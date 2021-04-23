Интервью с проигравшим.

Константин Глухов, 41 год, Латвия. Статистика в ММА: 34 победы, 17 поражений.

В первой половине апреля Владимир Минеев удивил — он сообщил в Instagram, что 4 мая проведет бой по правилам кикбоксинга с ветераном ММА и кика — 41-летним Константином Глуховым. Глухов не дрался с ноября 2018 года, испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего сильно похудел. Казалось, что он уже не вернется, но в январе 2020-го Костя провел бой в Таиланде, нокаутировав малоизвестного тайца. Сейчас он живет в Харькове.

— Мне предложили — и я сразу же согласился. Тем более по кикбоксингу ведь. С Нового года я стабильно хожу и на бокс, и на кикбоксинг. А вот ММА... Харьков город большой, тут больше миллиона жителей, и все нормальные ММА-залы — в центре, а я на окраине совсем. Машины, к сожалению, нет у меня, поэтому час добираться туда и назад столько же — не очень. А бокс, кикбоксинг — все тут, на районе. Тут и кроссфит есть, хороший тренажерный зал.

— А кто организатор?

— Мне сказали, что это Федерация кикбоксинга России. Как-то так. Турнир пройдет в Челябинске. Со мной связался Камил (Гаджиев, президент Fight Nights. — Прим. «СЭ»). Владимир Минеев же его боец. Сказал мне: «Хочешь?» Я ответил: «Давай».

Он мне написал поздней ночью. Почему бы и нет?

— Минеев на пике формы, находится в расцвете сил, ему 31 год. А вы — возрастной боец, и тем более давно не дрались. Вы явный андердог.

— Да ради бога... (смеется) Я так обрадовался, что наконец-то могу выйти на бой... Может быть, слышали, что у меня была болезнь, а после нее процедуры? Хотя в прошлом году, когда был на сборах в Таиланде, я там подрался, с тайцем, почувствовал чуть-чуть пороха. Ну там был полуспарринг.

— Ну как полуспарринг... Вы там выключили его чуть ли не наглухо.

— Да-да. Но таец весил примерно 96 килограммов — толстенький... Я там еще хотел подраться, и мне еще бой делали, но потом тайцы все закрыли из-за пандемии. Ну, а что Минеев? Комментариев я не читаю, но, наверное, все там пишут: «Как вообще Глухов собирается с ним работать?» Хорошо. Ну, а он что? У него 95 кг, он в 84 кг дерется. Да, мне сказали немного сбросить — где-то в районе 100 кг надо весить. Поэтому я сушусь.

— Сколько сейчас весите?

— Где-то 103 кг. И надо будет скинуть до 100 кг. Был 106 кг, так что три кило уже сбросил!

***

С Глуховым мы общались больше часа, и за это время он рассказал массу любопытных историй. Так что интервью решили поделить на несколько частей. Сегодня — о бое, который стал мемом.

30 ноября 2013 года на турнире М-1 Константин вышел против Михаила Газаева (3-0 в ММА). Тот сразу же стал действовать оригинально: он передвигался по рингу так, чтобы касаться его тремя точками — стопами и коленом. Дело в том, что удары ногами, когда соперник находится на трех точках, запрещены. Газаев сделал несколько проходов в ноги, но работал исключительно на удержание. Так или иначе, по очкам он вел. В концовке третьего раунда Глухов не выдержал и ударил оппонента ногой. Газаев упал в нокаут, зрители ликовали, но Костя проиграл — из-за дисквалификации за нелегальный удар.

«Мы развиваемся, — сказал Газаев после боя. — Я думаю, мы взяли его хитростью, пошли против его правил и взяли его хитростью. Попал он, выиграл я — какие могут быть претензии? Если бы я дрался как до этого, я бы проиграл. Но мы поставили так, и мы выиграли, эта тактика помогла нам. Что сказать? Мы развиваемся».

— Какие чувства были во время боя с Газаевым? — вопрос Глухову. — Сразу было понятно, что он хочет выиграть при помощи вашего нелегального удара.

— В углу у меня был тренер, который ничего не мог подсказать, кроме как: «Двигайся-двигайся». А я только к концу понял, что он (Газаев. — Прим. «СЭ»), наверное, хочет получить по голове. Как сейчас помню, что бой начался, он сел, и я подумал: «Ну ладно. Наверное, какие-то там финты». Потом — раз, и уже минуты две он все ползает за мной. Я обратился к рефери Славе Киселеву, а он: «Не-не, работайте». Так прошел первый раунд, затем второй раунд.

