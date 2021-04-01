«Моя кожа начала покрываться перьями». Как перед боем с Рампэйджем Джону Джонсу явился Господь

Мистика.

В сентябре 2011-го Джону Джонсу предстояла первая защита титула UFC против прожженного ветерана ММА, борца-нокаутера Куинтона Джексона по прозвищу Рампэйдж.

Хотя Джексон на тот момент уже потихоньку перевалился через свой пик, он по-прежнему являлся бойцом мирового класса и шел на рекорде 10-2 в последних 12 поединках (с поражениями двум чемпионам UFC — Рашаду Эвансу и Форресту Гриффину решениями). 24-летний Джонс, хоть и был аномально молод для статуса чемпиона UFC, подходил к бою внушительным фаворитом — 1,20 против 5,36 на победу Рампэйджа.

Такой расклад сил был вполне справедлив — да, за Джексоном стоял огромный опыт и несомненный класс, но Джонс нес с собой совершенно новую породу полутяжеловеса. Огромный, с самыми длинными руками в истории UFC (215 см), превосходной защитой от тейкдаунов (Джонса впервые переведут только в 14-м бою UFC), собственной сильнейшей атакующей борьбой (партнеры вспоминали, что, когда Джонс ложился сверху, ощущение — будто на тебе сидит огромный паук, обвивший все твои конечности), но главное — пожалуй, самым креативным муай-тай в истории смешанных видов.

Куинтон Джексон и Джон Джонс. Фото UFC

Тем не менее для самого Джонса все было не так очевидно. Рампэйджа он всегда ценил очень высоко, восхищался его брутальной харизмой и чувством юмора и в итоге развил в себе комплекс фаната. Психологическое накручивание привело к тому, что Джонса начали преследовать кошмары: ночами напролет ему снилось, как Рампэйдж нокаутирует его разными видами панчей. Пиком нагнетания стал момент прибытия на арену, когда до самого боя оставалось всего несколько часов. Молодой Джонс довел себя до такого состояния, что ему казалось — он абсолютно обречен. Тогда он упал на колени и начал истово молиться. Результатом общения с высшими силами стало наделение бойца суперсилой и несокрушимой верой в себя.

Что же произошло с Джоном в тот вечер в раздевалке — рассказал он сам в магических деталях на подкасте Steve-O.

Джон Джонс: ««Я много раз рассказывал, как перед боем с Рампэйджем меня мучили кошмары, как он нокаутирует меня. Каждую ночь я видел, как в первые 30 секунд боя падаю в нокаут. Одна ночь — он налетает на меня с правым оверхендом и вырубает. Другая — он тушит меня правым кроссом. Третья — я улетаю в нокаут от левого хука. И я ничего не мог поделать с этим во сне, не мог избежать нокаута. И я обратился к спортивным психологам, с которыми работал и перед боем против Рашада Эванса. И они поменяли мышление с негативного на позитивное, но кошмары как снились, так и продолжали сниться.

И я помню, как в день боя я прибыл на арену и испытал мощнейшее давление оттуда, сверху, что я сегодня обречен. Какие-то высшие силы как будто сказали мне: «Джон, ты будешь нокаутирован сегодня. С этим ничего не поделать». И тогда я упал на колени и начал молиться. Я погрузился в суперглубокую молитву. Я впервые коснулся головой пальцев ног. Я просил Бога дать мне супернавыки, настоящую природную реакцию, суперспособности, гибкость, ясное понимание. И я помню, когда шептал эту молитву и тер лицо руками, я вдруг увидел сквозь пальцы, что моя кожа покрывается перьями..."

Стиви О: «Галлюцинация?»

Джон Джонс: «Нет, это не была галлюцинация. Это было по-настоящему. Для меня все было наяву. Я видел, как покрывался перьями. Перья отрастали между пальцами, на руках, везде. И в этот момент ко мне пришло чувство, что бои — больше не земное дело. Я ощутил такую силу, энергию, мощь, ловкость, которые никогда прежде не ощущал... Я вскочил на ноги и завизжал: «Ууу! Ууу!»

Джон Джонс. Фото UFC

Я понял, что ко мне пришла суперсила. Майк Винкельджон сказал мне: «А ну-ка, ударь по лапам». И я выбросил страшный кик. Бум! Бум! Раздался страшный грохот. Я бил кик с небывалой мощью, растяжка стала другой, кик вылетал гораздо выше. Я понял, что мне больше не нужна разминка, моим легким больше не нужен кислород. Я был готов. В тот вечер я стал первым бойцом, вышедшим в октагон, чье тело было покрыто перьями".

Со-ведущий: «Что происходило с ощущением времени? Оно замедлилось для тебя, когда ты дрался?»

Джон Джонс: «Время замедлилось. Я находился на том уровне веры, когда ты понимаешь, что являешься чем-то большим, чем обычный человек. Понимаешь, что в этот момент ни одна из сил не может тебе противодействовать. И понимаешь, что в этот момент ты сливаешься со своим предназначением. В данный момент происходит то, для чего ты рожден. Тобой управляют высшие силы против чего-то другого. Другой силы. Ты ведом».

Джон Джонс финишировал Рампэйджа удушением сзади в 4-м раунде (выиграв каждый раунд) и стал первым, кому удалось удосрочить Джексона в UFC. После этого Рампэйдж не проигрывал досрочно целых 8 лет подряд.