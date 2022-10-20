Стерлинг еще легко отделался. Боец из Латвии проверил голову соперника 13 ударами коленом

Рефери поединка делал вид, что ничего не происходит.

В памяти фанатов UFC еще свежи воспоминания после первого поединка Петра Яна с Алджамейном Стерлингом, когда российский боец проиграл из-за запрещенного удара коленом в голову. Многие обвиняли американца в симуляции, но очевидно, что судья в той ситуации принял единственно верное решение. В отличие от рефери поединка между североирландцем Троем Гибсоном и латвийцем Вадимом Колесниковым в промоушене Cage Conflict.

Вадим Колесников (слева) и Трой Гибсон. Фото Соцсети

В первом раунде Гибсон находился в доминирующей позиции в партере — Колесникову было сложно выбраться из-под соперника, но он нашел способ. Вадим принялся бить Гибсона коленом по голове. Латвиец донес 13 ударов до оппонента, который в этот момент имел три точки опоры на канвас. Рефери нагнулся к бойцам и внимательно смотрел на их заварушку, но ничего не предпринимал.

После 13-го выстрела Колесникову удалось подняться на ноги — Гибсон был настолько потрясен, что для нокаута хватило одного размашистого бокового. Вадим бросился добивать, но судья наконец-то понял, что североирландец получил достаточно урона, и остановил бой.

Толпа фанатов гудела и свистела в адрес Колесникова — тот в ответ размахивал руками и что-то кричал. Вероятно, Вадим не сразу понял, что победу ему никто не отдаст — судьи дисквалифицировали бойца. И без того неказистый рекорд латвийца стал выглядеть еще более грустно — 0-3. Для Гибсона этот поединок стал первым в профессиональных ММА — получился слишком тяжелый дебют.