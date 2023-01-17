Самое жестокое шоу по пощечинам пока не у Даны Уайта. Голова бойца опухла до размеров арбуза

За гигантский урон здоровью парень получил совсем небольшой гонорар.

Пока Дана Уайт договаривается с правообладателями на показ нового шоу Skap Fighting League, в Румынии сыграли на опережение. Первый турнир от Даны перенесли с 11 на 18 января, а новое шоу RXF Slap Fighting вышло 16-го числа. Несмотря на румынское происхождение организаторов, оно прошло в Лас-Вегасе и получилось настолько жестким, что Уайту нужно готовить запасной план, чтобы его продукт не затмили.

Участники RXF Slap Fighting. RFX MMA

Правила поединка на пощечинах известны, наверное, всем. В Россию этот формат привез блогер Амиран Сардаров, когда в 2019 году показал на YouTube-канале «Дневник хача» шоу «Каменные лица». Два участника стоят друг напротив друга, а отделяет их лишь небольшой столик, за который можно держаться, чтобы не рухнуть от принятого удара. Защищаться от пощечин запрещено, можно только лупить, причем делать это по очереди. Побеждает либо тот, кто нокаутирует соперника, либо более техничный лещеватель.

Самым жестким поединком на RXF Slap Fighting получился 10-раундовый финал Гран-при между кикбоксером Александром Горщицей и просто физически сильным парнем Сорином Комсой. Победа досталась второму, хотя больнее явно было ему. Комса не просто понес больше урона — после шлепков кикера его голова увеличилась примерно в полтора раза.

Дикий поединок транслировался на YouTube-канале промоушена. За победу Комса получил 5 тысяч евро, а после поединка вышел в прямой эфир «Инстаграма» (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и показал, как его лицо выглядит вблизи. Зрелище по-настоящему жуткое, но Сорин в течение семи минут общался с румынскими фанатами и отвечал на их вопросы. Вот что значит настоящий чемпион!