«Липкие руки», дергать головой, уходить от сетки. Чемпион Glory объясняет, как Адесанье победить Перейру

Серьезный разбор.

В ночь на 9 апреля Исраэль Адесанья (23-2) и Алекс Перейра (7-1) подерутся четвертый раз в своей истории. После двух поражений в кикбоксинге и одном в ММА нигериец постарается наконец размочить счет в этом противостоянии и заодно вернуть титул в среднем весе UFC.

Их прошлый, третий по счету и первый в ММА, поединок прошел в ноябре прошлого года на UFC 282 в Нью-Йорке. Адесанья серьезно потряс оппонента в концовке первого раунда, когда связал правый кросс и левый хук. Огромный бразилец закачался и выжил только благодаря спасительному звону гонга. Затем он, однако, быстро восстановился в перерыве и выиграл второй раунд, но потом проиграл последующие два и выходил на пятый раунд уже без шансов на победу решением.

Угловые Перейры — Фернели Фелиз и Гловер Тейшейра — гнали его только за нокаутом, и он в итоге его добыл. Обрезал Адесанье все углы, прижал к сетке, потряс и так увесисто махал руками, что у Марка Годдарда, видимо, сдали нервы, и он решил остановить бой.

Несмотря на уже третью победу в их противостоянии, к четвертому бою Алекс снова подходит в ранге андердога — букмекеры готовы поверить в его победу только за коэффициент 2,35. Уж слишком классный, техничный, более молодой и универсальный боец Иззи, чтобы не дать ему роль фаворита.

Бывший чемпион самой престижной организации по кикбоксингу Glory Габриэль Варга тоже видит Адесанью фаворитом и считает, что при правильной работе тот должен на этот раз наконец победить. Он глубоко исследовал все ключевые нюансы и вывел 12 составляющих для успеха нигерийца.

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Первая вещь, которую Адесанье абсолютно необходимо продолжать делать в предстоящем бою, — это дергать головой.

Когда ты дергаешь головой, ты готов в любой момент сделать оттяжку назад. Если Перейра попадет по нему, когда он будет в стоячем положении, то его голову тряханет, мозг коснется черепа и повысится шанс уйти в нокаут.

А когда голова постоянно в движении и ты пропускаешь удар, тут гораздо проще принимать его. Адесанья проделал здесь фантастическую работу в начале боя, но затем он стал делать это с меньшей частотой. Если бы я был его тренером, я бы сказал ему: «Мы должны укоренить это движение головой. Работаем с длинной дистанции, дергаем головой, бьем и оттягиваемся назад». Нельзя оставлять голову на одном месте. Я бы много работал с ним с мягкими палочками, выбрасывал бы их ему в голову и заставлял постоянно, раунд за раундом, двигать головой и ногами.

Второе, что я бы ему говорил опять, и опять, и опять: «Как только твоя пятка касается сетки при отходе назад, чувствуешь сетку, есть контакт — сразу создавай угол, отшагивай в сторону».

Он здорово проводил это в начале боя. Никогда, никогда, никогда не останавливайся, если твоя спина прижалась к сетке. У Исраэля, на мой взгляд, есть преимущество на всех участках октагона, кроме позиции, когда он прижимается к сетке. Тут все сразу меняется. Я бы очень много работал с ним над уходом из этой позиции, даже если ты потрясен, пропустил удар, у тебя должно быть уже встроена в голове идея, что нужно создавать угол и уходить оттуда.

Алекс Перейра (слева) и Исраэль Адесанья. MMAFighting

Нужно вселять Адесанье идею, что он может потрясти Перейру и закончить бой сразу же.

Он потряс его в прошлом бою, и самое главное — ОБА бойца это поняли, они узнали, что Адесанья может потрясти его, и нельзя об этом забывать. И я бы постоянно в кэмпе напоминал бы Адесанье об этом: «Если ты попадешь по нему правильно, бой может тут же закончиться. Нам необязательно драться весь бой». Эту идею я постоянно вселял бы ему в голову. Как у тренера, как у держателя лап, у тебя есть возможность усиливать эту идею через ситуации, когда боец попадает по лапам и ты показываешь, что потрясен. И многие хорошие держатели лап часто делают это — притворяются, что удар пошатнул их. Адесанья пошатнул его правым кроссом, поэтому можно работать на лапах, он бьет джеб-джеб, кросс, джеб, ложный джеб — бам — кросс, и ты начинаешь шататься от него. Он должен знать, что если доведет этот кросс, бой сразу закончится.

Когда Адесанья будет создавать угол, после того как его пятка коснулась сетки, он должен между созданием угла проводить атаки.

