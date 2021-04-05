За 20 лет в борьбе и ММА у Майкла Чэндлера не было травм. Он считает, что дело в работе с железом

Превратил свое тело в машину еще в колледже

Хотя все бойцы на топ-уровне питаются правильно и неукоснительно служат культу тела, есть среди них и свои отъявленные зожники — те, кто в вопросах здоровья копает на максимальную глубину.

Первыми на ум приходят Ти Джей Диллашоу и Майкл Чэндлер. Диллашоу в разговоре вполне может оперировать терминами вроде «кардио лактатного порога», он сдает анализы волос, ходит в инфракрасную сауну и сотрудничает с бывшим специалистом по питанию и функциональной подготовке NASA Сэмом Калавитта. Процесс весогонки Диллашоу настолько сложен, что если вы посмотрите на него в графической детализации, то вряд ли что-то поймете.

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(план весогонки Ти Джея Диллашоу перед боем с Генри Сехудо)

Один из самых атлетичных легковесов мира Майкл Чэндлер не настолько укомплектован научно, но тоже из тех бойцов, которые никогда не выходят из формы даже в самые разгульные периоды отпуска и чье питание максимально дисциплинированно. Отличает Чэндлера также и фанатичная работа с железом. Претендент на пояс в легком весе UFC, пожалуй, главный приверженец в элитном ММА этого направления качки. По мнению Майкла, именно железу он обязан своим крепчайшим здоровьем и отсутствием травм.

«Я много думал над тем, почему за 20 лет единоборств у меня не было ни одной серьезной травмы и почти вообще не было никаких травм, — рассуждал Чэндлер на подкасте Theo Von. — Конечно, здесь есть элемент везения и генетики, но, думаю, дело в том, что благодаря многолетней работе с железом я превратил свое тело в машину. По сути, я превратил его в машину еще в колледже.



В колледже мы тягали тяжелые веса три раза в неделю, тягали интенсивно, это при том, что боролись мы шесть дней в неделю. Я помню, что заходил в тренажерку и у меня было ощущение радости и того, что железо — это внешняя сила, которая дает моему телу щит. И именно тогда в колледже я создал вот эту плотность и крепость мыщц, которые меня уже много лет защищают. У меня также от природы очень плотные кости.



Я по-прежнему тягаю интенсивно веса, никогда не отпускаю процент жира в моем теле выше 10%. Никогда мой личный вес не превышал 83-85 кг. Чтобы войти в идеальную форму, мне требуется 12 недель. За них процент жира падает до 5-6%. Все эти 12 недель я ем только курицу, постный говяжий фарш, лосось, индейку и овощи. Между боями я крайне редко позволяю себе вредную еду и алкоголь. Бывает, мы с женой откупориваем бутылку вина, но тут же у меня срабатывает защитный рефлекс: «Так, после вина я чувствую себя плохо». И я отказываюсь от него. Из вредной еды я редко позволяю себе пиццу, но пиццу тонкую, в сент-луисовском стиле, где минимум теста. Мне не по душе пиццы в Чикаго-стиле с кучей теста».

Есть у бойца и увесистый список витаминов, которому он следует ежедневно.

«Я пью рыбий жир, куркума, бета-аланин, магний, BCAA, — делился Чэндлер на том же Theo Von. — Принимаю этот комплекс два раза в день, один раз перед сном, потому что в этом комплексе есть элементы, которые помогают мне лучше засыпать. В целом цель комплекса — получать микроэлементы, которых нельзя добрать в еде, и получать противовоспалительные антиоксиданты. BCAA, протеин — это вершина горы, я ставлю их выше всего. Последние 10 лет они помогают мне чувствовать себя гораздо лучше. Также креатин обязательно принимаю для защиты мозга. Я раньше не верил в креатин, но потом понял, что он очень работает, защищает мозг».

15 мая Чэндлер подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул в легком весе UFC. В случае победы он станет вторым бойцом в истории ММА (после Эдди Альвареса), у кого будут титулы Bellator и UFC.