Емельяненко разбил лицо 51-летнему Монсону. Но тот красавец: лез в рубку и несколько раз крепко попал

Хейтеры скажут: «Да они еле ходят!» И все-таки бой получился вполне себе зрелищным.

Лига кулачных боев проводит турниры с лета 2020 года, и это был первый турнир, на который продавались билеты. Он состоялся на «ЦСКА Арене», чьи трибуны вмещают 12 тысяч зрителей. В итоге трибуны были заполнены практически полностью. Одна была закрыта (для помпезного выхода бойцов), так что, с учетом партера, на шоу собралось где-то 8-10 тысяч человек. Очень солидная цифра. Очереди на вход были длиннющие.

Турнир проходил под вывеской «Россия против США», но по факту же где-то половину «американской команды» составили бразильцы. В том числе Фабио Мальдонадо, в 2016-м едва не нокаутировавший Федора Емельяненко, а также Луис Энрике, в 2015-м дравшийся в UFC с Франсисом Нганну (проиграл нокаутом). Мальдонадо в Москве уступил единогласным решением судей Тимуру Слащинину (чемпион промоушена в тяжелом весе), а Энрике потерпел поражение нокаутом в поединке с Сосланом Асбаровым (чемпион промоушена в полутяжелом весе). Всего было 10 боев, и россияне выиграли матчевую встречу 8-2.

В главном же поединке вечера бились два гражданина РФ — 40-летний Александр Емельяненко и 51-летний Джефф Монсон.

Детали про Емельяненко: Александр перед боем сильно кашлял, а в чашу арены зашел за 30 минут до боя — и сел на трибуну за занавесом. Так и сидел полчаса, молча. Изредка поднимался и делал бой с тенью — секунд по пять.

Детали про Монсона: когда прибыл на арену, был одет в футболку с надписью «РусскиЪ мотоциклисты» (это «Ночные волки»), в олимпийку с гербом России и в спортивные штаны с надписью «СССР 1922».

Первый бой Емельяненко и Монсона — по правилам ММА — состоялся в ноябре 2012 года в М-1, и американец победил удушающим приемом «север-юг». Тогда Александр сразу попросил реванш, но получил его лишь через 9 лет и 3 месяца.

Прошлой осенью Монсон провел боксерский бой с Тимуром Никулиным в промоушене «Правда». Впрочем, бое это сложно назвать,даже спаррингом сложно. Соперники не наносили силовые удары, а только лишь передвигались по рингу и имитировали бокс. Казалось, что Емельяненко в любом состоянии передеет депутата. Да, у Монсона больше 80 профессиональных боев в ММА, но он первоклассный грэпплер, и низкого уровня ударник. Стойка — это вообще не его. Сергей Харитонов — человек, которого не любит А. Емельяненко, и который не любит А. Емельяненко — в январе заявил «СЭ», что в кулачном бою Монсона сможет победить даже человек, который никогда не занимался единоборствами. Однако Монсон проявил себя достойно.

Регламент боя предполагал три раунда по 2 минуты. Первый Емельяненко забрал без вопросов. Даже нокдаун оформил — апперкотом. Темп поединка был высоким. Оба накидывали удары, было много клинча — но активного клинча. Во втором раунде Александр сбавил обороты, а Монсон, наоборот, стал легче рвать дистанцию. Три боковых на скачке залетели точно в цель. Третий был особенно мощным, но Александр устоял. Третий же раунд Емельяненко начал активно, разбил Монсону лицо в кровь, был точнее в рубке. Именно так — в начале третьего раунда была настоящая рубка. А вот последняя минута получилась скучной: Александр осторожничал, выбрасывая одиночные удары, а изрядно побитый Джефф просто не шел вперед.

2-1 по раундам, и судьи единогласно отдели победу Емельяненко. От него ждали более убедительной победы, но тут виноват Монсон — он показал себя молодцом. Александр же выдал примерно то, что и ожидалось. А высокого класса от него уже давно не ждут. Но главное — что нашел в себе силы выйти в ринг, да еще и победил. Говорит, готов драться с Франсисом Нганну.

К сожалению, чего-то большего у Емельяненко узнать не удалось: он начал чихать и в результате свернул интервью. «Пора прекращать интервью... Апчхи!.. Все, хватит, поехали домой, расчихался», — улыбнулся Александр, надел капюшон и ушел в сопровождении супруги Полины и менеджера Никиты Бурчака.