Если вы просто создаете углы, снова и снова создаете их — то вы просто бегаете и даете уверенность парню вроде Перейры, что: «Окей, я могу просто преследовать его». В начале боя мы видели, что Адесанья создавал угол — и тут же атаковал — создавал угол — и тут же атаковал. Джебом, кроссом. Когда он так делал, он добивался двух вещей: а) заставлял Перейру беспокоиться, что тот не может теперь просто преследовать; б) создавал больше пространства, потому что Перейра на момент давал заднюю и у Адесаньи появлялся шаг вперед, отход от сетки, и теперь после удара ему было куда оттягиваться назад. Угол — атака, угол — атака. Это нужно тренировать весь кэмп.

Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Zuffa LLC

Я заметил, что в защите Перейры от джеба есть такой момент — он сводит руки [в блок].

Это такой пассивный датч-гард, он дает очень хорошую безопасность от ударов по центру, но не от ударов сбоку. Адесанья очень хорош в финтах, весь кэмп ему нужно прогонять примерно такие комбо: джеб + джеб + ложный джеб + длинный хук. После такого хука может появиться возможность и для хорошего кросса с правой.

Если Перейра идет первым номером, он бьет как грузовик. Исраэль гораздо сильнее, когда он сам работает первым номером, и это то, что я бы ему посоветовал: «Будь первым».

Да, создавай углы, да, двигай головой, но будь первым. Нельзя давать Перейре подходить первым, давать ему выбрасывать удары и только потом контратаковать в этом размене. Потому что Перейра бьет очень сильно. Нужно работать с длинной дистанции и фехтовать его, двигаться и снова фехтовать. Если он идет первым, нужно уходить.

Одно из защитных движений, которое мне понравилось у Адесаньи в прошлом бою, — это «липкие руки».

Вы работаете с руками соперника, даже хватаете его за кисти. Да, если соперник разъединит руки, вы будете в опасности. Но у Адесаньи очень быстрое вот это дерганье головой, он готов в любой момент отдернуться назад. И когда ты наложил свои руки на него, Перейре очень тяжело будет удивить, Адесанья будет чувствовать все его движения. Думаю, «липкие руки» — идеальный инструмент для него контролировать темп боя, замедлять этот темп и давать понять Перейре: «Я здесь, и ты не сможешь преследовать меня».

Каждый раз, когда Адесанья доводил сильный удар в прошлом бою, он сначала делал финт.

Очень важно в кэмпе сначала делать финт бедром и потом бить двоечку. Или дернул рукой — пробил. Или подсел, как будто уклонился от удара, — и силовой удар. Финты должны идти до силовых ударов.

Когда ты устаешь, создавать углы и двигаться становится все сложнее. Но у Адесаньи есть одна штука, он хорошо ее делал в прошлом бою: когда Перейра идет на него, он делал прыжок навстречу, брал в клинч и разворачивал его.

Даже с учетом того, что Перейра гораздо-гораздо крупнее, ему некомфортно в клинче. Адесанья может работать через длинные удары, финты, затем убрать голову с центральной линии, быстро сократить дистанцию и взять в захват.

Я видел, что Адесанья много работал в кэмпе над техникой дыхания в бассейне, над рефлексами, когда он стоит лицом к стене и ему из-за спины бросают мячики, а они отскакивают от стены и он должен их ловить. Да, это все может улучшить твои рефлексы, бассейн улучшит кардио, но я бы на его месте больше бы работал над борьбой у стены. Ты и так уже передышал Перейру в том бою, вместо бассейна поработав над борцовскими дриллами, тейкдауны-тейкдауны-тейкдауны, удары в стойке — финт — тейкдаун, работа у стены.

Я бы посоветовал Адесанье исключить хайкики со знаком вопроса.

Перейра держит руки немного по-другому, он не реагирует на эти финты киками, не реагирует на ложные фронт-кики, как другие бойцы ММА. Его чувствительность и знания в ударке гораздо выше по сравнению с теми ребятами, с которыми Адесанья дрался в UFC. Я бы на месте Исраэля больше работал над тем комбо джеб + джеб + ложный джеб + длинный хук. Потому что тут явно есть окошко. Хайкики со знаком вопроса не работают против Перейры, я заметил это в прошлом бою.

Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Zuffa LLC

Адесанье стоит чаще атаковать корпус после джеба.

Руки Перейры ставятся высоко, и его торс реально открыт. Я понимаю, что корпус Перейры мощно набит, там куча «кубиков», он очень сильный, но все равно, когда ты сильно попадаешь в этих маленьких перчатках прямо в живот — это выбивает дыхание. Джеб + джеб + убрали голову с центральной линии + силовой кросс в живот.

Последнее, что хочу сказать Адесанье, — никогда не прислоняйся головой к сетке с прямой спиной.

Лучше голову наклонить вперед, потому что так у тебя будет возможность ее оттянуть или поделать уклоны в сторону. Я помню, когда смотрел бой, он выигрывал его и потом прислонился к сетке, и я сразу такой: «О, нет. Не делай так, не застревай там, не останавливайся». И тут же его потрясли. Как мы говорили — нижняя часть тела достигла контакта с сеткой, сразу создаем угол, уходим, наносим удар, снова создаем угол, создаем дистанцию.