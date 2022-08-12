«Они единственные, кто так поступил с российским бойцом...» Как сибиряка-чемпиона убрали из Glory

Артем Вахитов выступал там девять лет.

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Артем Вахитов, 31 год, Россия, полутяжелый вес. Статистика в проф. кикбоксинге: 22 победы, 6 поражений.

Вахитов — лучший российский тайбоксер и кикбоксер. После развала К-1 ведущим кикбоксерским промоушеном стал Glory (штаб-квартира находится в Сингапуре). Артем перешел туда в 2013 году, а в 2016-м стал чемпионом в полутяжелом весе. В январе 20210-го, после пяти защит, Вахитов проиграл нынешней звезде UFC, чемпиону Glory Алексу Перейре — раздельным решением судей. Но спустя полгода взял реванш, выиграв решением большинства. Этот бой стал для Артема последним в Glory — в июле промоушен решил с ним расстаться ввиду политической ситуации в мире.

На подкасте экс-чемпиона мира Григория Дрозда сибиряк (Вахитов родом из Прокопьевска, Кемеровская область) в подробностях рассказал о своем уходе из Glory.

— Ты больше не в Glory. Как ты, действующий чемпион, узнал об этом?

— Наверное, это единственная профессиональная организация, которая так поступила с российскими спортсменами. Ни UFC, ни Bellator, ни One, ни в боксе никого не убрали. А в Glory сделали так.

— Когда узнал?

— Вообще случайно увидел в посте в соцсетях. Увидел, что Таварес и Маслобоев будут боксировать за титул в моем весе. Я сразу набрал Андрею Бусыгину, спросил: «Видел?» Он сказал: «Да, видел, сейчас позвонили мне, мы общались». Причина якобы была в следующем: во-первых, мы не можем летать из-за проблем с визами, во-вторых, перевод денежных средств неосуществим, в-третьих, они не могут обеспечить нам безопасность — люди агрессивно настроены, не дай бог, что-то произойдет. И еще какие-то факторы малейшие. Ну, начнем с того, что с визой у меня проблем нет, она у меня на пять лет.

— Это в Америку?

— И в Америку, и в Европу — без проблем. Тем более Glory сейчас не проводит бои в Америке, в основном в Европе. С переводами тоже проблем нет, есть зарубежные счета, которыми можно пользоваться. А безопасность — ну, нам про безопасность ничего объяснять не надо, мы не маленькие дети, сами можем за себя постоять. Думаю, никто не будет рисковать и лишний раз выходить на улицу. Просто нашли такие причины, чтобы разорвать контракт с нами, хотя я был действующим чемпионом.

А до этого было: оставалась неделя до боя с Таваресом, мы должны были уже вылетать на бой. После тренировки сидели вечером в номере с тренером, позвонил Андрей и сказал: «Таварес отказывается боксировать из-за политических моментов». Вот и все, подготовка прошла. Нам предложили боксировать в «плюсах». Я готовился к пятираундовому поединку, все равно ментально и морально настраиваешься на соперника. Я уже привык к дистанции в пять раундов, а три раунда — это уже совсем другая подготовка, другая динамика, нужен взрыв с самого начала. Тяжело перестроиться. Предложили драться в тяжах, но я сказал, чтобы мне искали следующего соперника. Они предложили всем, кто следовал дальше по рейтингу, — все отказались, потому что было мало времени. В чем проблема перенести бой, дать сопернику нормально подготовиться? Потом началась пауза, пошла эта тягомотина — и результат вот такой. С Glory мы разошлись.

— Действующий чемпион, который защищал титул уже семь раз...

— На протяжении пяти-шести лет являюсь чемпионом. Мы уже 10 лет в этой организации, в 2013 году я дебютировал. Мы уже приезжали туда как домой. Некоторые организаторы уже сменились, но мы оставались все равно. Обстановка уже была приятная, дружеская, а тут — раз! Значит, это знак, что нужно менять направление и двигаться дальше.

— Как думаешь, если у Glory сменится позиция и тебя попросят вернуться, ты будешь рассматривать это предложение?

— Если честно, не могу ответить однозначно. Осадок остался, но, с другой стороны, и их можно понять. Но чтобы так поступить... Ни одна другая организация так не поступала. Вряд ли такое произойдет, но всякое бывает. Это уже что-то родное, частичка тебя, ты пять лет защищал этот пояс, держал его, но все равно... Есть что-то родное.

Полная текстовая версия беседы Вахитова и Дрозда — скоро на сайте «СЭ».