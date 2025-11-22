Бокс/ММА
Сегодня, 00:30

Извинения не помогли: спевший гимн Украины российский боец поп-ММА Кулинский получил 10 суток ареста

Егор Сергеев
корреспондент
Артур Кулинский.
Фото соцсети
Привлечен за демонстрацию нацистской символики.

Российский боец поп-ММА Артур Кулинский получил 10 суток ареста за пропаганду нацистской символики. Ранее в сети появилось видео, в котором спортсмен пел гимн Украины и выкрикивал русофобский лозунг.

Что известно

Кулинский привлечен к административной ответственности по делу о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Об этом в пятницу, 21 ноября, рассказали в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Кулинский Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — отмечается в сообщении.

Джавид Рзаев.Азербаджанский боец Рзаев объяснил, почему оскорбил Кулинского на национальной почве

Проблемы у Кулинского начались в конце октября после появления в соцсетях видео, на котором он спел гимн Украины. Как писал Telegram-канал Shot, в ролике он также выкрикнул русофобский лозунг и использовал жест, напоминающий нацистское приветствие.

Позднее боец извинился за свое поведение перед соотечественниками, отметив, что не поддерживает ни нацизм, ни Украину.

Бойцы TDFCX Мельник и&nbsp;Весненок на&nbsp;турнире по&nbsp;поп-ММА Top Dog.Поп-ММА: как зародились, за счет чего стали популярны и какое будущее их ждет. Большой текст про треш-индустрию

Кулинский заявил, что в видео он был нетрезв: обиженная на него девушка якобы подсыпала в алкоголь запрещенные вещества, к которым он восприимчив. Спортсмен даже не помнит, как снимался ролик. После инцидента он проходит реабилитацию.

Боец не впервые замечен в скандале с русофобией

Артур Кулинский выступал в промоушенах Hardcore, HFC MMA и Hardcore Boxing, но наибольшую известность получил благодаря скандалу с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым. Тогда речь также шла об оскорблениях на национальной почве, однако виновником оказался не Кулинский, а его оппонент.

Джавид Рзаев.Договорился: скандального бойца ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства

В 2024 году, после победы над Сергеем Приходько в турнире организации Hardcore, Рзаев с октагона устроил с Кулинским перепалку, в ходе которой назвал его «русской свиньей».

Федерация бокса России направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить бойца Рзаева на экстремизм. И летом текущего года, по данным Telegram-канала Readovka, азербайджанца лишили гражданства РФ.

