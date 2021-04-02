Секреты формы от легенды.

Неувядаемый ринг-анонсер UFC Брюс Баффер отработал в промоушене 24 года, озвучил больше 500 турниров, но все еще очень далек от профессионального выгорания. По словам Брюса, он прекрасно себя чувствует и хочет удерживаться на взятом уровне еще минимум 10 лет — то есть до момента, когда ему исполнится уже 73 года.

Хотя сводный брат Брюса Майкл Баффер делает в боксе точно такую же работу на точно таком же уровне даже в 76 лет , их профессиональное долголетие не совсем правильно сравнивать. Майкл озвучивает в невзрывной, спокойной и изысканной манере, где ему нужно как следует распеться только на одной фразе Let's get ready to rumble — и то прокатиться по ней мелодично, без чрезвычайного усилия.

Брюс же объявляет участников боев в гораздо более энергозатратной манере, с большим количеством мини-взрывов, используя силу и глубину голоса, яркий эмоциональный надрыв и постоянное передвижение по октагону (до 52 лет Баффер при объявлении даже совершал прыжки на 360 градусов). Как говорил сам Брюс, сравнивая свою манеру со стилем брата: « Майкл — это бокал бархатистого вина, который пьется медленно и с чувством, а я — стопка горючего, мощного виски, который нужно опрокидывать разом» .

Объявляя недавно Майка Тайсона на его подкасте Hotboxin, Брюс, утирая пот, даже обмолвился, что за время минутного анонсирования главного боя вечера в UFC он теряет 3 фунта веса (1,36 кг).

Чтобы успешно работать в такой энергозатратной манере в 63 года, несомненно, нужно находиться в прекрасной физической форме. Что восхищает в Баффере — это язык его тела и походка для 63-летнего мужчины. Брюс двигается как молодой человек — пластика, легкость, атлетизм. Конечно, в 63 года лицо вряд ли может выглядеть на 35 или даже 40 (хотя Брюс выглядит отлично), но его фигура по-прежнему в большом порядке.

За такой формой Брюса стоит тяжелый системный труд в зале, но главное — продуманное и правильное питание. О своих секретах здоровья ринг-анонсер рассказал в большом интервью порталу UFC. Ниже — самое интересное.

О ежедневном режиме питани я и тренировках

« Моя теория состоит в том, что здоровье — это 20% спорт и 80% питание. Все упирается в то, что ты ешь. Я понял это, когда мне исполнилось 25. Не имеет значения, чем вы занимаетесь, как упорно вы тренируетесь . Е сли вы неправильно насыщаете себя, свой храм — вся физкультура не имеет никакого смысла. Я кушаю каждые 3-4 часа. Это пять приемов пищи в день. Никогда не ем большие порции. В Америке люди очень сильно переедают, и из-за этого наша страна создает для планеты очень много мусорных отходов.

Просыпаюсь я в 8:30 утра , и первое, что делаю , — это завтракаю. Завтракаю я всегда омлетом из вегетарианских яиц, овсянкой и кофе. Для меня завтрак — это основа. Люди, которые не завтракают, — у них всегда в середине дня происходит « яма » . После завтрака у меня двухчасовая тренировка. Это 30 минут растяжки, работа на кардио и силовые упражнения. После тренировки я пью протеиновый коктейль из порошкового протеина, воды и ягод черники, которая великолепно сочетается с протеином. Все свои углеводы я потребляю до 18 : 00. Как правило — утром и в обед. Если вы кушаете углеводы после 18:00 и не проводите тренировку, то организм превращает их в жир » .

О питании в дороге

« Очень тяжело питаться в отелях так, как я привык. Поэтому в путешествиях со мной всегда мои органические протеиновые батончики (финиковая или кокосовая паста, орехи, ягоды, без сахара). За одну поездку я съедаю два протеиновых батончика. К примеру, четыре дня я в дороге: Бразилия, США, Великобритания, что-то еще , — тогда на каждый перелет я беру по два батончика, всего — восемь. Если я что-то заказываю в отелях, то это, как правило, сэндвич. На завтрак стараюсь кушать омлет — это вообще мое любимое блюдо, я могу есть его весь день. Я избегаю энергетических напитков, могу выпить его только во время продолжительного покерного турнира, когда мне нужно немедленно собраться и под рукой больше ничего нет » .

О питании в день турнира

« Перед турниром я люблю отсыпаться. Обычно я вылетаю в город турнира с ночи либо утром в день боев. Перед выездом на арену я кушаю курицу с овощами либо индейку на пару. Плюс — какие-то фрукты. Иногда могу купить что-то в буфете на арене, если мне нужны дополнительные углеводы для энергии. Также в день турнира я иду в спа -сауну, нахожусь какое-то время в парилке, потому что парилка очень полезна для голосовых связок. Во время самого ивента я всегда держу при себе мед — он здорово смягчает связки. Также наготове «Холлс » с ментолом и эвкалиптом — на случай, если у меня заболит горло.

Я делал турниры в разном состоянии — с температурой 40 градусов, сразу же после ларингита, на фоне жесточайших простуд. Если мне очень плохо, я говорю себе: « По крайней мере , я не дерусь. Дерутся они. Поэтому я как-нибудь прорвусь « . Потом еще адреналин подкатывает и помогает мне отработать на хорошем уровне. Также стараюсь за день-два до турнира не кричать, не напрягать сильно связки, беречь их» .

О запретах в питании и своей текущей форме