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Сегодня, 17:15

Рокки против Драго и Чак Норрис против Брюса Ли. Культовые поединки в кино

Отдел единоборств «СЭ»
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Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне
Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне.
Фото кадр из фильма «Рокки 4», Global Look Press
В каких фильмах дрались наиболее эпично.

Сильвестр Сталлоне — Дольф Лундгрен, «Рокки 4»

Кульминационная сцена четвертого фильма началась с фразы Ивана Драго «Я тебя сломаю» и тренера Рокки «Помнишь, я сказал, что хочу быть тобой? Больше не хочу». Персонаж Сталлоне был андердогом в этом поединке, Драго избивал его в начале боя, но в третьем раунде Рокки рассек сопернику лицо, после чего в ринге началась настоящая драка. Итог безумной 12-раундовой рубки — победа Рокки нокаутом в самом конце. Конечно, с технической точки зрения сцена выглядит неправдоподобно, но в эпичности от этого она не потеряла.

Том Харди — Джоэль Эдгертон, «Воин»

По сюжету фильма два родных брата Томми и Брендан из-за проблем с деньгами решили выступить на турнире по ММА, а в финале им пришлось сразиться друг с другом. Главный поединок получился жестким и напряженным. Поединок заканчивается тем, что попавший на удушающий прием Брендан кричит «Я люблю тебя, Томми» и стучит. В итоге братья помирились не только друг с другом, но и с родным отцом.

Хилари Суэнк — Люсия Рижкер, «Малышка на миллион»

Путь от первой боксерской тренировки до топового спортсмена долог и непрост, но официантка Мэгги решила, что он ей по силам. Девушка поставила цель, начала заниматься под руководством тренера Фрэнки и добилась титульного поединка за чемпионский пояс по версии WBA. Соперница — Билли Остерман по прозвищу Голубая Медведица, а победительница получает миллион долларов.

Проблема лишь в том, что Остерман привыкла боксировать не просто грязно, а игнорировать правила. Она била локтями, тыльной стороной кулака, даже лежащую соперницу, а рефери только угрожал дисквалификацией, но реальных действий не предпринимал. После очередного удара исподтишка уже во время перерыва Мэгги упала головой на выставленный в ринг табурет, что привело к ужасным последствиям — девушка оказалась прикована к кровати.

Джеки Чан — Хван Чжон Ри, «Пьяный мастер»

Вон Фэйхун — сын мастера кунг-фу, который постоянно отлынивает от тренировок и в итоге сталкивается с мастером по прозвищу Молниеносная Нога, зарабатывающим на жизнь заказными убийствами. Мастер не убивает молодого нахала, а только унижает, демонстрируя несовершенство его кунг-фу. Подавленный позорным поражением, Фэйхун возвращается к учителю, извиняется и просит обучать его дальше. За год осваивает новый стиль, а затем возвращается, чтобы не только победить Молниеносную Ногу, но и спасти отца от гибели.

Брюс Ли — Чак Норрис, «Пути дракона»

В Италию приехал молодой мастер кунг-фу Тан Лун, которого играет Брюс Ли. Он призван помочь разобраться с проблемами ресторана китайской кухни, так как персонал ресторана подвергается нападкам со стороны местных бандитов, планирующих завладеть рестораном. По приезде Тан Лун почти сразу вступил в схватку с бандитами и победил всех, кто встал на его пути.

В отчаянии главарь бандитов натравил на Тан Луна высококлассных мастеров боевых искусств из разных стран, в том числе американца по имени Кольт, которого сыграл Чак Норрис. В финальном бою с Кольтом Тан Лун сначала пропустил несколько ударов, а затем собрался с силами и выиграл схватку, в результате чего главаря бандитов арестовала полиция.

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