотря на прозвище Питбуль и суровый оскал, пользуется на ночь омолаживающим кремом для лица (пусть и говорит, что эта инициатива жены) и даже самая уродливая легенда ММА Вандерлей Сильва хочет быть красивее, поэтому колол себе ботокс.

Тем же, кому расчесывать на голове уже нечего, подключаются к одному из главных бьюти-трендов последних лет — пересадке волос. Дагестанец Али Багаутинов, бразилец Пауло Коста, камерунец Франсис Нганну, американец Дональд Серроне — все они за последний год сделали себе пересадку волос.

 
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Самым счастливым после трансплантации выглядит Багаутинов. У бывшего претендента на пояс UFC на месте плеши выросла уже целая грива, и он регулярно посвящает ей посты в соцсетях.

Боец любит подначивать своих лысых друзей, Магомеда Исмаилова и Рината Фахретдинова, выкладывая видео, где он сушит волосы феном, тщательно расчесывает их или просто нахваливает.

А вот как выглядел Али до пересадки.

Багаутинов до трансплантации волос. Фото Соцсети
 
 

Высадил себе волосы и средневес UFC Пауло Коста. 31-летний бразилец никак не захотел мириться с облысением и ради операции даже перенес бой.

Пауло Коста в клинике по пересадке волос. Фото Соцсети
 
 

И даже гигант Франсис Нганну, который и лысым вроде смотрится неплохо, решил отправиться в Турцию на трансплантацию.

Нганну в турецкой клинике по пересадке волос. Фото Соцсети
 
 

Свое решение камерунец объяснил тем, что пока не готов лысеть.

«Не думайте, что я решил изменить мой стиль прически. Я просто работаю над его улучшением. Я пока еще не готов лысеть, поэтому обратился к магическим услугам компании Now Hairtime. Скоро снова отращу волосы».

Правда, такого чудесного роста волос, как у Багаутинова, у Нганну пока не наблюдается. Спустя 9 месяцев после пересадки у него по-прежнему сохраняется проплешина на лобной части.

Франсис Нганну. Фото Соцсети
 
 

Возможно, Франсису понадобится еще пересадка (иногда они проходят в несколько фаз), возможно, нужно еще немного времени, а возможно, выбор клиники был не совсем удачным. Но как бы то ни было, эту самую клинику он посоветовал другой легенде ММА, Дональду Серроне.

Тот никогда не мог похвастать красивой шевелюрой и лысел с самых ранних лет, однако после завершения карьеры вдруг захотел быть волосистым и тоже полетел в Турцию.

Дональд Серроне пересадил волосы в той же турецкой клинике, что и Франсис Нганну. Фото Фото из соцсетей клиники Now Hairtime
 
 

Ковбой написал в соцсетях, что решение ему далось непросто, несколько месяцев он даже спорил с женой.

«Пару месяцев назад мой бро Франсис Нганну поделился со мной способом, как можно вернуть волосы. Я изучил турецкую компанию Now Hairtime, отсмотрел все фотографии и видео. Как и все, я задавался вопросом — а нужно ли мне это? После нескольких месяцев метаний, споров с женой, я решился делать пересадку. Позвонил в клинку в четверг и сказал, что в понедельник лечу в Турцию на пересадку.

 
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Хочу сказать, что с момента, как вы сойдете с самолета, и до того, как вас обратно привезут в аэропорт для полета домой, сотрудники этой клиники действительно заботятся о вас по-настоящему — транспортировка из аэропорта в пятизвездочный отель, а затем оттуда — на прием к личному специалисту по пересадке волос. Если вы все еще не уверены, стоит ли вам делать это, следите за моим ростом волос и убедитесь сами. Но лучше не ждите и поезжайте в клинику скорее!».

Однако, не все бойцы готовы на пересадку. Причем, не только по причине дороговизны или сложности операции, но и по идеологическим соображением. Топовый бантамвейт UFC Марлон Вера на подкасте Майкла Биспинга заявил, что в случае облысения просто побреет голову.

Марлон Вера. Фото Соцсети
 
 

Майкл Биспинг: «Мы до эфира обсуждали с Энтони Смитом, сделать ли ему пересадку волос. Вот посмотри на меня, какая у меня шевелюра. С помощью пересадки можно отрастить себе красивые волосы».

Марлон Вера: «Честно, если я начну лысеть, я просто побреюсь налысо. Буду брить голову каждые три дня, как Джо Роган и Дана. Я не фанат пересадки волос, мне кажется, это странная тема. Бро, просто смирись и все. Например, я весь забит татухами. Я не буду набивать на старую тату новую, оставлю все как есть. Я слышал, Ковбой тоже пересадил волосы».

Дональд Серроне
Франсис Нганну
ММА
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