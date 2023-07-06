«Канело проиграл Биволу, потому что Дмитрий огромный!» Чемпион UFC Морено: бокс, спарринги с Шевченко, самое дорогое Lego

А еще Брендон объяснил, почему Мокаев привлекает больше внимания, чем он сам.

В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 290, в главном событии которого Алекс Волкановски встретится с Яиром Родригесом в поединке за пояс в полулегком дивизионе. А в соглавном бою вечера Брендон Морено подерется с Алешандре Пантожой за титул в наилегчайшем дивизионе. В интервью «СЭ» Морено рассказал о сопернике, спаррингах с Валентиной Шевченко и теоретическом поединке Дейвисона Фигередо с Петром Яном.

— Твой следующий соперник — Алешандре Пантожа. Вы бились дважды, и ты оба раза проиграл. Что изменится в третий раз?

— Да, Алешандре Пантожа, определенно, часть моего прошлого. Я не могу стереть этого, все, что я могу сделать, сохранить этот опыт, хороший он или плохой, постараться извлечь из него урок, перевернуть страницу и идти вперед. Мне кажется, я говорю слишком много о том, что я изменил. Думаю, люди просто увидят это, понимаешь? Когда я проиграл ему прошлый бой, UFC уволил меня, и много всего случилось в моей жизни. Поменялось многое, и люди увидят это. Я говорю о технической части, о ментальном аспекте, о футворке, руках, джиу-джитсу. Я просто другой, я улучшился в каждой области бойцовской игры.

Брендон Морено. Фото Соцсети

— Но Пантожа ведь тоже стал лучше?

— Конечно! Достаточно посмотреть последние два-три его боя. В последнем он победил Алекса Переса меньше чем за минуту (на самом деле за 1 минуту и 31 секунду. — Прим. «СЭ»). Он выглядит очень агрессивным и сильным, более опытным и мотивированным [чем раньше]. Безусловно, он хочет этот пояс, он сделает все, чтобы его получить. Но я стою напротив него, я уже другой боец, я хочу это показать в субботу.

— Ты тренировался с Валентиной Шевченко. Как думаешь, ее пик прошел и сейчас время Алексы Грассо?

— Я тренировался с обеими. Очень давно я тренировался с Алексой, а в 2020-2021-м я работал с Валентиной. Обе девушки — прекрасные, они отличные люди. Это немного дискомфортная ситуация для меня, потому что я знаю их, и знаю, что обе очень тяжело работали. Людям надо понимать, что это часть нашей работы — мы должны драться. Я буду счастлив за обеих девушек, поздравлю победительницу и поддержу проигравшую.

— Ты спарринговал с Валентиной, и интересно, сложно ли психологически спарринговать с женщиной, хоть и такой опасной?

— Нет, она очень жесткая, бьет мощно и очень быстрая. Мы тренировались две или три недели, насколько я помню. Я многому у нее научился и, надеюсь, она смогла чему-то научиться у меня. В плане психологии ничего такого не было, мне неважно, женщина или мужчина. Я просто вижу человека, и все.

— Ты наверняка знаешь проспекта легчайшего веса Мухаммада Мокаева. Он заявил, что привлекает больше внимания, чем ты. Что думаешь об этих словах?

— Я думаю, это вопрос поколений. Например, Деметриус Джонсон никогда не получал большого внимания от медиа, на его имя никогда не было обращено много взоров. Да, это очень грустно, потому что он потрясающий боец. Я думаю, что я получаю больше внимания от медиа, а сейчас мы видим новое поколение, как Мокаев, которое пытается получить возможность подраться за пояс. Надеюсь, в будущем он добьется успеха.

— Как думаешь, Мокаев — будущий чемпион?

— Я думаю, у него есть время. Ему сейчас 22? Ему просто надо продолжать идти, несмотря на препятствия в будущем.

Брендон Морено. Фото Соцсети

— Ты провел четыре боя против Дейвисона Фигередо, который теперь будет выступать в легчайшем дивизионе. Как сложился бы бой Фигередо и Петра Яна, если бы он состоялся?

— Это жесткий бой. Когда боец переходит в другой вес, очень интересно увидеть, как боец подготовит себя к новому дивизиону в плане физики. Вспоминая наилегчайший вес, Дейвисон огромный, но в бантамвейте он может лишиться этого преимущества. Если вы посмотрите на Алджамейна Стерлинга, Петра Яна — эти бойцы тоже здоровые. Будет интересно, сможет ли Фигередо в легчайшем весе сохранить мощь, которая была у него в наилегчайшем дивизионе.

— Ты знаком с Канело Альваресом. Как думаешь, почему Канело проиграл Дмитрию Биволу?

— Думаю, потому что Дмитрий огромный! Дмитрий такой большой, это безумие. Очевидно, вы поддерживаете Дмитрия Бивола. Для меня Канело — это потрясающий атлет и хороший пример, потому что он очень дисциплинированный. Он всегда старается делать все правильно. Он пытается принимать вызовы. Когда я смотрел повтор боя, я увидел разницу в телосложении. Дмитрий выглядит огромным! Канело принял вызов, проиграл, но все проигрывают — это часть жизни.

— Как думаешь, что произойдет в реванше?

— Я болею за Канело на 100 процентов, но я понимаю, что Дмитрий — прекрасный спортсмен. Не только из-за его телосложения. Он больше, но также он техничный, он очень хорош. Я за Канело — давайте посмотрим, что случится в реванше.

— Мы все знаем, что ты фанат Lego. Какое Lego в коллекции самое дорогое?

— Я построил здание Daily Bugle из «Человека-паука», но оно не безумно дорогое (350 долларов на официальном сайте Lego. — Прим. «СЭ»)... А моя жена подарила мне на День отца Lego-стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» (около 40 тысяч рублей на российских маркет-плейсах). Он здоровенный, и я сейчас над ним работаю — понадобится время.