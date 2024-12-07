Мирко Кро Коп вспомнил, как проучил парня, который крикнул ему в баре: «Кро Коп, подойди сюда!»

Урок этикета от легенды.

Мирко Кро Коп — может быть, не самый лучший тяжеловес в истории ММА, но однозначно лучший рассказчик.

Огромный жизненный опыт, сложный характер и особый сердитый юмор делают любую рассказанную им историю интересной. Даже самую мелочь вроде отзыва на посещенный ресторан Мирко подаст так, что читать это одно удовольствие. Как-то он побывал в ресторане в Вуковаре и оставил в своих соцсетях разгромный отклик. Он пестрил смешными фразами, как например: «Нам принесли сок, который никогда в своей жизни не видел холодильника». Хорват даже хотел серьезно поговорить с администратором заведения, но тот куда-то подевался.

Некоторое время назад Мирко дал большое интервью подкасту «Inkubator» и рассказал целую прорву таких историй. Одна из них тоже случилась в общепите, в его собственном баре в Сплите.

Фото соцсети

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«Воскресенье, у меня в баре «биток». Иду, и из угла, с одного столика, мне кричат: «Кро Коп! Кро Коп! Подойди!» У меня давление сразу подскочило до 900. Это ведь некультурно, так не делается.

Он опять кричит: «Кро Коп! Кро Коп! На секунду!» Зовет меня, как пса. Я подхожу, он такой: «Давай я тебе что-нибудь...» — «Послушай, парень. Сейчас ты усвоишь важный урок. Все в жизни имеет свою цену». Он такой: «А?»

«Все в жизни имеет свою цену. У мангупства («дерзости, хулиганства, озорства», слово, заимствованное у османов. — Прим. «СЭ») своя цена. Тебе захотелось показать себя мангупом перед друзьями. Сейчас я возьму тебя за волосы и распахну тебе пол-лица [дам пощечину]. Понимаешь? Я этого делать не буду, потому что это не мой уровень. Но такая цена мангупства. Как тебе не стыдно так обращаться ко мне? Ты что, решил поймать мегалодона на удочку? Тиранозавры не умеют пастись на коровьих лугах».