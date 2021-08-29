Чикадзе разнес Барбозу и бросил вызов легенде UFC. А до него победил американец с серпом и молотом на ребрах

Обзор турнира UFC on ESPN 30.

Легчайший вес: Леомана Мартинез (США) победил Гвидо Канетти (Аргентина) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полулегкий вес: Пэт Сабатини (США, 15-3) победил Джамала Эммерса (США, 18-6) — скручивание пятки, 1-й раунд, 1:53.

В марте Эммерс дал близкий бой герою главного события вечера Гиге Чикадзе (проиграл раздельным решением судей), а 1 августа выиграл единогласным решением судей у Винса Качеро. Ему противостоял чемпион Cage Fury Fighting Пэт Сабатини, который в апреле дебютировал в UFC с победы над Тристаном Коннелли. Развязка боя — настоящая драма: Сабатини пропустил апперкот, но когда соперник бросился его добивать, сумел выйти на болевой прием на ногу. Эммерс также попробовал сделать болевой, но в итоге закричал от боли.

Наилегчайший вес (женщины): Джей Джей Олдрич (США, 10-4) победила Ванессу Демопулос (США, 6-4) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полутяжелый вес: Дастин Джейкоби (США, 15-5) победил Даррена Стюарта (Англия, 12-8) — ТКО (1-й раунд, 3:04).

Джейкоби дебютировал в промоушене 31 октября 2020 года на UFC Fight Night 181, где за две с половиной минуты снес Джастина Ледета (ТКО). Затем победил по очкам Максима Гришина (правда, решение судей было весьма спорным), потом подрался вничью с Ионом Куцелабой, а сегодня разбил Стюарта, закрепив намерение получить в соперника бойца из топ-15.

Средний вес: Веллингтон Турман (Бразилия, 17-5) победил Сэма Алви (США, 33-16 -1) — раздельное решение судей (28-27, 27-28, 27-28).

Средний вес: Абдул Разак Альхассан (Гана, 11-4) победил Алессио Ди Кирико (Италия, 13-6) — КО (1-й раунд, 0:17).

Альхассан пришел в UFC с шестью победами в шести боях. Во всех он выиграл нокаутами. В главной ММА-лиге он тоже стартовал с нокаута, вырубив Чарди Уорда уже на 53-й секунде поединка. Потом был близкий бой с Омари Ахмедовым (поражение раздельным решением судей) и три победы подряд — естественно, нокаутами.

В 2018-м ганца обвинили в сексуальном насилии, но в результате он был оправдан и продолжил карьеру. Однако рестарт в UFC получился неудачным — три поражения подряд. Причем в бою с Калинном Уильямсом он сам улетел в жесткий нокаут.

В UFC довольно часто увольняют бойцов после такой неудачной серии, но Альхассану дали еще один шанс — и он им воспользовался, вырубив крепкого Ди Кирико хай-киком.

Средний вес: Джеральд Миршерт (США, 33-14) победил Махмуда Мурадова (Узбекистан, 25-7) — удушение сзади (2-й раунд, 1:49).

Мурадов выиграл три боя подряд в UFC и расценивался как явный фаворит поединка с Миршертом. Тем более что прошлой осенью американец упал в нокаут уже на 20-й секунде боя с Хамзатом Чимаевым, а Мурадов — не менее опасный панчер, чем шведский чеченец.

Однако ту неудачу Миршерт закрыл досрочной победой над Бартошем Фабински (гильотина) в апреле этого года. Похоже, она придала ему уверенности. Американец проиграл первый раунд, но совсем не разгромно (23-29 по точным ударам), а во втором парировал атаки узбека, несколько раз попал сам, а потом перевел соперника на настил, сделал удушающий прием и получил бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

Средний вес: Андре Петроски (США, 6-1) победил Майкла Гилмора (США, 6-4) — ТКО (3-й раунд, 3:12).

Петроски и Гилмор — участники 29-го сезона The Ultimate Fighter (TUF), где соревнуются две команды под руководством действующих бойцов UFC: Алекса Волкановски и Брайана Ортеги. Петроски там дошел до полуфинала, где уступил Брайану Баттлу, а Гилмор проиграл уже в первом отборочном поединке Гилберту Урбине. Тем не менее Гилмор получил шанс выступить на турнире UFC — он заменил выбывшего из-за травмы Майлса Хансингера.

Петроски был фаворитом, в чем не позволил усомниться на протяжении всего боя. Все кончилось в третьем раунде, где он позволил Гилмору нанести лишь один лоу-кик, после чего сделал тейкдаун, проконтролировал и вбил голову соперника в канвас.

