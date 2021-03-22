Миочичу семь лет предлагали познакомиться с будущей женой, но он откладывал. В итоге все решило шутливое SMS

Теперь у них ребенок.

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич — пожалуй, самый светлый человеческий образ среди действующих бойцов промоушена. Совмещает бои с работой на полставки пожарным, не занимается трештоком, не испачкался ни в одной сомнительной истории, всегда предельно уважителен к соперникам и окружающей его профессиональной среде.

Конечно, все человеческие плюсы хорвата смотрелись бы не так ярко (мало ли хороших людей на свете), если бы они не сочетались с грандиозными спортивными достижениями. Миочич защитил титул рекордное количество раз для тяжелого веса UFC (3), делит первое место в истории дивизиона по количеству побед в титульных боях ( шесть, как и у Рэнди Кутюра. При этом Стипе набрал эти шесть побед за семь титульников, а Кутюр — за восемь ), выиграл больше всего послематчевых бонусов в истории дивизиона (9), пять раз побеждал чемпионов UFC, является одним из трех бойцов в истории тяжелого веса, у кого есть пять побед нокаутами подряд (двое других — Рикко Родригес и Джуниор Дос Сантос).

Но Стипе долгое время не хватало своей семьи. Миочич женился только в 33 года, а первый ребенок у него родился в июле 2018-го, когда боец был в месяце от своего 36-летия. История знакомства Стипе с его женой Райан — очень нетипичная. Друзья настойчиво предлагали Миочичу обратить внимание на девушку в течении семи лет, но он постоянно откладывал это и не решался. В итоге с неизвестно какого по счету уговора хорват все-таки написал Райан, но неожиданно наткнулся на сопротивление ее родного брата.

« У меня был очень хороший товарищ, мы вместе учились в Пожарной академии, — вспомина л Миочич на подкасте Renee Paquette. — Он был лучшим другом моей будущей жены. Постоянно говорил мне: » Т ы и она идеально подходите друг другу. Просто обязаны познакомиться. Давай я вас познакомлю?» Но я как-то не реагировал особо: «Ага-ага». И на протяжении семи лет ничего так и не произошло — мы так и не познакомились. Я встречался с другой, она же переехала во Флориду, пыталась изменить свою жизнь, потом вернулась обратно в Кливленд.

И так прошло семь лет. Потом ее родной брат начал работать в нашем пожарном депо. Как-то был день, мы с ним на кухне депо пекли блины, и тут заходит она. Я сразу сказал себе: «Ого, красивая». Но мы не перекинулись ни единым словом, я ни разу к ней не обратился. Просто поели блин ов и разошлись. И потом тот товарищ мне снова пишет: «Стипе, у нее теперь никого нет, она одна. Хочешь встретиться?» Я пишу: «Бро, дай мне ее номер, я сам разберусь». Он дал номер, и я ей написал. Помню это эсэмэс : «Эй, это твой сталкер [домогатель, преследователь]». Мы начали общаться, так прошла где-то неделя.

Я пригласил ее на свидание, но ее брат был категорически против: «Я не хочу, чтобы работа и семья смешивались. Я работаю со Стипе. Не нужно ничего начинать». И она отказалась от свидания, говорит, брат против. Тогда я позвонил брату сам: «Я просто хочу познакомиться с ней, встретиться наконец. Никаких недостойных намерений, просто хочу подружиться, узнать ее». Брат ответил: «Тогда приходи к нам домой, познакомься с нашими родителями».