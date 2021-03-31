Свобода слова.

Американский диетолог Майк Дольче — один из первых специалистов в питании мирового класса, который помог топовым бойцам ММА получить в этом направлении большое преимущество перед соперниками.

Дольче так кормил Витора Белфорта, что тот легко перемещался между средним и полутяжелым весами, успешно претендуя на титул и там и там. Аккуратно подводил ко всем взвешиваниям пузатого полусредневеса Джонни Хендрикса — так, что тот всегда делал вес (после разрыва сотрудничества с Дольче Хендрикс трижды провалил взвешивание в UFC). Но, пожалуй, сильнее всего методы Дольче сработали на главной звезде в истории женской UFC Ронде Раузи.

Чемпион UFC в 77 кг Джонни Хендрикс.

В случае с Рондой отмечают, что в 2011-2015 годах она доминировала благодаря сильно опережающим других девушек грэпплинг-навыкам и не такой плотной на тот момент конкуренции в женских дивизионах, но забывают, насколько серьезную роль в ее успехах играла способность гонять вес.

Достаточно посмотреть, как по-разному выглядело тело Ронды на взвешивании и в день боя. На утренних взвешиваниях Раузи выглядела хрупкой и тонкой, как Instagram-модель, но спустя 40 с небольшим часов в клетку заезжал монструозный танк.

Ронда Раузи в день боя и взвешивания.

Огромный вклад в такую чудесную трансформацию Ронды вносил Майк Дольче с его способностью так выстраивать план питания, что боец мог гонять огромные веса, тренироваться, восстанавливаться и при этом возвращать в день поединка значительную часть потерянной массы. Конечно, помимо всего этого Ронда — огромного таланта боец и элитный атлет (бронзу Олимпиады без серьезной физической одаренности не взять), но тем не менее такие навыки в сгонке веса серьезно помогли ей успешно влезть в на тот момент самый верхний весовой дивизион у женщин — 135 фунтов.

И закат Ронды стоит связывать не только с тем, что пришло поколение более универсальных бойцов-женщин, которые могли уже и бить, и бороться, но и с всеобщим укрупнением габаритов. Теперь Ронда оказалась не единственным танком в дивизионе — появилась могучая Холли Холм с лошадиными ногами и еще более устрашающая Аманда Нуньес.

Что касается Майка Дольче, сегодня он уже не так активно работает с топ-бойцами, предпочитая продавать свои услуги и товары более широкой аудитории. Диетолог завел YouTube-канал, а также активно продвигает страницу в Instagram, где делится секретами питания, перемежая их иногда высказываниями на злободневные темы.

Одно из таких высказываний сильно осложнило бизнес Дольче. Как-то он забросил в Instagram пост, где подверг сомнению методы ношения масок в эпоху ковида, а заодно добавил огня, высказавшись на острую в США тему ожирения. О ситуации и ее последствиях Майк рассказал бывшему чемпиону UFC Фрэнки Эдгару на YouТube-подкасте Champ and The Tramp.

Майк Дольче: «Вся эта ситуация с масками — одно сплошное лицемерие какое-то. Я летал в сентябре прошлого года по всей стране, и в самолетах все люди сидят плечом к плечу, а когда разносят еду, они все снимают маски и начинают есть. То есть какой смысл был тогда сидеть полполета в масках? И недавно я вообще получил от Instagram shadow ban («серый» бан — когда Instagram убирает вашу страницу из выдачи. — Прим. «СЭ») за мой пост. Я выпустил пост, где сказал: «О'кей, носите ваши маски, но знайте — когда ваш индекс массы тела больше 30 (т. е. ожирение), вы точно так же идете против науки. Это тоже антинаучное поведение. Почему вы так продвигаете идею масок, но при этом не говорите об ожирении, о плохой еде?»

Соведущий: «И за что тебе дали бан — за этот пост?»

Майк Дольче: «Да. Если раньше на меня подписывались по 1000 новых человек каждую неделю, то теперь от меня отписывается каждую неделю по 800 человек. Они убрали меня из всех выдач, теперь мою страницу не найти по хештегам, посты не ранжируются по выдаче».

Фрэнки Эдгар: «Я тоже не могу понять эту ситуацию с масками в самолете. Вот летел с турнира, весь самолет сидит голова на голове, при еде все снимают маски. Потом на выходе: «Пассажиры, выходим поочередно рядами». Бро, мы сидели три часа голова на голове, какие, ***** [нафиг], ряды?»