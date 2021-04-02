Олег Тактаров — первый чемпион UFC из России и голливудский актер. В последние месяцы он живет в Лос-Анджелесе, и ему не очень нравится то, что происходит в США.

О тренировках

— После ухода из профессионального спорта занимаюсь физкультурой. Со временем понял, что надо найти для себя оптимальное соотношение тренировок и никогда не перегружаться. С другой стороны, иногда надо давать себе такие нагрузки, от которых идет всплеск тестостерона, — чуть-чуть потяжелее поднять, побольше подтянуться, побольше пробежать. Например, недавно на велосипеде по горам проехал километров 65 или 70. Интересное самочувствие было, но последствия дают о себе знать. В четверг проехал, в субботу-воскресенье еле стоял на футболе. Чувствовал, что наездился, перебрал чуть-чуть.

О питании

— Главное — есть маленькими порциями и не смешивать еду. Я, например, молочное вообще не ем. Из мяса — только баранина. Красное мясо ем очень редко, потому что желудок тяжело переваривает. Оно хорошо для поднятия животного из тебя. Когда боролся, красное мясо помогало, чувствовал дополнительную энергию. Сейчас это ни к чему — на футболе животным не хочется быть лишний раз.

О футболе

— Для меня футбол — социальная активность. С кем-то пообщаюсь, на кого-то лишний раз прикрикну. Играем что в Америке, что в Сарове по часу. Раньше бегал полузащитником или опорником, но все зависит от поля. Если трава мягкая или, что еще лучше, песок, то мне без разницы. Бегать не больно, могу играть где угодно. Это раньше колени болели после игры, лед клал и ходить не мог полнедели. Сейчас — поиграл на выходных, и в понедельник уже тренировка.

На синтетике перехожу от одних ворот к другим — начинаю игру в защите, смотрю, как играет команда, какие есть слабые места у соперника, и потом уже в нападении делаю какие-то вещи. В роли Златана Ибрагимовича будет слишком громко сказано, но по крайней мере что-то подобное пытаюсь сделать. Из всех положений пытаюсь рикошетить, бить — иногда даже не принимая мяч. Бывает, что нет чуйки — особенно после велосипеда — и играю как Дзюба. Просто скидываю мяч на набегающего — спиной, головой, плечами, задницей. Смотрю в одну сторону, отдаю в другую, как Роналдиньо делал. А на песке могу и через себя пробить, на искусственном поле даже пробовать не буду.

О марихуане (в Калифорнии разрешена)

— У меня от спиртного голова болит. Если я тренируюсь, то даже после бокала вина раскалывается голова. Организм отторгает. Марихуана? Пробовал, конечно, но я вижу, как мои друзья деградируют. Марихуанщики живут в своих иллюзиях. И самое плохое качество марихуаны — она делает человека ленивым.

Помню случай. Один режиссер спрашивал у меня, как накачаться. Я хотел ему ответить, как это сделать, потому что знал, что он кокаинщик. Иногда видишь выходки некоторых людей — думаешь, нормальный человек, а несет чушь и остановиться не может. Сразу понятно — кокаин. Заткнуться не может, спать тоже не может, во время секса не стоит ничего, но в своих иллюзиях человек на подъеме, владелец мира. Просыпается — из носа течет, депрессия такая, что из окна выброситься можно. И вот так минимум четыре дня. Оно того стоило? Это очень быстро истощает организм.

Есть слишком много людей, которых надо кормить и за которых я несу ответственность. Не могу позволить себе такое расслабление.

Об «агрессивном социализме»

— С каждым годом смена часовых поясов дается все тяжелее. Но в этот раз было легче. На Украину мы ехали на старой машине по узкой дороге через какой-то непонятный пограничный пост. Дальше на Украине — по «голодной» дороге: по пути ни одного населенного пункта не было. И потом, когда в Канаде на роль утвердили, сидел дома, чтобы не заразиться.

Затем полетел в Канаду, сел на двухнедельный карантин. Выспался. Иногда выходил по лестнице побегать, но физически стал деградировать. Было очень скучно. Из-за карантина, кстати, и начал вести длинные прямые эфиры в Instagram — до этого не было такой привычки.

Отсняли, и полетел в Америку. Правда, в Канаде перед взлетом с рейса высадили, потому что маска три раза с носа сползла. Я в бизнес-классе был один, вокруг меня — огромные современные пустые сиденья. И ради меня одного самолет подвезли к трапу. Увидел, что такое агрессивный социализм в действии. В итоге полетел в Штаты на следующий день.

О бездомных в Калифорнии

— Противостояние Трампа и Байдена превратило страну в бомжатник. Даже на моей улице, недалеко от синагоги, целые эшелоны из грязный вещей — люди воруют тележки, собирают требуху и перевозят с места на место. Беверли-Хиллз, Голливуд — все загажено, палатки какие-то стоят. Приехать страшно. Америка стала непрезентабельной. Помните фильм «Таксист» с Робертом Де Ниро, какой была Америка, каким был Нью-Йорк? Нынешняя откатилась до похожего уровня, до 92-го и 93-го года. Сейчас все это поменяется, Байдену надо это исправлять. Но для каждого бомжа нужен shelter («приют» в переводе с англ. — Прим. «СЭ»), а многие живут так, потому что им нравится. Они не хотят работать. У всех пособие, можно не платить за квартиру. И это не те юродивые, как в России, которые не могут себя обеспечить по физическим причинам. Это здоровые кони, которые решили, что есть дешевая марихуана, можно сидеть, курить и не работать. Ответственности нет, сидишь куришь. Жизнь удалась, называется.

О Black Lives Matter

— Черные немного перестарались. Сейчас к ним идет отторжение, расслоение белого и черного населения. Если раньше люди реально не замечали, черный человек или белый, то сейчас либо лебезят, чтобы проблем не было, либо идет отторжение. Я видел одного охреневшего, который возомнил себя богоизбранным. Основная масса чувствует, что это была абсолютно ненужная вещь — сейчас уже доказано, что она была проплачена. Одни и те же люди якобы нападали на Капитолий и выходили и во время акций Black Lives Matter.

О локдауне в Калифорнии

— В Калифорнии из-за карантина все с ума сошли. Даже в горах ходили в масках. Десять километров от моря или от входа в парк, огромная пустая дорога — и люди в масках. Больные, просто идиоты. Больше скажу — в горах даже замечания делали, если без маски. Это был верх свинства. Сейчас полегче стало, но полтора или два месяца назад было именно так. Я знаю людей, которые дома год сидят, никуда не выходят. В других штатах, во Флориде, в Техасе, например, полегче. Хотя и там иногда встречаются люди, которые по пустому пляжу в маске идут.