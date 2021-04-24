«Пил пиво со сметаной и яйцом, а еще смесь для грудничков». Почему тело ветерана ММА покрылось шишками

Константин Глухов — о последствиях неправильного питания.

Константин Глухов, 41 год, Латвия. Статистика в ММА: 34 победы, 17 поражений.

Константин Глухов — ветеран ММА и кикбоксинга (в общей сложности у него 60 нокаутов!) — близок к тому, чтобы провести громкий бой. Владимир Минеев в Instagram анонсировал, что 4 мая выйдет против него по правилам кикбоксинга. По словам Глухова, он действительно близок к тому, чтобы сразиться с Минеевым, — осталось получить визу РФ (Костя — гражданин Латвии). Но бой, скорее всего, состоится не 4 мая, а позже — в Челябинске.

Глухов по-серьезному не дрался с ноября 2018 года, болел — из-за чего сильно похудел. Сейчас с ним все в порядке — вес 103 кг. Константин живет в Харькове, регулярно тренируется и уверяет, что способен дать Минееву конкурентный бой — даже в 41 год. «Ну а что Минеев? Он в 84 кг выступает», — отметил тяжеловес в интервью «СЭ».

Говорили мы полтора часа, на разные темы. В пятницу вышел первый отрывок из беседы — о бое-меме с Михаилом Газаевым. Сегодня же — о том, откуда у Кости шишки на теле. Выглядят они пугающе. В Сети популярно мнение, что это последствия приема анаболиков. Однако Глухов утверждает, что причина в неправильном питании.

— Это называется репамиоз — доброкачественная опухоль, — рассказывает боец. — Грубо говоря — это жировые отложения под кожей, которые собрались вот таким образом. Я не врач, поэтому я не смогу полностью объяснить, как и что, но это — нарушенный метаболизм. Когда я выступал на Арбате, я набирал вес. Весил в районе 100 кг, а потом стал набирать еще. Это было в конце 2004 года. И питание мне не очень посоветовали... Сказали: пиво со сметаной и яйцом попей, тогда хорошо наберешь. Я попил. Свинину еще ел, картошку фри — много тяжелой пищи, жирное и жареное очень любил... В общем, все вперемешку.

Плюс, когда я жил в Киеве у своего тренера, пил местный украинский протеин — ужасный. Еще пил смесь для грудных детей «Малыш» — мне сказали, что она очень питательная. В итоге нарушился метаболизм.

Получается, больше 15 лет назад эти шишки начали вылезать. Потом это остановилось. Помог врач в Риге, Виктор Матвеев, хороший тибетский врач. Имею в виду тибетскую методику. Иглоукалывание, сжигание, пилюли тибетские. По питанию он мне хорошие советы дал. Сказал: «Костя, зачем тебе все это жареное, острое, копченое? Ешь вареное, теплое обязательно, но холодное не ешь никогда. Но если лето, то, понятно дело, салат можно». И я стал питаться правильно — и все это остановилось. А до этого питался ужасно.

Года два-три назад я был у хорошего врача в Питере, и он мне сказал, что эти жирняки надо хирургически удалить. Каждый. Причем это операция часа на два-три. Тебе дают пилюлю или делают укол — ты засыпаешь и их начинают удалять. А потом ты в этих шрамиках будешь ходить неделю-две, пока они не рассосутся. Причем ходить нужно аккуратно. То есть на месяц ты должен забыть про все. Тогда были деньги, но не было времени, а сейчас вроде время есть, но нет денег (смеется). Как всегда. В принципе, они не мешают, но жена говорит, что за ними надо следить. Нет, когда по ним попадают, мне не больно. Это просто плотная жировая прослойка.