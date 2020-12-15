Джон Джонс никогда не ест мясо в день боя: уверен, что оно забирает энергию

Диета чемпиона.

Джон Джонс (26-1) — единственный боец в истории UFC, кто выиграл 20 боев подряд. И пусть формально в его рекорде это отражено немного по-другому — поражение дисквалификацией Мэтту Хэммилу и отмена результата реванша с Даниэлем Кормье прерывают великую серию — тем не менее технически Джонс оба этих боя выиграл, так как добился капитуляции соперников.

Хэммил отказался продолжать поединок, потому что кровь лилась у него даже из глазниц, а Кормье после нокаута три последующие недели провел в психологической коме.

«Несколько недель после боя, три недели, у меня было что-то вроде комы. Дети были в летнем лагере, а я лежал в своей комнате и вообще не выходил на улицу. Не включал свет. Я лежал и смотрел «Игру престолов«. Я смотрел ее час за часом, час за часом. Засыпал, затем просыпался, снова смотрел, снова засыпал и снова смотрел...» — вспоминал Ди Си в разговоре с ESPN свое состояние после поражения Джонсу в реванше.

5 декабря 2009 год. Мэтт Хэммил только что выиграл у Джона Джонса дисквалификацией за неразрешенный локоть соперника.

Выиграть 20 боев подряд в UFC — это значит прожить несколько жизненных циклов на вершине и убрать с дороги три-четыре поколения соперников. Чтобы сделать такое, мало одного таланта, огромных резервов здоровья и сильных тренеров. Нужен непрекращающийся глубокий анализ каждой детали быта и образа жизни бойца такого уровня, и Джонс всегда был силен в анализе. Его спарринг-партнер Леонид Грачев как-то рассказал, что Джонс может анализировать видео боев без тренеров и находить сильные идеи в одиночку.

Но его способность к исследованиям и новаторским экспериментам также проявляется в таких вещах, как питание. Недавно чемпион на подкасте Steve-O рассказал о собственном интересном нововведении в диету. Джонс не ест мясо в день боя, потому что оно слишком медленно переваривается.

Стиви О: «Расскажи, какой обычно у тебя режим в день боя, что ты делаешь?»

Джон Джонс: «Я просыпаюсь во столько, во сколько мой организм будит меня. Иногда в 13.00, иногда в 10.00. Потом завтракаю. Я никогда не ем мясо в день боя, потому что оно очень медленно переваривается и организм забирает у тебя энергию на его переваривание. Мясо дает энергию на следующий день после того, как ты съел его. А в день его приема вся энергия уходит на его переваривание. Я ем мясо после взвешивания, в пятницу. Рыбу или белое мясо.

Также в день боя я ем много медленных сахаров, много углеводов. Кушаю много риса, сладкого картофеля. И я постоянно попиваю воду — весь день, чтобы не допустить обезвоживания. Что касается круга общения — я не впускаю в него много людей. В день боя я общаюсь только с женой, отцом и моим духовным наставником«.