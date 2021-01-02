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Джон Джонс рассказал, сколько планирует провести боев до завершения карьеры

06:30
Джон Джонс. Фото Instagram
Джон Джонс. Фото Instagram
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Один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс (26-1) заявил в интервью Bleacher Report, что рассчитывает провести еще три-четыре боя. Джонс много лет был чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории, а теперь будет выступать в тяжелом весе.

«Я бы хотел выиграть титул в тяжелом весе, дважды или трижды его защитить в боях с сильнейшими, а затем хотел бы перейти к заняться гуманитарной работой», — сказал 33-летний Джонс.

Предполагается, что Джонс проведет следующий бой против победителя поединка за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну, который планируется в марте.

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