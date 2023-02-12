«Роль Хабиба в углу неоценима». Что говорил Махачев на пресс-конференции после тяжелой победы

После победы над Волкановски Ислам считает себя лучшим бойцом вне зависимости от веса.

Утром 12 февраля в Перте, Австралия, состоялся турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс в легком весе. После поединка состоялась большая пресс-конференция, на которой Ислам ответил на все вопросы журналистов.

«Я сказал Волкановски: «Двигайся, если можешь»

— Неважно, как я выиграл сегодня, — сказал Махачев. — Теперь я не просто чемпион, а лучший боец в мире. Очень счастлив. Теперь все должны называть меня не просто чемпионом, а лучшим в мире.

— Алекс сказал, что он недооценил твою ударку, а ты недооценил его борьбу. Была ли его борьба лучше, чем ты ожидал?

— Честно говоря, до боя у меня не было плана бороться в течение всего поединка. Я знаю, что он низкий, у меня длиннее рич, вот почему хотел попытаться его нокаутировать. У меня прошло много хороших панчей, хороших ударов коленями, но этот парень очень силен. Потому что он лучший боец вне весовых категорий. Раньше был им. Не сейчас, а до этого.

— Ты сказал, что во время боя он много с тобой разговаривал, когда ты находился у него за спиной. Что ты ему отвечал?

— Он говорил: «Эй, давай что-то делать». Но я сказал: «Эй, ты же такой грэпплер, развиваешься в борьбе и грэпплинге, делай что-то. Двигайся, если можешь».

— Какие ты хотел бы следующие бои? Потому что вначале шел за титулом, а после этого охотился за званием лучшего в мире вне зависимости от веса. Какую цель будешь преследовать теперь?

— Сейчас я лучший боец, чемпион. Дана, жду, позвони мне.

— Ты разговаривал с Хабибом по видеосвязи. Что он тебе сказал?

— Был очень нервным: «Почему ты не сделал это, это, это?» Ответил: «Если бы ты приехал и был в моему углу, я бы мог это сделать, но ты не приехал». (Улыбается.)

— Ты встретился с Чарльзом Оливейрой в подтрибунном помещении. Что вы сказали друг другу?

— Да, Чарльз — хороший боец. Я не знаю, официально это или нет, но если он побьет Бенеила и UFC захочет сделать такой бой, буду готов. Это был тяжелый бой с Волкановски из-за многих причин. Я прилетел из другой страны, это в 13 тысячах километрах. Прибыл с командой, часовой пояс другой, мы приехали на арену ранним утром. Но я не готовился к легкому бою. Мы бьемся не просто за пояс, а за право называться лучшим в мире. Это тяжелый поединок.

— В конце боя он был в доминирующей позиции. Мы видели немного людей, кто был наверху и бил тебя. Ты был уставшим или он лучше боролся?

— Честно говоря, в последнем раунде он донес хороший удар... Не знаю, я просто перешел на канвас. Полагал, что выиграл четыре или три раунда. Не хотел совершать ошибок.

«Показал, что и в стойке могу драться»

— Хабиб сказал, что когда ты приедешь в Дагестан, вы поработаете над ошибками. Сейчас, на холодную голову, какие промахи выявишь и что сделал бы по-другому?

— Много таких маленьких ошибок было. Я ему дал чуть поработать в стойке, и у него такая необычная стойка, необычные удары. Сейчас такое обсуждение идет боя, как будто все ожидали от меня легкой победы и поединок не получился таким легким. Но это же не с улицы пацан, это лучший боец мира был. Я полностью согласен с этим решением, доволен, получил большую пользу.

— В Абу-Даби, когда ты дрался, у тебя было на восстановление около 30 часов. В пятницу утром взвесился, в субботу вечером бой. Здесь — в субботу утром взвесился, в воскресенье утром бой. Будешь ли ты в дальнейшем соглашаться на такие поединки с таким суточным интервалом?

— Если честно, мы этот нюанс должны учесть. Если ты всю жизнь так восстанавливался, утром взвесился — на следующий день вечером бой... А здесь я утром взвесился, и на следующее утро я уже был на арене. Вообще это... У меня хотя бы было чуть времени, потому что последний поединок на турнире. А Тухугов приехал в 3 часа утра на арену! Ну это, я не знаю... Первый раз у него в жизни такое. Как человек после тяжелой весогонки, ну как вообще спать лечь и в 3 часа утра на арену приехать?

— Ты говоришь, что все ждали от тебя легкого боя, но ты же сам говорил, что победишь легко Волкановски. Не жалеешь об этих словах?

— А что жалеть? Честно вам скажу — знал, что это не будет легкая прогулка, потому что посмотрите его бои: Алекс — настоящий чемпион. Он дерется до конца, до последней секунды. Как бы бой ни шел, всегда прет. Я же его бои тоже смотрел, настраивался на тяжелый поединок. Так получилось, что тяжело бой пошел, и начались эти обсуждения. Ну, ничего страшного. Я показал, что и в стойке могу драться. Все ждали от меня борьбу, что я буду только бороться. Решил попробовать и в стойке.

