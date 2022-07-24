Крылов растерзал Густафссона. Уронил уже на 11-й секунде, а спустя минуту нокаутировал

Уверенная победа на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

Никита Крылов, 29 лет, полутяжелый вес. Статистика в ММА: 28 побед, 9 поражений.

Александр Густафссон, 35 лет, полутяжелый вес. Статистика в ММА: 18 побед, 8 поражений.

Всем, кто следит за ММА довольно внимательно, уже давно понятно, что Никита Крылов способен на многое. И соперников ему, после возвращения в UFC в 2018-м (а вернулся он с желанием стать чемпионом), подбирали очень достойных — то восходящих звезд, то опытных парней на пике формы, то легенд ММА (как сегодня).

Но по тем или иным причинам, Крылов не всегда давал результат, который ждали его поклонники. Гловеру Тейшейру проиграл в равном бою (раздельным решением), на бой с Яном Блаховчем вышел в плохой форме, с Магомедом Анкалаевым дрался травмированным, а в мартовском поединке с Полом Крейгом допустил катастрофическую ошибку — доминировал, но настолько поверил в себя, что залез в треугольник (коронка шотландца) — и пришлось постучать.

И вот, наконец, яркая победа. Да еще и над одним из самых известных европейских бойцов за все время. Крылов уронил Густафссона правым оверхендом уже на 11-й секунде боя. Алекс поднялся, Никита ринулся добивать. Выбросил три удара коленом, хай-кик, стал бомбардировать размашистыми панчами. Густафссон выдержал натиск, и поединок чуть успокоился. Но не надолго. Крылов выкинул мидл-кик, швед его поймал, но потерял концентрацию, пропустил мощный апперкот и рухнул на канвас. Несколько добивающих ударов — и рефери фиксирует победу бойца из Донбасса. Просто растерзал.

У Крылова много красивых побед, но эта самая яркая, избил-то он Густафссона. Но и переоценивать ее не стоит. В мае 2017-го Алекс красиво нокаутировал Гловера Тейшейру, а потом с ним что-то случилось — разгром в реванше с Джонсом в декабре 2018-го, поражение от Энтони Смита удушением в июне 2019-го. В июле 2020-го швед поднялся в тяжелый вес, вышел против Фабрисиу Вердума, чьи лучшие годы давным-давно позади, и уступил болевым (рычаг локтя) уже в середине первого раунда. Сейчас Густафссону 35 лет, немного для полутяжа, но, похоже, ему пора завязывать с ММА — насовсем (он уже завязывал — после проигрыша Смиту).

Крылов же начал новый поход за титулом. В октагон-интервью он заявил, что следующий бой хотел бы провести против Волкана Оздемира, который в Лондоне победил единогласным решением судей Пола Крейга.

«Я говорил тебе, что мое оружие — это ноги, но сегодня я хотел бить руками... — сказал Крылов. — Мне тяжело говорить, столько эмоций. Спасибо моему тренеру [Валерию Андрееву], он гений ММА, спасибо моей команде, моей семье, всем моим друзьям, я люблю мою жену, моего сына. Что дальше? Вы видели, что бой Волкана и Крейга был не очень... Волкан может лучше. Поэтому, Волкан, давай-ка сойдемся в Абу-Даби».