Сын дзюдоиста, феерил в карате, помогает больным раком. Этот грузин способен стать чемпионом UFC

Факты о Гиге Чикадзе.

Гига Чикадзе, Грузия, 33 года. Полулегкий вес. Статистика в ММА: 14 побед, 2 поражения (7-0 в UFC).

Гига Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу в главном бою турнира UFC on ESPN 30. Это его седьмая победа подряд в UFC. После боя грузин выразил желание подстраховать титульный поединок между Алексом Волкановски и Брайаном Ортеги, а еще бросил вызов бывшему чемпиону Максу Холлоуэю.

Отец Чикадзе — дзюдоист. Гига родился в Тбилиси. Его отец был сильным дзюдоистом, но из-за травмы преждевременно завершил карьеру. Когда он забирал Гигу из роддома, то говорил всем вокруг: «Родился Гига Чикадзе — дзюдоист и будущий чемпион мира».

Занимался направлением карате, похожим на ММА. Однако Гига пошел не на дзюдо, а на карате — уже в 4 года. Сначала — киокушинкай, а затем — годзю-рю, которым занимался до 18 лет у Батэ Челидзе.

Направление карате годзю-рю похоже на смешанные единоборства тем, что включает в себя удары локтями, коленями, а также броски, захваты и даже борьбу в партере (5-10 секунд дается на болевые после броска). Гига добрался до черного пояса, выиграл несколько международных турниров.

Из тех времен сохранилось видео эффектного нокаута в исполнении Чикадзе (2006 год).

A young Giga Chikadze landing a well timed high knee in Karate competition pic.twitter.com/EkawcU84XP — Kickpunch Posting (@KickpunchP) August 27, 2021

Перешел в профессиональный кикбоксинг, а потом в ММА, чтобы прокормить семью. Гига женился в 18 лет и вскоре решил выступать в профессиональном кикбоксинге, поскольку в карате было трудно заработать. Проведя несколько боев, он вышел на знаменитую голландскую команду Golden Glory, за которую в разное время выступали Рамон Деккерс, Алистар Оверим, Сэмми Шилт и другие суперзвезды кикбоксинга.

В 23 года Чикадзе переехал в Нидерланды и начал там выступать. А в 2015-м стал драться в ведущем кикбоксинг-промоушене Glory — к тому моменту Гига уже жил и тренировался в США. Рекорд Чикадзе в профессиональном кикбоксинге — 38 побед (22 КО), 6 поражений. Последний бой в Glory он провел в 2017 году.

Тренер Чикадзе тренировал чемпионов UFC и Майка Тайсона. В 2014 году Гига попал в зал Kings MMA (Хантингтон-Бич, Калифорния, США) известного бразильского тренера Рафаэля Кордейро. Под руководством Кордейро тренировались такие звезды смешанных единоборств, как Андерсон Силва, Маурисио Руа, Вандерлей Силва, Фабрисио Вердум, Рафаэль дос Аньос, Крис Сайборг и Лиото Мачида. А в прошлом году Кордейро готовил Майка Тайсона к бою с Роем Джонсом.

«Когда я впервые оказался в его зале, то даже не знал, кто он такой, — рассказал Чикадзе в интервью Sport24 в мае 2020 года. — Я тогда не был фанатом ММА. В юном возрасте я смотрел бои Сегуна, Грейси, Вандерлея Силвы, но позже перестал следить и переключился на К-1. В общем, я встретил Рафаэля и разок у него потренировался. Там было несколько бойцов UFC, и в тот день как раз проходили спарринги. Многие говорили: «О, этот парень кикбоксер и чемпион мира, будет круто, если он тоже поспаррингует». Я провел хорошие спарринги, после чего Рафаэль подошел ко мне и сказал: «Переходи к нам, мы поможем тебе со всем необходимым — однажды ты станешь чемпионом мира по ММА». Он сказал, что также поможет построить карьеру. Мне было 24 или 25. Это было отличное время для меня, чтобы начать карьеру заново, поскольку в Glory было не все в порядке. Тогда я принял окончательное решение о переходе в ММА».

Чикадзе в 2015-м, еще будучи бойцом Glory, подписался в сильный промоушен — WSOF, однако первый бой там проиграл — никому не известному Гилу Гуардадо единогласным решением судей. Следующий поединок по правилам ММА Чикадзе провел только через год, победив Джо Бира на турнире локального американского промоушена Gladiator Challenge. Ну, а в сентябре 2019-го Гига, имея за плечами рекорд 7-2, вышел на коротком уведомлении на турнире UFC в Копенгагене, победив Брэндона Дэвиса. Теперь же он один из тех, кто может уже скоро подраться за титул главной ММА-лиги мира.

Грузинские бойцы в UFC. Фото «СЭ»

Вместе с сестрой основал фонд помощи больным раком. В 2013 году в семье Чикадзе случилась трагедия: мама Гиги — Нино — скончалась от рака молочной железы. После этого Чикадзе вместе с родной сестрой Кесо решили организовать фонд «Нокаутируй рак», помогающий больным онкологией. Фонд начал работу в 2014 году. Фонд помогает в оплате медицинских счетов, обследований, курсов химиотерапии. Финансирование проекта исходит от партнеров и спонсоров, но в основном — от заработка Гиги. От каждого гонорара он перечисляет в фонд определенный процент.

Они с сестрой четко распределили обязанности: Кесо занимается поиском нуждающихся, а Гига отвечает за продвижение проекта и зарабатывает деньги для его функционирования. На данный момент семья Чикадзе помогла почти 200 людям по всему миру.