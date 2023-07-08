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«Никто меня так не любил». Марина Мохнаткина вышла замуж за бойца UFC

Отдел единоборств «СЭ»
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Марина Мохнаткина и Сергей Спивак.
Фото Соцсети
Марина и Сергей Спивак и живут, и тренируются вместе.

Самой известной бойцовской семьей прошлого были Михаил и Марина Мохнаткины. Пара познакомилась в начале 2010-х, когда оба выступали в сборной России по боевому самбо. В 2012-м бойцы сыграли свадьбу, а спустя два года у них родился сын Александр. А в конце 2020 года стало известно, что Михаил и Марина больше не вместе, но, судя по сообщениям в соцсетях и интервью, развод не помешал продолжить дружеское общение и заниматься воспитанием сына.

Летом 2022-го Михаил женился во второй раз, а о личной жизни Марины новостей не появлялось. Параллельно бойцы строили карьеры. Михаил после длительного простоя подписал контракт с АСА и стал участником Гран-при полутяжеловесов. В дебюте Мохнаткин победил Олега Оленичева. Марина перешла из Bellator в PFL, где провела уже пять поединков, проиграв лишь раз.

Марина Мохнаткина.
Фото Соцсети

К последним боям Марина готовилась в США, где познакомилась с топовым тяжеловесом UFC из Молдавии Сергеем Спиваком. По социальным сетям Марины и Сергея можно было догадаться, что бойцы не просто помогают друг другу в подготовке. Позже Марина этот факт подтвердила в интервью Meta MMA.

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«На самом деле у меня очень сильно так за короткий срок поменялась жизнь. Я вообще не планировала оставаться, потому что это очень дорогое удовольствие — тренироваться, жить в Америке, если у тебя нет никакой-то финансовой поддержки и спонсоров. Но сейчас у меня молодой человек, три года после развода у меня не было отношений... Сейчас — Сережа Спивак, он боец UFC. Мы сейчас с ним живем вместе, встречаемся, он находится в моем углу, поддерживает меня, мы тренируемся вместе. Поэтому с такой поддержкой грех не быть чемпионкой», — сказала Марина.

Сергей Спивак и Марина Мохнаткина.
Фото Соцсети

В соцсетях девушка также рассказала о своем счастье, опубликовав трогательное видео, которое подписала следующими словами: «Нас проверил жизненный опыт, чтобы теперь появилась взрослая и осознанная любовь. Спасибо, что выбрал меня. Никто меня так не любил...»

А спустя две недели после выхода на страницах бойцов в соцсетях появились фотографии со свадьбы. Бракосочетание состоялось 6 июля — в канун Дня любви, семьи и верности. Праздновать Мохнаткина и Спивак вряд ли будут слишком долго: бой Марины против Эмбер Лейброк в плей-офф Гран-при PFL запланирован уже на 18 августа. Сергей тоже подерется в скором времени: спустя всего пару недель после боя Мохнаткиной он встретится с Сирилем Ганом в Париже.

Марина Мохнаткина
Сергей Спивак
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