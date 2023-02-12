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«Мелкий парень может надрать тебе задницу». Реакция бойцов UFC на бой Махачева и Волкановски

Отдел единоборств «СЭ»
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Алекс Волкановски и Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports
Исламом восхищаются не так много, как австралийцем.

Утром 12 февраля в Перте, Австралия, состоялся турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс в легком весе. Австралиец дал Исламу тяжелый бой — он понравился как фанатам, так и профессиональным бойцам, которые делились впечатлениями в «Твиттере».

Конор Макгрегор: «Лучшие придурки вне зависимости от весовых категорий».

Белал Мухаммад: «Фанаты всегда недовольны, что Ислам слишком много борется. Теперь он выиграл в стойке, и они все еще недовольны, лол».

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев после боя. Махачев защитил пояс UFC в бою с Волкановски! Маленький австралиец оказался самым жестким соперником в карьере

Людвик Шолинян: «Ислам остается чемпионом, Волк остается лучшим вне зависимости от весовых категорий».

Генри Сехудо: «Респект Махачеву и Волкановски. Это был один из самых конкурентных боев в истории спорта».

Нейт Диаз: «Да, верно, Исламу надрали задницу».

Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports

Александар Ракич: «Леди и джентльмены, у нас новый король P4P. Поздравляю Махачева».

Крис Докос: «Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как Волк».

Мераб Двалишвили: «Вау, Алекс Волкановски, великолепный бой. Я этого не ожидал».

Марлон Вера: «Ты вызываешь мелкого парня. Мелкий парень может надрать тебе задницу».

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Ислам Махачев: «Нравится вам или нет, но я — лучший боец в мире сейчас!»

Шейн Бургос: «Этот бой превзошел весь хайп! Современная классика».

Анджела Хилл: «Боже, Волк — реальный гангстер».

Коди Гарбрандт: «Хотелось бы еще раз увидеть этот бой!»

Дерек Брансон: «Волк и Ислам устроили адскую битву!»

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
3
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