«На нас обрушился Федор версии 3.0». Американские фанаты сходят с ума после нокаута в бою с Джонсоном

Федора всегда обожали в Америке.

45-летний Федор Емельяненко нокаутировал 3-го номера рейтинга тяжелого веса Bellator Тимоти Джонсона и шокировал мир. Он не просто оформил самый возрастной нокаут в истории тяжелого веса этой организации, но и в неприличном возрасте смастерил одну из красивейших комбинаций в своей карьере.

Федор за долю секунды обстучал голову соперника со всех сторон тройкой «правый прямой + левый хук + правый хук» — даже трудно понять, какой именно удар в серии привел к отключке соперника. Очень похоже, что именно второй, а правый боковой просто сшиб Тима с ног. Конечно, вкусы у всех разные, но вполне спокойно можно поднять этот финиш в тройку самых красивых нокаутов Федора — рядом с Орловским и Роджерсом.

Вызвал бой шумный переполох не только в России — пост с результатом поединка и видео нокаута на самой популярной западной ММА-площадке Reddit собрал 700 комментариев. Мы решили собрать самые интересные и остроумные.

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ImcompotentFool

«40-6 — сумасшедший рекорд для тяжелого веса. Он выглядел суперрезким и быстрым для 45 лет. Вау».

ehcold

«От него прежнего осталась только оболочка, и эта оболочка все равно выглядит невероятно. Каким талантливым нужно быть, чтобы так выступать в 45 лет. Да, скорость Федора уже не такая шокирующая, как раньше. Он не может бороться, как раньше, потому что много раз ломал руки и не способен делать крепкие борцовские захваты. Его колени также раздолбаны. При этом он все равно показал невероятное выступление».

Soulrush

«Люди давно списали Федора, но он идет на 9-2 в последние 10 лет».

OGMMAFAN

«На нас обрушился Федор версии 3.0. В начале боя он исполнил Ромеро, чтобы исключить всякие стартовые случайности, на которые он попадался раньше. Мы никогда больше не увидим такого бойца, как Федор. Недовесок для этой категории с огромным сердцем и бесстрашием. Большинство возрастных бойцов после поражений нокаутом и исчезновения подбородка начинают бояться огня. Федор не боится ничего. Никогда не видел другого величайшего бойца, кто на таком уровне способен быть настолько зрелищным. Он забыл больше борцовских техник, чем многие ребята вообще способны выучить, но все еще хочет поставлять нам зрелище. И мне нравится, как Федор не прыгает добивать отключившихся соперников. А в двух случаях, когда нокаутировали его, соперники прыгали, чтобы добить. Это четко показывает, кто благороден, а кто нет».

alihou

«Федор — единственный человек, перед чьими боями меня тошнит от нервотрепки».

surgeyou123

«Федор все еще исполняет Федора. Какой же б**** он быстрый для тяжа».

Koush

«Не могу поверить, что на дворе 2021 год, а я все еще вижу, как Федор нокаутирует людей. В этом человеке нет страха».

purplehendrix22

«Первый настоящий универсал в истории ММА, у которого после 50 гребаных боев в профи руки быстрее, чем у любого тяжеловеса».

Nowaymannowayjose

«Абсолютно безволосый и загорелый. Сделан для скорости».

gamesrgreat

«Есть ощущение, что Джонсон был потрясен левым чек-хуком еще до этого трехударного комбо. Само комбо изумляет точностью, боковые удары были размашистые, но точно в челюсть».

SpookyMagazineStand

«Представьте, они сделают реванш с Бейдером за титул в качестве его прощального боя. У Бейдера всегда были проблемы с подбородком, поэтому у быстрых рук Федора есть шанс добраться до цели».

JR-90

«Я открывал видео нокаута, не зная результата боя, и дрожал от страха, что величайший в истории проиграл на закате карьеры. Посмотрев видео, испытал огромное облегчение. Мне кажется, сегодня в ММА уже нет бойцов, кто выбрасывает удары так, как Федор или Вовчанчин».

Anotherdaysgone

«Не могу поверить, что 15 лет назад наблюдал вживую, как он выбивал все дерьмо из Марка Коулмэна».