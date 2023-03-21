Мокаев называет сдачу трусостью. Его соперник же уверяет, что Мухаммад постучал три раза за бой

Российско-британский боец объяснил, зачем похлопал Жафеля Фильо по спине.

Вечером 18 марта в Лондоне состоялся турнир UFC 286, в главном событии которого Леон Эдвардс одолел Камару Усмана решением большинства судей и защитил пояс в полусреднем дивизионе. А в прелимах Мухаммад Мокаев встретился с бразильцем Жафелем Фильо, и поединок закончился скандалом.

Бой остановили на четвертой минуте и 32-й секунде третьего раунда, когда Мокаев провел Фильо удушение сзади. При этом сам Мухаммад двумя минутами ранее был близок к поражению. В середине третьего отрезка бразилец поймал Мокаева на рычаг колена и выгибал ногу соперника в течение примерно 40 секунд, однако боец из Великобритании не постучал и выбрался из опасной позиции. После боя он опубликовал фото распухшего колена и заявил, что никогда не постучит.

Фото Соцсети

«Видел несколько сообщений, в которых говорилось, что я не постучал и потому рисковал завершить карьеру! Но я предпочту завершить карьеру, чем проявить себя трусом. Прямо сейчас мне безумно больно, но, если бы я постучал, это причинило бы моему сердцу еще большую боль», — написал Мухаммед в соцсетях после поединка.

Но в конце первого раунда случился странный эпизод. Бразильский боец считает, что Мокаев постучал в знак сдачи, хотя никакой угрозы финиша в тот момент не было. Мухаммад находился в топ-позиции и мог атаковать из гарда, но камера зафиксировала несколько постукиваний по спине Фильо — обычно таким образом обозначают именно сдачу. Формально эпизод выглядел как сигнал о желании прекратить поединок, но рефери Херб Дин на него никак не отреагировал. Фильо убежден, что Мокаев постучал, причем сделал не единожды, а в первом раунде сдача могла быть связана с давлением на плечо.

«[Мокаев стучал] как минимум три раза. Я чувствовал, как он хлопает меня по спине. Была еще одна ситуация, когда я пошел на гильотину, а затем атаковал его травмированное плечо, он постучал, и я немного ослабил захват. Я все время смотрел на судью. Во время рычага колена я почувствовал, как он постучал ногой, и судья спросил его: «Сдача?» Я ослабил захват, и он смог немного подвернуть колено», — заявил Фильо в интервью MMAJunkie.

После поединка журналисты задали вопрос Мокаеву на пресс-конференции, стучал ли он в эпизоде, который произошел в первом раунде. «Нет, нет, нет. Я издал звук, так что он сжал сильнее, напрягся, но я находился выше его колен. Если посмотреть на фулл-гард, то было довольно тесно, но это не так, я еще мог дышать. Нет, определенно нет».

Позже этой темы в интервью с Мухаммадом коснулся Ариэль Хельвани, и Мокаев объяснил случившееся в конце первого отрезка более подробно: «Ариэль, послушай, если я не постучал в моменте с коленом, ты думаешь, я постучал бы от... про что он там говорит, гильотину? Его гильотина даже не была закрыта. Как люди, черт возьми, думают, что я постучал бы от гильотины? Там был момент, он засунул стопу мне в шорты, и сказал: «Извини, извини». И я постучал его такой: «Все нормально, все нормально, продолжаем». Там же на видео видно, что ничего нет, от чего бы я стучал? Он говорит, что атаковал мое плечо, но я с этой руки вел граунд-энд-паунд, о чем речь?»

Момент со стопой в шортах Мокаев не выдумал: перед постукиванием по спине Фильо действительно зацепился пальцами ног за шорты Мухаммеда, что видно на повторе. После этого у бразильца было несколько секунд, чтобы извиниться, но на трансляции этого не слышно.

Кадр трансляции

«Я бы никогда не постучал, — добавил Мокаев в интервью Хельвани. — Я понимаю, что это звучит безумно, но или я усну, или мне сломают руку... пусть рефери останавливает, если он не остановит, я никогда не сдамся. Даже если это закончит мою карьеру. Это мой принцип. Если ты сдаешься и проигрываешь, я знаю, что сердце будет болеть сильнее, чем колено. Да, сейчас мне больно, я не смог подняться на второй этаж, когда вернулся домой. Но травма может восстановиться, я знаю, что если у меня сильный дух, я все равно вернусь».

И все же Фильо настаивает на своем. Бразилец ссылается на судейские записки (по итогам двух раундов большинство судей выставили ничью) и говорит, что его менеджер раздумывает над тем, чтобы подать апелляцию. Если результат не отменят (а этого наверняка не случится), Фильо не против провести реванш. Правда, Мокаеву такой бой вряд ли будет интересен.