Ислам Махачев и Александр Волкановски. Фото Getty Images

— А удивился, когда в пятом раунде Волкановски сам попытался перевести тебя в борьбу?

— Он все раунды пытался какие-то действия делать в борьбе. Ну видно, боролся пацан. (Смеется.)

— Алекс после боя сказал, что слышал от кого-то, что ты сказал углу, что проиграл бой и хочешь реванш.

— Это неправда. (Смеется.) Как я мог сказать, что я проиграл, если знал, что минимум три раунда взял? Я не говорил, что проиграл.

— Хабиба сегодня не хватало?

— Смотри, он позвонил и говорит сразу: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?» И я вот сейчас подумал, что Волкановски уходил на эту сторону, почему я не подумал? Ну, вот такие подсказки нужны, 100 процентов роль Хабиба в углу неоценима.

— Он не сказал: «На следующем бою я буду в твоем углу»?

— К сожалению, не сказал.

«Заслуживаю первой строчки в рейтинге P4P больше Джонса»

— Если не секрет, с каким весом выходил сегодня? Меньше, потому что на полдня было меньше времени?

— Ну да, был меньше на пару килограммов. Думаю, даже видно было. Я утром встал, смотрю на тело — не то, не до конца восстановился. Я же выиграл, не отмазываюсь, но это играет большую роль. Чем больше времени на восстановление, тем лучше.

— Ты упомянул, что хотел нокаутировать Алекса. По этой причине ты так много времени провел в стойке?

— Я всегда верю в свою ударку. У меня хорошие навыки и хорошие тренеры. Тренер Хавьер Мендес, тренер Мухаммад Багандов и весь мой угол — лучшие в мире. Вот почему пытался нокаутировать Волкановски, но этот парень очень силен.

— Все называют тебя протеже Хабиба. Ты это слышишь и считаешь ли, что этим поединком ты отделил себя от него и пошел по собственному пути?

— Люди всегда об этом говорят, потому что мы постоянно вместе тренируемся. Я бы хотел, но Хабиб — не просто лучший боец в мире, не просто чемпион. Не знаю... Для меня это лучший человек в мире.

— Нейт Диаз после боя сказал, что «Исламу надрали зад». Что ответишь ему и тем, кто думает, что ты проиграл?

— Честно, я не хочу говорить об этом парне. Не знаю, что он сказал... Может, человек покурил что-то и потом смотрел бой.

— Если Джонс выиграет титул в тяжелом весе, будут разговоры, кто больше заслуживает первой строчки в PFP. Почему думаешь, что именно ты заслуживаешь ее?

— Джон Джонс — отличный боец, безусловно. Он лучший. Но последний раз он выиграл раздельным решением. У него всегда тяжелые бои. Я не знаю.. Не думаю, что после этого боя он будет первым номером. Почему я сейчас лучший? Потому что побил лучшего в мире. Поэтому большего заслуживаю. Если кто-то хочет стать лучшим — я жду.

Ислам Махачев и Александр Волкановски. Фото Getty Images

— Во время боя не было мысли, как полулегковесы его вывозят? И кроме тебя в легком дивизионе кто-то вывезет Волкановски?

— Честно сказать, он будет тяжелым испытанием для каждого. У них есть много пробелов, в борьбе там... Но он до конца дерется. Не ломается, как бы бой ни пошел, какой бы удар ни пропустил. Я по ходу схватки чувствовал, что попадал, в некоторых моментах думал, что он не будет стоять на ногах сейчас. Но Алекс стоит, дальше идет. Крепкий орешек, таких мало в этой организации.

— А как часто в своей жизни ты сталкивался с бойцами, которых не мог ни задушить, ни болевой сделать? Похоже, Алекс очень хорошо оборонялся.

— Да. Бывали такие тяжелые бои. Люди не могут не согласиться: такие нужны. Я за последние пять-шесть поединков мало раундов провел. Тренируюсь, тренируюсь, выхожу туда — задушил кого-то. Подрался 5-10 минут и все. В любом случае тебе такой бой принесет огромную пользу в карьере, чем два легких. Ты там много нюансов даже не понял, а здесь я понял, где надо план изменить, где — что-то поменять. Я этот поединок еще много раз посмотрю и разберу свои ошибки.

— Он потряс тебя сегодня?

— Знаешь, чтобы потряс, ушатал — такого не было. Хорошо попал в пятом раунде, я почувствовал, в районе сзади уха. Хорошо попал, но не произошло такого, что я потерял его из виду. Чем тяжелее эта победа, тем она слаще.

— Помнишь эпизод в третьем раунде, когда Алекс тебя потряс и ты прошел в ногу?

— Нет, там он зашагнул, я уйти пытался, нога зацепилась, и я упал. Можно повтор даже посмотреть — точно не было нокдауна.