Я после второго раунда секундантам так и сказал, что собираюсь дать ему по башке, потому что он меня достал. Да, я нарушил правила, не спорю. Но объективно — все этого ждали, это нужно было сделать. Я выложил у себя в Instagram этот бой, и мне некоторые пишут: «Костя, ты неправ». А в чем неправ? Так, как он, нельзя работать. Правилами это не запрещено, но с точки зрения эстетики... Хотя нет, правилами даже запрещено, я могу сказать! Вот вспомните бой Оверима и Вердума в Strikeforce. Бой Вердум начал хорошо в стойке, и потом раз — Вердум упал и сидит, мол, иди сюда. И тут рефери: «Нет, вставай». Пару раз Оверим сам оказывался в партере, но все равно рефери такой: «Стоп, подъем». То есть ты не можешь начинать бой, сидя на полу. Ты сидишь на задней части или ты стоишь на коленях, как Газаев, — какая разница? И там три точки, и тут три точки. Там нельзя было, а тут Газаеву почему-то можно оказалось. А потом Киселев вдруг получил награду Лучший рефери России.

Наверняка там что-то нечисто было, но зато бой запомнился (смеется). Ползал-ползал... Да, он сбивал меня. И что? Он просто сверху лежал и ничего не делал — и нас поднимали.

— Когда вы били, вы понимали, что это нелегальный удар? Сразу после боя вы сказали, что нанесли удар в тот момент, когда это можно было сделать.

— Да? Я так сказал? (улыбается)

— Сказали.

— Ну, может быть... Не-не. Что тут скрывать? Я вообще-то все понимал. Потому что он сидел, и я просто тупо разбежался и нанес удар по голове. Он меня достал, поэтому я так ударил. Он, его команда вынудили меня поступить таким неправильным образом. Таким способом они хотели выиграть — ну, ради бога.

— Что он сказал вам сразу после боя? Потому что у вас был какой-то контакт еще до ваших послематчевых интервью.

— Он ведь получил по голове (улыбается). По-моему, я с ним не общался.

— На его знаменитую фразу «Мы его взяли хитростью. Попал он, а выиграл я» вы достаточно позитивно отреагировали. Руку ему пожали, вы с ним чуть ли даже не обнялись.

— Ну, а что? Я просто прекрасно понимаю, что он не виноват. Его штаб, тренеры — они, грубо говоря, его подставили. Я же, причем, до этого два раза бил ногой — промазывал.

— Да, было дело.

— Да-да. Вот они же понимали, что я ударю с ноги вот таким образом. Ну, а что еще делать? Во-первых, зачем мне бороться? Во-вторых, он меня сбивал и ничего не мог сделать. Ни болевых, ни удушающих, ни добивания. Просто я его там держал и даже сам пытался как-то выкрутиться. Боец он слабый, конечно. Вот таким он запомнился. Мне пишут: «Тебя помнят только благодаря этому бою». А его? (смеется) А М-1? А М-1, вообще, наверное, молятся, чтобы этот бой все посмотрели.

— Реванш вам хотели сделать?

— Ну реванш, я помню... Ну вы же знаете, что с ним сейчас случилось? (Газаев находится в тюрьме за нападение на сотрудников ДПС и похищение их табельного оружия. — Прим. «СЭ») Ну вот, когда это произошло, я лежал в больнице, и это был 2019 год. Два года назад. Я же сразу выложил про это все. Я же ему написал: «Что же ты бьешь полицейских при исполнении, а меня не мог бить? Давай реванш». А мне сразу пишут: «А что ты сразу реванш? Он сейчас сядет». Я-то тут при чем? Конечно же, давай реванш. Я же ему и тогда сказал (после боя. — Прим. «СЭ»): «Давай нормальный реванш». Он же начал сразу: «Про реванш я не знаю. Нужно развиться». Он же развивается...

Довольно смешно. По-моему, если я не ошибаюсь, я вышел на замену. То есть он должен был драться с кем-то другим, и мне чуть ли не за неделю-две предложили выйти, и я согласился. Что-то такое было. Я только один его бой успел посмотреть, когда он на чемпионате России проиграл в финале одному здоровому — они там махались.

— Ему дали два года — это не особо то и много.

— Да?

— Да. В общем, ваш реванш все-таки, наверное, возможен.

— Ну да. Этот реванш соберет всего-всего очень-очень много (смеется).

Продолжение интервью с Глуховым — скоро на сайте «СЭ». Полная версия уже доступна на YouTube-канале «Ушатайка». Что касается боя Минеева и Глухова: скорее всего, он состоится не 4 мая, а позже.