24 января Макгрегора ждет бой с Дастином Порье на турнире UFC 257.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вышел на публику с первым по-настоящему обстоятельным интервью за долгое время. Откинувшись в кресле своего номера в Дубае, Макгрегор 25 минут говорил с ирландским медиа The MacLife (владельцем которого сам Конор и является) о предстоящем бое.

Ниже — лучшие моменты разговора.

О том, как будет тренироваться на карантине

— Мы уже в Дубае, проведем здесь два дня на карантине, потом отправимся в Абу-Даби. Прекрасное место, люди очень гостеприимны. Это не первое мое пребывание в этом регионе, много лет назад я дрался в Аммане, Иордании. Так что этот регион мне знаком.

На карантине я планирую работать на тяжелой груше, чтобы хорошо пропотеть. Также надеюсь, что сотрудники отеля подготовят для меня ГНП-грушу (грушу на земле для ударов сверху). Так будут выглядеть мои тренировки в ближайшие два дня.

О воспоминаниях с первого боя против Порье

— Помню свой голубой, в тонкую полоску костюм. Помню, как начищал и полировал ботинки, доставшиеся мне от моего дедушки, в самолете на пути в Вегас. Это было мое первое выступление в Вегасе, первая пресс-конференция в MGM Grand. Дастин был 5-м номером рейтинга, очень серьезный боец, рожденный, чтобы быть чемпионом...

Трешток тогда был немного буйным, но сегодня мы уже двое взрослых мужчин. Два отца. Я уважаю Дастина за всю его деятельность с благотворительностью. Это и моя позиция — ты должен отдавать этому миру, и с каждым годом я хочу отдавать ему все больше и больше.

Конор Макгрегор (слева) против Дастина Порье.

Нас ждет хороший бой с Дастином. Конечно, будет пролита кровь, но в этой крови не будет ни капли враждебности. Дастин хочет развязать войну с первых секунд? Я не против войны. Я буду выбрасывать разрушительные бомбы первые 60 секунд боя, и если Дастин сможет выжить, то... Чьему прогнозу на бой стоит верить? Прогнозу Mystic Mac. Если помните, Mystic Mac был рожден как раз в день нашего первого боя с Дастином.

О своем весе

— Я прокачан и рельефен. Нахожусь в фантастической форме. Весогонка — это непросто. Но когда ты полностью отдаешься делу, она становится даже простой. И вот это как раз мой случай. Вес в порядке, на нужной отметке, сгоняю очень легко.

Я полон энергии, тренируюсь два раза в день. Я проделал огромную работу и готов забрать за нее вознаграждение.

О Хабибе

— Он сейчас выглядит как слон. В данный момент он похож на маленького жирного слона. Он здорово проводит время... Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Все его взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах. Но что есть, то есть.

Вот как он просто мог так взять и смыться с боя против Тони? У тебя назначен титульник, а ты просто смываешься. Как так? Это его подход, и он всегда успешно его использовал — сливаться с боев. Поэтому я не удивлен, что он закончил. Но что есть, то есть. Работаем дальше.

Хабиб Нурмагомедов.

О прогрессе за последний год

— Я стал быстрее, острее в атаке, сфокусированнее ментально. Моя функционалка определенно стала лучше. Думаю, я еще даже близко не подобрался к своему пику. Мне кажется, я реализовал от силы 50% своего потенциала.

О том, будет ли бой с Порье титульным

— Считаю, что он должен быть титульным. Но не уверен, что Дана после боя подберется ко мне сзади и наденет пояс. Хотя что такое все эти пояса? Я хочу конкуренции, хочу соперничать. Вполне себе справедливо будет, если за титул я подерусь в следующем бою после Порье. Надо все-таки понимать обстоятельства, в которых оказались UFC в связи с бегством этого парня (Хабиба. — Прим. «СЭ»). Они дают ему время, это объяснимо.

Конор Макгрегор.

В моем андеркарде будет другой важный бой (Хукер — Чендлер), мне он очень интересен. Не дай бог что-то случится с Дастином, кто-то из этих ребят сможет выйти на замену, и я с радостью приму такой бой. Я хочу построить в легком весе победную серию, хочу пройтись по дивизиону, как я когда-то прошелся в полулегком весе. Сейчас UFC говорят, что Нейт Диаз спускается в легкий вес, этот бой мне очень интересен. Если мы подеремся за титул, это будет очень красивой историей.

О бое с Пакиао

— Переговоры по этому бою становятся конкретнее, уплотняются. Допускаю, что он пройдет в этом году. Не знаю, правда, в каком месяце... Мы должны толково переговорить с Даной и людьми из UFC, понять, чего мы хотим, какие цели будем преследовать. Моя цель — подраться за титул чемпиона мира по боксу.

О желании подраться без зрителей

— Изначально я хотел драться на пустой арене. Хотел, чтобы телекартинка четче передала мою силу и свирепость, которые бы не заглушал рев толпы. Но те 2 тысячи зрителей, что будут, тоже дадут нам немало энергии. Моя сила и энергия 2 тысяч человек — это тоже довольно неплохо.