«Для роста нужен дискомфорт». Австралиец из UFC жил в фургоне на парковке и выиграл два боя с бонусом $ 100 тысяч

Джим Крут — один из самых перспективных полутяжей.

В ночь на 25 апреля в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 261, главный кард которого откроет противостояние в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Джимми Крутом. Интересное оно не только тем, что победитель боя вступит в титульную гонку, но и невероятной жизненной историей Крута.

25-летний Крут входит в число самых многообещающих проспектов из Австралии. В сильнейшей лиге он провел пять поединков, победив в четырех. Не самый плохой показатель для бойца, который готовился к двум боям в 2020 году, живя в фургоне в Мельбурне — на парковке зала вместе со своим бульдогом по кличке Будда. И это все в период пандемии.

«Я жил в этом фургоне Mercedes Sprinter, — говорит Крут в интервью ESPN. — Здесь есть кровать, холодильник, кофе-машина, телевизор и другие удобства. Я всегда был убежден в том, что ты должен чувствовать хотя бы небольшой дискомфорт, чтобы расти. Поэтому я жил в нем. Это помогало мне фокусироваться на 100%. До дома ехать очень далеко (он родом из города Бендиго — это 150 км от Мельбурна. — Прим. «СЭ»), плюс пробки, а фургон рядом с залом».

«Я хотел жить в фургоне с 16 лет, — признался Крут в интервью ESPN. — Даже если бы не спорт, я бы все равно поступил так, потому что я всегда этого хотел. Если бы я так не поступил, то всегда задавался бы вопросом».

Крут жил в фургоне почти весь 2020 год, а до этого 18 месяцев спал на старом диване в зале — чуть ли не возле клетки.

«Я просыпался, завтракал, шел в зал, принимал душ, а потом просто ждал тренировку, — описывает Крут свой обычный день в фургоне во время локдауна. — После первой тренировки возвращался в фургон, обедал, ждал вторую тренировку и так по кругу. В Мельбурне был жесткий локдаун, нам даже по улице не разрешали ходить. Так что все было однообразно. Бесконечное ожидание тренировок».

«Я просто жил тренировками, — отмечает боец. — В принципе, я и сейчас живу тренировками. Я думаю, что тот опыт научил меня тому, что я должен восстанавливаться после тренировок. В этом преимущество моей жизни в фургоне. Потому что, живя в фургоне [в период локдауна], я просто должен был оставаться на месте и отдыхать. Мне не приходилось долго ехать домой, а питался я прямо в нем. Я просто наслаждался жизнью в своем фургоне. Мне не нужно было беспокоиться ни о чем, кроме восстановления и того, чтобы мой следующий тренировочный сеанс был таким же хорошим, как и предыдущий».

В 2020 году Крут провел два боя. Оба выиграл и оба раза получил бонус за лучшее выступление вечера — в феврале заставил сдаться Михала Олексейчука болевым приемом в первом раунде, а в октябре эффектно нокаутировал Модестаса Букаускаса — тоже в первой пятиминутке. Два бонуса UFC принесли ему 100 тысяч долларов. Обретя финансовую стабильность, в ноябре австралиец все-таки решился на покупку недвижимости.

«Наконец-то я выбрался из фургона, — рассмеялся Крут в интервью Daily Telegraph. — И, честно говоря, я очень горжусь собой. Это история о том, как парень из бедной семьи становится богатым. До боев у меня была довольно сложная жизнь в Бендиго, и я упорно работал над всем, что у меня теперь есть. Перед тем, как отправиться в это путешествие, я продал все, что у меня было, чтобы переехать в Мельбурн. Я многое бросил и долгие годы жил без уюта. Так что я рад тем результатам, которых я достиг.

Это был действительно классный опыт, но было бы лучше, если это все происходило не на парковке зала. Жизнь в фургоне прекрасна, когда, просыпаясь, вы видите перед собой пляж, водопад и все такое. Но когда ты застреваешь на одном месте ради работы, это быстро надоедает. Но я так рад, что сделал это. И да, возможно, что после выхода на пенсию я вернусь к жизни в фургоне. Посмотрим".