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«Перед боем Хабиб и его отец смеялись мне в лицо». Боец UFC вспоминает, как нокаутировал Махачева

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ислам Махачев и Адриано Мартинс.
Фото UFC
Ислам Махачев в нокауте после удара Адриано Мартинса.
Фото MMAJunkie
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Идеальное попадание.

3 октября 2015-го Ислам Махачев (22-1) потерпел единственное поражение в профессиональных ММА. В поединке против бразильца Адриано Мартинса (27-7 на тот момент) он резко сократил дистанцию за счет левого оверхэнда и налетел на убийственный правый оверхук навстречу. Нокаут.

Хабиб Нурмагомедов, наблюдавший за поединком из угла, в шоке опустил голову, а его отец Абдулманап позже признавался, что после этого поражения не мог сдержать слез.

Удивительно, как по-разному пролегли пути Махачева и Мартинса после того боя. Дагестанец выиграл 10 раз подряд и в октябре подерется за титул UFC, а бразилец с того момента не одержал ни одной победы. Пять поражений и дисквалификация за тычок в глаз.

Хотя проигрыш Мартинсу был давно и стиль Ислама стал глубже, умнее и разнообразнее, людей по-прежнему интригует тот нокаут, потому что он ставит вопрос о способности Махачева держать удар. Ведь за последующие семь лет по нему практически не попадали: 30 пропущенных значимых ударов в голову за 10 боев — это всего три в среднем за поединок. Из этих ударов по-настоящему крепким был только один — когда во втором раунде Дэйви Рамос встретил плотным джебом, и Ислам почти присел на колено. Подбородок Хабиба прошел больше тестов, и болельщики гадают, а держит ли Махачев удар хотя бы приблизительно так же хорошо. Ведь нельзя же никогда не пропускать, на этом уровне рано или поздно по тебе начнут попадать.

Ислам Махачев. Единственное поражение Ислама Махачева: Абдулманап плакал, а победивший бразилец с тех пор ни разу не выиграл

Мнение самого Мартинса о том нокауте до нас не доходило, потому что бразильцы крайне редко говорят по-английски. Однако в последние годы появляется все больше YouTube-каналов, которые переводят бойцов с португальского на английский, и один из них, Brazillian MMA Fighter, как раз таки перевел интервью Мартинса каналу PVT. Теперь у нас есть воспоминания о том нокауте с другой стороны.

***

Адриано Мартинс: «Мы уже до боя знали, что он [Махачев] постоянно идет вперед. Мой тренер по боксу сказал мне: «Мужик, ты должен постоянно двигаться и, когда ты прочувствуешь его тайминг, встретить накрывающим ударом, через руку». И когда бой начался, я сразу начал двигаться, двигаться, двигаться. Я видел, что он хотел пройти мне в корпус и перевести. Через какое-то время я уже четко видел все его движения, когда он стартовал, что он хотел. Тренер кричал мне из угла: «Пора встречать, когда он пойдет вперед с ударом!» Какое-то время я не мог четко подловить момент его движения вперед, но в итоге подловил. Удар зашел не то чтобы очень сильно, но он попал в такую часть лица, под носом в челюсть, что ни при каких раскладах нельзя было не упасть. Я успел еще раз ударить его на земле, и вмешался рефери. Потом говорили: «Рефери тебе помог, остановка ранняя», но ни при каких раскладах после такого удара он бы не вернулся в бой».

Ислам Махачев в нокауте после удара Адриано Мартинса. Фото MMAJunkie
Ислам Махачев в нокауте после удара Адриано Мартинса. Фото MMAJunkie
MMAJunkie

Ведущий: «После боя ты встречался с Хабибом или Махачевым?»

Адриано Мартинс: «Да-да. Помню, на представлении... сначала объявили Ислама, потом меня. Когда Брюс Баффер меня представлял, Хабиб и его отец начали смеяться мне в лицо. Просто хохотали. Я не понял почему. Но после боя Хабиб подошел ко мне, он был очень вежлив, поздравил меня с победой, поговорил. Махачев тоже подошел. Мне нравится отношение этих ребят к вере, это круто. То, во что они верят. Он поблагодарил меня, обнял, сказал, что Бог все знает, Аллах все знает. Я такое уважаю, это был очень хороший поступок с их стороны».

Абдулманап Нурмагомедов
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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