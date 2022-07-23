«Вы нас за пацанов держите что ли?!» Босс АСА зашел в клетку и остановил подозрительно скучный бой

Майрбек Хасиев считает, что Али Багов и Рашид Магомедов сговорились.

Али Багов, 31 год. 32 победы, 10 поражений.

Рашид Магомедов, 38 лет. 25 побед, 6 поражений, 1 ничья.

Из российских ММА-промоушенов у АСА сильнейший ростер. Но скандалы и просто какие-то яркие ситуации там случаются довольно редко — в отличие, например, от Fight Nights. Из-за этого АСА находится будто в тени — и Fight Nights, и различных ютуб-промоушенов. И вот, 22 июля в АСА произошла резонансная история. Перед пятым раундом боя Али Багова и Рашида Магомедова в клетку зашел разозленный основатель АСА Майрбек Хасиев и остановил поединок.

Это был полуфинал Гран-при АСА в легком весе (призовой фонд — миллион долларов). Багов — очень сильный грэпплер, Магомедов — заслуженный ветеран ММА (5-1 в UFC, известен своим достойным поведением как в клетке, так и за ее пределами). Перед боем они вели по отношению друг к другу подчеркнуто уважительно. Но такое случается часто — и потом перетекает в жестокие зарубы в кейдже. Однако в этот раз дружелюбная атмосфера воцарилась и во время боя — в том плане, что Багов и Магомедов не дрались, а постоянно клинчевали, слегка постукивая друг друга. Зрелище было исключительно скучным. После четвертого раунда рефери призвал бойцов драться, пригрозив прекращением боя. Но тут в клетку зашел Хасиев и объявил поединок несостоявшимся.

«Уважаемые друзья! — сказал он в микрофон. — Лига АСА — это не детский сад, это серьезная лига. Лига АСА на сегодяшний день — кто бы что ни болтал — это вторая лига мира. Когда я это говорю, вы каждый раз упрекаете нас в чем-то. А теперь мы вам показываем — какая мы лига. Всё, дисквалификация! Нервов уже не хватает. Это что такое?! Вы чего здесь, нас за пацанов держите что ли?! Все свободны, всё. Ахмат — сила, Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!»

Победитель боя Багова и Магомедова выходил на Артема Резникова (он присутствовал в зале). На пресс-конференции после турнира Хасиев сказал, что теперь у Резникова будет другой соперник (его еще предстоит определить). Также основатель АСА выразил уверенность, что Багов и Магомедов сговорились.

«Мы сегодня увидели явно бой, который... Ну, уж я 100 процентов уверен: договоренный бой между его участниками. Такие вещи нельзя делать. И однозначно у нас такое не пройдет. Уж точно они в Гран-при участвовать не будут. А будут ли они дальше участвовать в лиге — это мы уже решим. Это наше право. Наша прерогатива. Договор был заключен с нами, мы его не нарушали.

У меня давно так сильно пульс не поднимался. Когда я сидел наверху, смотрел этот бой, так подумал: первый раунд — это, наверное, престрелка, второй раунд — чего-то они тянут, а когда третий пошел — было явно, что это какая-то договоренность.

Здесь возможны несколько вариантов. Первый — договорной [бой]. Второй — то, что ребята друг друга близко знают, общаются. Последний — религиозный момент. Если исламский момент, то тогда давайте, ребята... джахилия (в исламе обозначение первобытной грубости и невежества, предшествующей принятию ислама. — Прим.). Получается, джахиль. Мы так говорим об этом. Какого черта вы вообще тогда занимаетесь мордобитием? Не бывает, что чуть-чуть нагадил. Воняет одинаково! Нельзя такие вещи делать. Или «нет», или «да». Поэтому, ребята, если вы отталкиваетесь именно от исламского какого-то момента, тогда, будьте добры, уйдите из этого спорта.

Второй момент — дружеские отношения. Свои дружеские отношения показывайте или до октагона, или после октагона. Если вы вышли в октагон, то, первое, обманываете тех, кто пришел на это посмотреть, второе — обманываете лишу, третье — я это воспринимаю как небольшое лицемерие. Это нехорошо. Договорняк — это вообще ни в какие рамки не лезет. Нельзя так поступать".

Али Багов в разговоре с «СЭ» и «Вестником ММА» заявил, что покинет АСА, если ему не выплатят гонорар (бой с Магомедовым был последним по контракту). Хасиев дал понять, что для него нахождение Багова в лиге не принципиально. «Ради Бога [пусть уходит], никаких проблем, всего хорошего, — сказал основатель АСА. — Гонорар не заплатим. Люди пришли посмотреть на хороший бой, мы сделали серьезные расходы, и фактически нас подставили. Ради Бога, это их проблемы. Ни одного бойца не держим. Двери открыты как на вход — так и на выход. Тема закрыта: гонорары они не получат».