«Если меня лишат гонорара — уйду из лиги. Я 23 кг согнал!» Что говорят участники самого странного боя в истории АСА

Али Багов и Рашид Магомедов стали антигероями турнира АСА 141.

Турнир АСА 141 ознаменовался скандалом — Али Багов и Рашид Магомедов бились настолько нехотя, что перед пятым раундом в клетку зашел основатель промоушена Майрбек Хасиев и дисквалифицировал обоих. А ведь это был четвертьфинал Гран-при в легком весе — главного проекта АСА в 2022-м. На пресс-конференции после турнира Хасиев заявил, что считает поединок Багова и Магомедова договорным, а также заверил, что оба бойца свои гонорары не получат. Само собой, и Али, и Рашид были исключены из Гран-при. Комментарии Хасиева мы уже публиковали. Теперь же — слова бойцов, а также старшего брата Багова. Естественно, все они недовольны решением Хасиева.

Али Багов:

— Честно: я с Рашидом вообще не хотел драться. Но так как соперника у меня не было, Рашид согласился. Мы гоняли вес, мы вес сделали — ровно 70,8. Мы как могли дрались. Я же борец сам по себе, я не ударник. А Рашид ударник. У него хорошая защита от проходов в ноги. Он что мог сделал. Я тоже как мог дрался. Почему-то во втором раунде не остановили, а в пятом остановили. И дисквалификация. Это неправильно, я думаю. Я как мог бил, дрался. Я же борец. Посмотрите мои бои — я в каждом бою борюсь. Я и в интервью [перед боем] сказал: «Я буду бороться, я буду темп давать». Как я сказал, так и сделал. Я так дерусь всегда. Я вкладывался [в удары] и коленом, и локтем.

Моим соперником должен был стать Мансур Барнауи — месяц назад в Сочи. Но он отказался от боя. Мне сказали: «Рашид с тобой будет драться». «Если Рашид со мной будет драться — я тоже буду драться», — вот так я ответил. А так мы с Рашидом никогда не встречались, не тренировались вместе. Я его уважаю как человека — он по жизни и в спорте хороший человек. Я всех уважаю. Я в этом Гран-при с любом буду драться. Это для меня не проблема.

Конечно, я расстоен. Я почти 23 килограмма гонял. Я жестко к этому бою готовился — в Таиланде, в горах, денег не жалел. Моей цельб было это Гран-при забрать, а дальше — за пояс драться. Если меня лишат гонорара — пускай лишают, но я тогда не буду выступать в этой лиге.

Рашид Магомедов:

— Может быть, просто много всего ожидали. Я пытался расслабить на первых двух ударах, а потом нанести какую-то серию. Но после первого-второго [удара] у нас опять вязалась борьба. Если кто-то думает, что это было специально — это их мнение, или это глупость. Как я гонял вес — знаем только я и моя команда. И не жалел я соперника. Получилось так. Если они так решили — видимо, так нужно было и суждено было. А что дальше будет — я не знаю. (из интервью Алексею Махно)

Умар Багов, старший брат и тренер Али Багова:

— Али впервые полетел в Таиланд, в горах тренировался. Вот этот труд... А тут какие-то вопросы, договоренность... Зачем договариваться? Если договорной бой, то зачем нам лететь на сборы в Таиланд, в горы, тратить столько денег, гонять столько веса?

Вы знаете, кто такой Рашид. Это человек, побеждавший Бернса, человек, которого нельзя борьбой удивить. Он очень гибкий. С третьего раунда мы начали навязывать свою игру, мы затаскивали, мы удерживали, брали позиции. В четвертом раунде так же, но Рашиду удавалось вставать. Перед пятым раундом я сказал Али, что бы он изо всех сил старался удержать Рашида на настиле. Это очень тяжело, потому что Рашид уходит как кобра.

Хочу обратиться к тем, кто остановил этот бой: «Могли бы вы хотя бы досмотреть пятый раунд, а потом уже сказать, что боя не будет?» Если хотите наказать бойца, то можно же было после пятого раунда сказать: «Нам не нравится, чувствуем, что вы не выложились, поэтому гонорар вам не дадим». Ни в какой лиге не видел, чтобы в четвертом раунде кто-то зашел в клетку и сказал: «Мы прерываем бой, нам не нравится». Люди были довольны боем, наши болельщики были довольны, но, если пару человек недовольны, то, извините, досмотрите до конца, а потом останавливайте.

Люди фукали? Понимаете, в стойке у Али нет таких ударов — ни нокаутирующих, ни тех, которые наносят урон. Али же не является ударником. А то, что оппонент не бил — я ничего не могу сказать. Я говорю за своего бойца. Али пытался навязать свою игру уже с третьего раунда. Фукали-фукали... Я не скажу, что все фукали. Наши ребята говорили, что все красиво, все хорошо. Если фукали, то почему наши ребята не фукали тогда?

Вы не подумали, что боец, может быть, экономил силы, чтобы вложиться в конце? Первые два раунда были разведочными, а с третьего раунда мы забирали бой. Единственная претензия — это то, что можно было бы досмотреть пятый раунд. Вдруг вы бы увидели болевой прием. Вы так не подумали? Единственный вопрос к лиге: можно же было досмотреть пятый раунд? Да, я сейчас знаю, что он скажут: «Какой пятый раунд?! Нам не нравится, как вы проводите бой!» В пятом раунде была бы поставлена точка. Если вы хотите нас дисквалифицировать, забрать гонорар, то посмотрите пятый раунд, а потом скажите, что бой несостоявшийся или лишайте гонорара.