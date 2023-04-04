«Перейра — ноль по интеллекту». Он единственный, кто забил Поатана руками

Для Артура Кишенко страшнее кататься на горных лыжах, чем драться с Алексом.

В ночь на 9 апреля в Майами, США, состоится турнир UFC 287, в главном событии которого Алекс Перейра проведет четвертый бой против Исраэля Адесаньи. Предыдущий поединок состоялся 7 ноября 2022 года, когда бразилец нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал чемпионом UFC.

Ранее в кикбоксинге у Адесаньи и Перейры состоялось еще два поединка, и оба выиграл Алекс — решением и нокаутом. Самого бразильца побеждали досрочно техническим нокаутом лишь однажды — это сделал украинский кикбоксер Артур Кишенко, который забил Перейру в стойке во втором раунде на турнире Kunlun Fight в 2016 году. В интервью «СЭ» Кишенко вспомнил тот поединок, сравнил Перейру c медведем, а также рассказал, почему не планирует переходить в UFC.

— Как у вас дела? Вы сейчас живете в Испании, чем занимаетесь?

— Дела прекрасно, слава богу, все хорошо. Чем занимаюсь? Даже не знаю, как вам сказать... Живу жизнь, воспитываю детей, делаю всякие проекты, бизнесы. Инвестирую деньги, инвестирую время, во многих направлениях развиваюсь.

— Вы закончили карьеру? В 2020 году вы говорили, что запланирован бой, но он не состоялся.

— Закончил или не закончил, не могу еще сказать. Внутри себя еще не готов. Хочется на каком-то физическом... даже не знаю, как это назвать правильно. Есть какое-то желание — грубо говоря, скучаешь или не хватает эмоций. Тело, гормоны, «физика» требуют, голова понимает: ну, все, хватит, достаточно, все хорошо, все в порядке. И вот тут день на день не приходится. Приходит хорошее предложение — тело уже готово к подготовке. Мозг считает математику и говорит: «Оно тебе надо?» (Смеется.) Получается, пока мой мозг не удовлетворяют предложениями.

Буквально позавчера я вел переговоры с китайцами. На 20 мая они хотели бой, но для меня это очень короткий срок на подготовку. Тем не менее я им назвал свои условия и теоретически, заочно, они вроде бы согласились. Я жду предоплаты, но у меня все жестко. Я очень жесткий с организаторами. Если вы следите с момента моей карьеры без тренера и менеджера, с 2014 года, я боксирую только по предоплате и только по стопроцентной оплате в день взвешивания. И сейчас, понятно, не все организации готовы выполнять эти условия. Поэтому не могу сказать, что я закончил с карьерой. Не хочу говорить, потому что наблюдаю за многими бойцами, они миллион раз делают последний бой, потом возвращение, потом опять уход, потом коммерческий бой. Ну, такой цирк. Они делают деньги, это их бизнес, но я так не хочу. Если буду уходить, то или молча, или красиво.

Артур Кишенко и Константино Нанга. Фото Global Look Press

— Вы сказали про предложение из Китая. Это кикбоксинг, я правильно понял?

— Да, да.

— Вам сейчас 36 лет, вы всего на год старше Алекса Перейры, которого побеждали в свое время. Были предложения из ММА в последнее время?

— Не, в последнее время не было. Я в какой-то период времени, наверное в 2016 году, разговаривал, не знаю, напрямую или не напрямую, но с какими-то агентами, которые представляют UFC. Они мне предложили обычные условия для обычного спортсмена, который стартует у них на обычном контракте, что мне было неинтересно. Поэтому мы не договорились. Ломать уши, ноги, носы за десятки или сотни тысяч сегодня я не готов уже. Если я выйду в ринг, это уже развлечение и хобби. Как люди ездят на лыжах. Я, например, лыж боюсь больше, чем боя с Перейрой. Потому что я не контролирую гору, не контролирую снег. Я не провел на лыжах десятилетие, чтобы чувствовать себя уверенно. В ринге я чувствую себя спокойно, уверенно. Что касается математики, цифр — это невыгодно, неинтересно, неприбыльно. И есть риски здоровью.

Что касается Перейры — ну и слава богу. Знаете, там один парень такой с бородой, и у него еще губа чуть-чуть заячья. Не знаю, как его зовут (речь о Хамзате Чимаеве. — Прим. «СЭ»). И есть в интернете такое видео, как ему называют имя бойца, и он говорит: «шоумен», такой, такой (дает характеристику. — Прим. «СЭ»). И вот Перейра — scared guy, типа боязливый мальчик. Дай бог, чтобы у Перейры все было хорошо, он заработал каких-то денег, правильно их инвестировал и вложил. Самое главное, чтобы в результате зарабатывания денег в ринге правильно потом ими пользоваться. Потому что, как показывает практика, множество бойцов после окончания карьеры остаются на нулях. Идут работать тренерами или охранниками.

Мне все говорят: «Ты видел Перейру?» Я говорю: «Вы видели? Я его вынес во втором раунде». Для меня это показатель. Что Перейра вынес кого-то, стал чемпионом UFC, мне это говорит, что уровень UFC, может быть, громко сказано, но очень низкий. Если я Перейру закончил во втором раунде, то что говорить о вторых номерах? Адесанья — очень интересный, хороший спортсмен, и все четыре раунда, и даже пятый, он перебивал Перейру. Я не знаю, что там произошло. У Перейры очень тяжелый удар рукой. Технически он нулевой, но удары очень тяжелые, и Адесанья пропустил в пятом раунде. Но четыре раунда Адесанья выигрывал в одну калитку и вел бой на расслабоне. Сейчас будет реванш — я думаю, что Адесанья заберет пояс обратно.

