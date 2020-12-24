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Появилось видео конфликта Исмаилова и Минеева и массовой драки на турнире по ММА

Эпизод с дракой.
Эпизод с дракой.
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Опубликовано видео драки бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Инцидент произошел на турнире АМС Fight Nights в Москве.

После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым Минеев зашел в клетку, отобрал у Гребнева микрофон и вызвал Исмаилова на поединок. После этого в кейдж поднялся и Исмаилов. После перепалки началась потасовка, а за ней — массовая драка. Охрана и полиция в итоге смогли остановить конфликт.

Минеев и Исмаилов провели поединок 19 октября 2018 года, бой завершился вничью. После этого они несколько раз говорили о возможном реванше.

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