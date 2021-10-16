Давно мы не видели настолько злого Шторма.

Александр Шлеменко, Россия, 37 лет. Средний вес. Статистика в ММА: 61 победа, 13 поражений.

Артур Гусейнов, Россия, 37 лет. Средний вес. Статистика в ММА: 27 побед, 10 поражений, 1 ничья.

В Красной Поляне пройдут два больших боя подряд. 16 октября Владимир Минеев подерется с Магомедом Исмаиловым в Fight Nights, 17 октября Александр Шлеменко выйдет против Артура Гусейнова в Eagle FC.

Огонь ожидался перед боем Минеева и Исмаилова. Однако их пресс-конференция прошла миролюбиво. Более того, Магомед даже поругал журналистов за то, что выложили видео с голым Владимиром на взвешивании. А вот перед поединком Шлеменко и Гусейнова ожидалась как раз миролюбивая обстановка. Однако между ними разгорелся конфликт.

Бой пройдет в весовой категории до 84,4 кг. Шлеменко сделал вес, показав 84,2 кг. А вот Гусейнов потянул на 85,6 кг. После взвешивания он заявил журналисту Александру Лютикову, что штраф платить не собирается и на желтую карточку (минус балл) тоже не согласен, пригрозив снятием с поединка. Тем не менее на церемонию взвешивания он приехал и на желтую карточку согласился.

До церемонии между Шлеменко и Гусейновым состоялся разговор в столовой. И разговор был далеко не дружеским. В частности, Александру не понравилось, как Артур начал отъедаться — вместо того чтобы предпринять еще одну попытку сделать вес. На церемонии же конфликт перестал быть скрытым — Шлеменко толкнул Гусейнова. А затем дал жесткое интервью журналистам.

— Противостояние состоится. С его конкурентным преимуществом! — возмутился Шлеменко.

— А кроме желтой карточки будет еще какое-то наказание?

— Пока сложно сказать, я еще не получил информации об этом.

— Вы сейчас говорили с президентом лиги Шамилем Завуровым. О чем?

— О желтой карточке, о санкциях. Мне нужно понять, 30 процентов от гонорара — это сколько?

— От суммы зависит, подеретесь вы или нет?

— Я подерусь завтра. Но охота понимать просто.

— Когда в последний раз у вас была потасовка на взвешивании?

— По-моему, никогда.

— Удивились?

— Нет. Я ничему не удивляюсь.

— Вы первым его толкнули. Обычно же бойцы до конца упираются.

— А что упираться? Я не бык какой-то, с ним упираться, и не баран. Поэтому и толкнул. Толкнул — это самое мягкое, что я мог сделать в этой ситуации.

— У вас когда-нибудь был такой негатив к сопернику?

— В этом и прикол, что сначала его не было, а потом он появился из ничего.

— Из-за чего точно у вас такой негатив к нему?

— Из-за его поведения неадекватного.

— Но многие вес не делают.

— Другие не так не делают вес. А тут так нагло, наплевательски. «Я не сделал — ну и ваши проблемы. Я не сделал, я пошел есть. Мне плевать вообще».

— Вы разговаривали с ним в столовой?

— Подходил ко мне, какую-то дичь пропихивал. А сейчас, видишь, дальше продолжает.

— А что в столовой говорил?

— Что в этом кто-то виноват, но не он. Я толком не слышал кто. Короче, очень много людей виноваты в том, что он вес не сделал.

— Чувствуете от Артура Гусейнова уважение сейчас?

— Я его с самого начала не чувствовал. Показное уважение — это не уважение, на самом деле. Если я тебя уважаю, зачем мне об этом говорить? Я беру и делаю это. А если я говорю, а делаю другое, какое это уважение?

— Может, этот инцидент на взвешивании пойдет вам на пользу в плане настроя?

— Он пойдет не на пользу Артуру — вот что я могу сказать.

— Попробуете ли себя немного успокоить перед боем?

— Мне сил хватит, поверь мне. Я не собираюсь себя успокаивать.

Затем на вопросы корреспондента «СЭ» Ислама Бабаджанова ответил Артур Гусейнов.

— На самом деле, это возникло из-за того, что 1 кг — это не 10 кг! — сказал Гусейнов. — Это 1 кг. Взять такого же спортсмена, который трудится... Объяснил ему, что я был в дороге, и то, что у меня были свои моменты. Не было у меня времени, а он за два дня сюда приехал. Я считаю, что он повел себя неправильно. Он меня не первый год знает, поэтому мог бы навстречу пойти. Из-за этого я взбесился.

Знаете, чем воин от невоина отличается? Воин другого воина понимает. Кто не понимает — не воин. А так разницы нет мне, кто из нас выиграет, — не в этом суть. Просто вот так получилось.

— Как так вышло, что вы за 11 часов до взвешивания приехали в Красную Поляну, а не за два дня? Что вам мешало?

— Про это не хочу говорить. Билеты и другие моменты есть. Если у него такое случилось бы, я бы ему и 3 кг докинул бы — без штрафов и желтой карточки. Все было бы четко. Бывало такое, что соперники на 8 кг были тяжелее меня, и я на это глаза закрывал. Мы же спортсмены и воины, и мы воевать должны. Мы же в фильмах не снимаемся.

— Вы этот момент с Хабибом обсудили?

— Я это ни с кем не обсуждал. Для этого есть старшие, организаторы. Они обсудили, все нормально, все решили.

— Значит, бою быть.

— Если я вышел на официальное взвешивание — наверное, да. Если ночью меня не закажут. (Смеется.) Настрой у меня бомбовый.