Джон Джонс рассказал, сколько планирует провести боев до завершения карьеры

Один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс (26-1) заявил в интервью Bleacher Report, что рассчитывает провести еще три-четыре боя. Джонс много лет был чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории, а теперь будет выступать в тяжелом весе.

«Я бы хотел выиграть титул в тяжелом весе, дважды или трижды его защитить в боях с сильнейшими, а затем хотел бы перейти к заняться гуманитарной работой», — сказал 33-летний Джонс.

Предполагается, что Джонс проведет следующий бой против победителя поединка за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну, который планируется в марте.