«Он мне какую-то дичь пропихивал». Шлеменко в ярости из-за поведения соперника — могло дойти до драки
Александр Шлеменко, Россия, 37 лет. Средний вес. Статистика в ММА: 61 победа, 13 поражений.
Артур Гусейнов, Россия, 37 лет. Средний вес. Статистика в ММА: 27 побед, 10 поражений, 1 ничья.
В Красной Поляне пройдут два больших боя подряд. 16 октября Владимир Минеев подерется с Магомедом Исмаиловым в Fight Nights, 17 октября Александр Шлеменко выйдет против Артура Гусейнова в Eagle FC.
Огонь ожидался перед боем Минеева и Исмаилова. Однако их пресс-конференция прошла миролюбиво. Более того, Магомед даже поругал журналистов за то, что выложили видео с голым Владимиром на взвешивании. А вот перед поединком Шлеменко и Гусейнова ожидалась как раз миролюбивая обстановка. Однако между ними разгорелся конфликт.
Бой пройдет в весовой категории до 84,4 кг. Шлеменко сделал вес, показав 84,2 кг. А вот Гусейнов потянул на 85,6 кг. После взвешивания он заявил журналисту Александру Лютикову, что штраф платить не собирается и на желтую карточку (минус балл) тоже не согласен, пригрозив снятием с поединка. Тем не менее на церемонию взвешивания он приехал и на желтую карточку согласился.
До церемонии между Шлеменко и Гусейновым состоялся разговор в столовой. И разговор был далеко не дружеским. В частности, Александру не понравилось, как Артур начал отъедаться — вместо того чтобы предпринять еще одну попытку сделать вес. На церемонии же конфликт перестал быть скрытым — Шлеменко толкнул Гусейнова. А затем дал жесткое интервью журналистам.
— Противостояние состоится. С его конкурентным преимуществом! — возмутился Шлеменко.
— А кроме желтой карточки будет еще какое-то наказание?
— Пока сложно сказать, я еще не получил информации об этом.
— Вы сейчас говорили с президентом лиги Шамилем Завуровым. О чем?
— О желтой карточке, о санкциях. Мне нужно понять, 30 процентов от гонорара — это сколько?
— От суммы зависит, подеретесь вы или нет?
— Я подерусь завтра. Но охота понимать просто.
— Когда в последний раз у вас была потасовка на взвешивании?
— По-моему, никогда.
— Удивились?
— Нет. Я ничему не удивляюсь.
— Вы первым его толкнули. Обычно же бойцы до конца упираются.
— А что упираться? Я не бык какой-то, с ним упираться, и не баран. Поэтому и толкнул. Толкнул — это самое мягкое, что я мог сделать в этой ситуации.
— У вас когда-нибудь был такой негатив к сопернику?
— В этом и прикол, что сначала его не было, а потом он появился из ничего.
— Из-за чего точно у вас такой негатив к нему?
— Из-за его поведения неадекватного.
— Но многие вес не делают.
— Другие не так не делают вес. А тут так нагло, наплевательски. «Я не сделал — ну и ваши проблемы. Я не сделал, я пошел есть. Мне плевать вообще».
— Вы разговаривали с ним в столовой?
— Подходил ко мне, какую-то дичь пропихивал. А сейчас, видишь, дальше продолжает.
— А что в столовой говорил?
— Что в этом кто-то виноват, но не он. Я толком не слышал кто. Короче, очень много людей виноваты в том, что он вес не сделал.
— Чувствуете от Артура Гусейнова уважение сейчас?
— Я его с самого начала не чувствовал. Показное уважение — это не уважение, на самом деле. Если я тебя уважаю, зачем мне об этом говорить? Я беру и делаю это. А если я говорю, а делаю другое, какое это уважение?
— Может, этот инцидент на взвешивании пойдет вам на пользу в плане настроя?
— Он пойдет не на пользу Артуру — вот что я могу сказать.
— Попробуете ли себя немного успокоить перед боем?
— Мне сил хватит, поверь мне. Я не собираюсь себя успокаивать.
Затем на вопросы корреспондента «СЭ» Ислама Бабаджанова ответил Артур Гусейнов.
— На самом деле, это возникло из-за того, что 1 кг — это не 10 кг! — сказал Гусейнов. — Это 1 кг. Взять такого же спортсмена, который трудится... Объяснил ему, что я был в дороге, и то, что у меня были свои моменты. Не было у меня времени, а он за два дня сюда приехал. Я считаю, что он повел себя неправильно. Он меня не первый год знает, поэтому мог бы навстречу пойти. Из-за этого я взбесился.
Знаете, чем воин от невоина отличается? Воин другого воина понимает. Кто не понимает — не воин. А так разницы нет мне, кто из нас выиграет, — не в этом суть. Просто вот так получилось.
— Как так вышло, что вы за 11 часов до взвешивания приехали в Красную Поляну, а не за два дня? Что вам мешало?
— Про это не хочу говорить. Билеты и другие моменты есть. Если у него такое случилось бы, я бы ему и 3 кг докинул бы — без штрафов и желтой карточки. Все было бы четко. Бывало такое, что соперники на 8 кг были тяжелее меня, и я на это глаза закрывал. Мы же спортсмены и воины, и мы воевать должны. Мы же в фильмах не снимаемся.
— Вы этот момент с Хабибом обсудили?
— Я это ни с кем не обсуждал. Для этого есть старшие, организаторы. Они обсудили, все нормально, все решили.
— Значит, бою быть.
— Если я вышел на официальное взвешивание — наверное, да. Если ночью меня не закажут. (Смеется.) Настрой у меня бомбовый.
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