«Перед боем Хабиб и его отец смеялись мне в лицо». Боец UFC вспоминает, как нокаутировал Махачева

Идеальное попадание.

3 октября 2015-го Ислам Махачев (22-1) потерпел единственное поражение в профессиональных ММА. В поединке против бразильца Адриано Мартинса (27-7 на тот момент) он резко сократил дистанцию за счет левого оверхэнда и налетел на убийственный правый оверхук навстречу. Нокаут.

Хабиб Нурмагомедов, наблюдавший за поединком из угла, в шоке опустил голову, а его отец Абдулманап позже признавался, что после этого поражения не мог сдержать слез.

Удивительно, как по-разному пролегли пути Махачева и Мартинса после того боя. Дагестанец выиграл 10 раз подряд и в октябре подерется за титул UFC, а бразилец с того момента не одержал ни одной победы. Пять поражений и дисквалификация за тычок в глаз.

Хотя проигрыш Мартинсу был давно и стиль Ислама стал глубже, умнее и разнообразнее, людей по-прежнему интригует тот нокаут, потому что он ставит вопрос о способности Махачева держать удар. Ведь за последующие семь лет по нему практически не попадали: 30 пропущенных значимых ударов в голову за 10 боев — это всего три в среднем за поединок. Из этих ударов по-настоящему крепким был только один — когда во втором раунде Дэйви Рамос встретил плотным джебом, и Ислам почти присел на колено. Подбородок Хабиба прошел больше тестов, и болельщики гадают, а держит ли Махачев удар хотя бы приблизительно так же хорошо. Ведь нельзя же никогда не пропускать, на этом уровне рано или поздно по тебе начнут попадать.

Мнение самого Мартинса о том нокауте до нас не доходило, потому что бразильцы крайне редко говорят по-английски. Однако в последние годы появляется все больше YouTube-каналов, которые переводят бойцов с португальского на английский, и один из них, Brazillian MMA Fighter, как раз таки перевел интервью Мартинса каналу PVT. Теперь у нас есть воспоминания о том нокауте с другой стороны.

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Адриано Мартинс: «Мы уже до боя знали, что он [Махачев] постоянно идет вперед. Мой тренер по боксу сказал мне: «Мужик, ты должен постоянно двигаться и, когда ты прочувствуешь его тайминг, встретить накрывающим ударом, через руку». И когда бой начался, я сразу начал двигаться, двигаться, двигаться. Я видел, что он хотел пройти мне в корпус и перевести. Через какое-то время я уже четко видел все его движения, когда он стартовал, что он хотел. Тренер кричал мне из угла: «Пора встречать, когда он пойдет вперед с ударом!» Какое-то время я не мог четко подловить момент его движения вперед, но в итоге подловил. Удар зашел не то чтобы очень сильно, но он попал в такую часть лица, под носом в челюсть, что ни при каких раскладах нельзя было не упасть. Я успел еще раз ударить его на земле, и вмешался рефери. Потом говорили: «Рефери тебе помог, остановка ранняя», но ни при каких раскладах после такого удара он бы не вернулся в бой».

Ислам Махачев в нокауте после удара Адриано Мартинса. Фото MMAJunkie MMAJunkie

Ведущий: «После боя ты встречался с Хабибом или Махачевым?»

Адриано Мартинс: «Да-да. Помню, на представлении... сначала объявили Ислама, потом меня. Когда Брюс Баффер меня представлял, Хабиб и его отец начали смеяться мне в лицо. Просто хохотали. Я не понял почему. Но после боя Хабиб подошел ко мне, он был очень вежлив, поздравил меня с победой, поговорил. Махачев тоже подошел. Мне нравится отношение этих ребят к вере, это круто. То, во что они верят. Он поблагодарил меня, обнял, сказал, что Бог все знает, Аллах все знает. Я такое уважаю, это был очень хороший поступок с их стороны».