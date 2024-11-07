«Подошли и засунули в куртку гранату». Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале

Рамазана Рабаданова поместили в ИВС.

Вечером 6 ноября в Махачкале на улице Ленина был задержан спортивный комментатор и общественный деятель Рамазан Рабаданов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампредседателя ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

«По информации, которую он [Рабаданов] озвучил своей семье, к нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату. Сейчас он находится в ИВС Махачкалы», — написал Хадулаев.

Ранее стало известно, что Рамазан Рабаданов собирался выезжать для наблюдения на судебные процессы по аэропортовскому делу в Ставропольский и Краснодарский край — Хадулаев предполагает, что задержание связано с этим.

Правозащитник также опубликовал видеообращение сына Рабаданова (о родстве известно со слов Хадулаева), который сейчас находится в зоне СВО. Военный обратился к президенту РФ Владимиру Путину — попросил «разобраться в ситуации» и «не допустить произвола и беспредела».

Фото соцсети

«Если отец виноват, накажите его, Конституцию никто не отменял. А вот эти методы из 90-х, по беспределу — такого быть не должно», — сказал мужчина в маске на видео.

Рабаданов ведет канал на YouTube, где проводит прямые трансляции, во время которых регулярно высказывается о политической и общественной жизни Дагестана.

Рабаданов стал популярным человеком в Дагестане, когда в 90-х открыл торговую палатку «Утро 2», где продавал кассеты со своей озвучкой — в частности, спортивных событий (преимущественно ММА и вольной борьбы). Всероссийскую же известность он получил в 2008 году — во время чемпионата Европы по футболу, когда интернет-мемом стал его комментарий четвертьфинального матча Россия — Голландия. Широко известны и его комментарии боев Федора Емельяненко, схваток Даниэля Кормье, Йоэля Ромеро.