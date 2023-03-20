Колби Ковингтон — претендент-посмешище. За шесть лет он только раз побил соперника моложе 35 лет

Как ему могли дать новый титульник?

Не успел Леон Эдвардс принять душ после победы над Камару Усманом на UFC 286, как ему уже дали нового соперника. Дана Уайт вдруг объявил на послематчевой пресс-конференции, что следующим с британцем подерется Колби Ковингтон.

Леон Эдвардс празднует победу. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Новость произвела немалый эффект, потому что, во-первых, Колби не дрался больше года и за это время в дивизионе выстроилась новая очередь из голодных и побеждающих претендентов, во-вторых, промоушен долгое время имел на него другие планы, пытаясь организовать поединок с Хамзатом Чимаевым, ну и в-третьих — а кого собственно Колби побил, чтобы давать ему бой за пояс?

Да, он много говорил и говорит, но настоящей суперзвездой все равно так и не стал — его прошлый бой, столь ожидаемый фанами, против Хорхе Масвидаля, не продал даже 400 000 платных трансляций. Поэтому медийно «Хаос» явно не Конор, чтобы вот так ни за что давать ему новый титульник.

Со спортивной же точки зрения Колби выглядит абсолютным посмешищем в качестве нового претендента. Такого чудовищного резюме нет ни у одного действующего бойца UFC из топ-10

За последние 6 лет он победил только ОДНОГО соперника моложе 35 лет. Этот соперник — ЛЕГКОВЕС Рафаэль Дос Аньос. Тот поединок, кстати, получился для Колби очень непростым. Он проиграл два раунда по судейским запискам, на пяти медиа-карточках победу отдали и вовсе его сопернику. Колби немало пропустил в стойке, и ничего особого не сделал в партере — более того, Дос Аньос сам его перевел три раза. По сути, победу Ковингтону отдали за контроль в клинче без какого-либо развития и ущерба.

Три его последние победы — над соперниками, которые шли на двух поражениях подряд.

— 37-летний Лоулер шел на двух поражениях подряд, за победу над ним Колби получил титульник.

— 38-летний Вудли шел на двух поражениях подряд, за победу над ним Колби снова получил титульник

— 37-летний Масвидаль шел на двух поражениях подряд, в последнем бою проиграл страшным нокаутом. За победу над ним Колби снова получает титульник!

Колби Ковингтон на UFC 286 в Лондоне. Фото Соцсети

Последние три года дерется строго раз в год. По состоянию на текущий момент Ковингтон — один из трех самых неактивных бойцов среди всех мужчин UFC, входящих в топ-5 своего дивизиона.

Единственные разы, когда Колби встречался с топовым бойцом СВОЕГО поколения, Камару Усманом, проиграл два раза, упал в 4 нокдауна (причем, на любой вкус — два раза с правой руки, два раза с левой), закончил первый бой со сломанной челюстью

На данный момент у Колби нет НИ ОДНОЙ победы над бойцами, входящими в текущий топ-10 его веса

Первый раз в жизни мы видим, чтобы боец просто три года пересидел в кустах, как трусливый заяц, избегая наступления нового поколения полусреднего веса. Возрастной Усман мужественно принял бой с молодым Эдвардсом, пережил страшный хайкик-нокаут. Возрастной Бернс мужественно принял на грудь молодого страшного Чимаева. Возрастной Магни принял хладнокровного убийцу Рахмонова, Томпсон принял неудобного Белала и так далее.

А Колби все это время был неактивен, наблюдая за сменой поколений со стороны либо выступая против стариков из других эпох. Подрался только раз с бойцом своего поколения и был разбит. И вот теперь, наконец, отсидевшись, в 35 лет, вылезает из кустов на Эдвардса в гарантированном титульнике.

Непонятно, чем он так угодил Дане Уайту, но такие привилегии от UFC не получал даже Конор Макгрегор.