— Вы рассказывали о тревожных ощущениях перед боем на Kunlun Fight с Дмитрием Валентом в 2015 году, когда у вас была травма руки. А какие были мысли перед боем с Перейрой, что вообще в тот момент о нем думали?

— Честно, я его недооценивал, не воспринимал вообще как соперника до первого раунда. До первой, так сказать, звезды. Я думал: высокий парень, худощавый, живот, голова — моя тема. Я в принципе так и сделал. У меня после этого боя были большие эмоции, потому что я шел очень легко и свободно. Без поражений, 80% [побед] нокаутами, и мне никто не мог дать встряски особой. Перейра в первом раунде пробудил, удивил очень. По макушке так цеплял аккуратно, и, блин, ноги заплетались. Мне нужно было в первом раунде адаптироваться. Могу сказать откровенно: после первого раунда я запереживал, потому что не понимал, как к нему подобраться. Он очень тяжелый ударник. Руку выставляет, а я как на арматуру натыкаюсь.

В перерыве я заткнул всех в своем углу: «Так, тихо, мне нужно подумать». Так как я тренируюсь без тренера и менеджера, мне нужно надеяться только на себя. За минуту отдыха я провел небольшой анализ самого себя. Проблема была не в нем, а во мне. Потому что я вышел на бой, недооценив его и не воспринимая опасности. В перерыве после первого раунда мне нужно было просто проанализировать, что парень серьезный, достаточно тяжело бьет и может сделать какой-то сюрприз. Слава богу, во втором раунде все уже пошло по плану, и к концу раунда все уже закончилось.

— Многие говорят, что самый опасный удар Перейры — его левый хук. Вам как показалось, это ли самый опасный его удар?

— Ну, да. Он не попадал. Мне повезло, можно сказать, что я очень хорошо тренируюсь или правильно подготавливаюсь. Я не подходил на удобную для него дистанцию, чтобы он попал этим хуком. Я развиваю свою методику, KO System. Моя позиция, что проблема не в том, как сильно или умело он бьет. Проблема в том, станешь ли ты в то место или на ту дистанцию, где у него это хорошо получается. Во втором раунде я пропустил два колена неприятных, но с рук уже не пропускал, потому что становился на той дистанции, где надо. Я изучил кикбоксинг, и он мне нравится, но для меня сейчас он очень легкий, как второй класс, дважды два. Потому что все секреты внутри тебя. Мы много говорим о Перейре, но на самом деле он очень читаем, и если спросить мнение о высоком IQ бойцов, то о Перейре скажут, что он ноль по интеллекту.

Перейра — громкий, интересный, но как боец он не Усик, не Ломаченко, не Канело. Если кикбоксинг взять, у нас интеллектуалы — это в принципе Вахитов. Но так как у него мало практики, мало боев, он сидит дома. Энди Сауэр очень интеллектуальный, Боньяски. Можно сказать, что Седрик Думбе, друг мой. Но у него такой животный инстинкт самосохранения. Он очень хорошо чувствует дистанцию и очень смышленый — в секунду соображает и делает. Можно это тоже отнести, грубо говоря, к интеллекту, к IQ.

Адесанья намного умнее, ярче, интереснее, развитее в интеллекте [чем Перейра]. [Перейра] Хороший, добрый парень. Большой, сильный, как у нас говорят, медведь. Такой большой добрый медведь. Но он сильный по природе. Например, Тайрон Спонг и Забит Самедов боксировали в 70 кг, а потом перешли в тяжелый вес и показали там результат. Они себя сделали сильными и пошли драться с большими парнями. Перейра от природы большой. Это то же самое, когда Сэмми Шилт выигрывал и выносил все. Сэмми Шилт — неуклюжий. Я не плохо говорю, просто он огромный и выходил против людей на 20 см, на 20 кг меньше его. Два раза чемпион К-1 — да, но он ни разу не дрался с таким же большим, как он. Все относительно.

Артур Кишенко. Фото Соцсети

— Вы сказали, что Перейра добрый. А удалось в этом убедиться, пообщаться с ним до или после боя?

— Я смутно помню, но, мне кажется, или я зашел к нему после боя в раздевалку, или он ко мне. Мы пожали руки, на английском он не говорит, поэтому «спасибо-спасибо», «молодец», «хороший бой». Опять же, как вы сказали, мне 36 лет, я пообщался с людьми, уже чуть-чуть распознаю людей, чувствую. Перейра после боя не старался [требовать] реванш: «отомщу», «мне не повезло» или «это несчастный случай». Он принял поражение, согласился, набрался опыта. Это говорит о том, что он добр к людям и добр к миру, потому что он не отрицает настоящего. Он принимает, что кто-то может быть сильнее и удачливее сегодня. Как правило, это умеют только добрые люди, потому что злые всегда найдут оправдания, отговорку, они все перекрутят и попытаются доказать обратное.

— Можно ли говорить, что комплексно Адесанья, несмотря на три поражения, лучше Перейры как боец? Как кикбоксер и ММА-боец.

— Он стабильнее как минимум. Мы сейчас посмотрим, как продолжится карьера в UFC. Там сколько, три-четыре года он шел без поражений. Вот, появился Перейра, и сейчас время покажет, кто лучше. Больше мне симпатизирует Адесанья. Он раскрепощенный, более свободный, но Перейра — трудяга. Импровизация и легкость всегда победят труд. Импровизировать можно где угодно, с кем угодно и как угодно. «Физика» — это грузи, таскай, поднимай, дерись. В «физику» много не заложишь, импровизация везде работает. И в юморе, и в политике, и в бизнесе, и в спорте, и просто в повседневной жизни.