Andre Petroski vence a Michael Gillmore por la v?a del TKO (codos y pu?os) en el tercer round (3:12) en #UFCVegas35. pic.twitter.com/pb64c9hnGv — MMA Fusion (@MMA_Fusion) August 29, 2021

Похоже, что у Петроски есть русские корни (во всяком случае, кто-то из его родственников наверняка жил в СССР). Дело в том, что у Андре есть татуировка с символикой Советского Союза, также серп и молот красуются на главной странице его личного сайта.

Полусредний вес: Дэниэл Родригес (США, 16-2) победил Кевина Ли (США, 18-7) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

До боя Кевин Ли говорил, что может победить Хабиба Нурмагомедова, а с Исламом Махачевым ему нет смысла драться («Бой с ним мне ничего не даст»). Поединок с Родригесом прошел в полусреднем весе. В этом дивизионе Ли уже дрался, проиграв в мае 2019-го Рафаэлю дос Аньосу. У Кевина, который когда-то подавал очень большие надежды, дела вообще идут неважно — до боя с Родригесом он проиграл четыре поединка из шести последних. Теперь ситуация усугубилась.

Родригес считался соперником (6-1 в UFC перед боем), но Ли был его первым именитым оппонентом. Ли забрал первый раунд за счет перевода на землю, где проконтролировал соперника 2 минуты. Второй раунд также складывался в его пользу — он попадал, снова перевел Родригеса вниз, но на этот раз потерял позицию и не сумел удержать его на земле. После этого Родригес стал разбивать Ли в стойке. За 20 секунд до гонга он потряс его мощным боковым, после которого Кевин еле спасся, бросившись в ноги.

В последнем раунде Родригес прессинговал от начала до конца. Все, что смог предложить Ли, — это тейкдаун, но Родригес поднялся и продолжил бить Кевина. 120-56 по значимым ударом — с таким преимуществом Родригес закончил этот бой.

Легчайший вес: Рики Турсиос (США, 11-2) победил Брэди Хайстэнд (США, 5-2) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Турсиос и Хайстэнд — финалисты 29-го сезона шоу The Ultimate Fighter (TUF), оба из команды Волкановски. Бойцы уверенно прошли все этапы шоу и сегодня достойно бились за шестизначный контракт с сильнейшей лигой.

Парни показали очень крутой бой — рубились все 15 минут. Турсиос делал акцент на стойку, а Хайстэнд был нацелен на борьбу и сумел сделать 6 тейкдаунов. Однако Рики сильно превзошел его по количеству ударов (100-66) и выиграл по очкам. Также на его счету нокдаун и очень зрелищная попытка выйти на гильотину в прыжке. Этот парень станет заметной фигурой в UFC.

Средний вес: Браян Баттл (США, 6-1) победил Гилберта Урбину (США, 6-2) — удушение сзади (2-й раунд, 2:15).

Вторая пара финалистов TUF и соглавный бой турнира — тоже подопечные Волкановски. Урбина не должен был драться в финале, поскольку в полуфинале уступил Трешону Горе. Но Горе получил травму колена и был вынужден лечь на операцию. Гилберт согласился его заменить. Так что сегодня мы наблюдали, можно сказать, историческое событие — боец, не дошедший до финала, стал победителем сезона TUF.

Bryan Battle submits Gilbert Urbina! From last pick to Ultimate Fighter pic.twitter.com/EaHcESMkWi — Will (@ChillemDafoe) August 29, 2021

Полулегкий вес: Гига Чикадзе (Грузия, 14-2) победил Эдсона Барбозу (Бразилия, 22-10) — ТКО (3-й раунд, 1:44).

Главный бой вечера — кикбоксер (Чикадзе) против тайбоксера (Барбоза). Разумеется, поединок прошел исключительно в стойке. Чикадзе забрал два первых раунда (17-10 по точным ударам в первом раунде, 22-19 — во втором), а в третьем финишировал ветерана ММА.

События развивались так. Чикадзе провел атаку коленом, которую закончил тяжелым попаданием справа — Барбозу откинуло к сетке. Потрясенный бразилец начал спасаться, но грузин догнал его, добавил правый кросс, а затем начал разбивать плотными одиночными ударами. После еще одного кросса Барбоза зашатался, а после еще двух ударов он упал. Добить сразу у Чикадзе не получилось — бразилец оборонялся изо всех сил, даже попробовал выйти на болевой на ногу.

Грузин попытался закончить поединок гильотиной. Барбоза защитился, поднялся, но затем пропустил три удара и снова упал. После этого рефери решил остановить избиение.

Это седьмая победа Чикадзе в UFC в семи боях. И если первые четыре боя он выиграл судейскими решениями, то последние три — досрочно (причем за каждый получил бонус за лучшее выступление вечера). После победы над Барбозой он бросил вызов бывшему чемпиону UFC в полулегком весе Максу Холлоуэю.