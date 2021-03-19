Верили, что задавит его борьбой.

К январю 2019-го Грегор Гиллеспи был непобежденным бойцом (13-0), легко сколотившем шесть побед подряд в легком весе UFC. 23-0 по тейкдаунам в этих шести боях, пять досрочек подряд (причем Гиллеспи сочетал финиши на земле и в стойке), постоянный высочайший темп и неумолимое давление — Грегор выглядел настолько прилично, что многие стали поговаривать о новой надвигающейся угрозе для чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова.

Борьба Гиллеспи действительно имеет под собой крепчайшую базу. Чемпион США 2007-го в самой престижной лиге NCAA Division I (один из десяти в истории UFC и на данный момент единственный во всем ростере промоушена), развил борцовский рекорд 40-4 в первый год обучения колледжа (рекорд страны по победам среди первокурсников), закончил колледж с общим рекордом 152-13, был в шаге от попадания на Олимпиаду (проиграл в отборе будущему победителю Игр Джордану Барроузу) — Гиллеспи просто-напросто самый заслуженный борец-вольник в истории легкого веса UFC.

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К ММА Грегор подошел, как влитой — развил непобежденный рекорд, никогда не уставал, борол всех на своем пути (единственный, с кем у Гиллеспи были трудности в борьбе — Сидни Аутлоу, нынешний боец Bellator, последний соперник Грегора перед UFC), выточил быстрый и очень хлесткий джеб, а также плотные силовые удары с обеих рук — Эндрю Хулброка в своем втором бою UFC Гиллеспи нокаутировал левым хуком, а Джейсона Гонсалеса и вовсе правым локтем из клинча.

Украшает Грегора (хоть и явно не способствует его продвижению) также и факт, что он никогда не то, что не занимается трештоком, а даже отказывается говорить о своих соперниках в оценивающей манере. Доходит до того, что он удаляет негативные комментарии в их адрес в своем инстаграме.

«Я никогда не буду задевать своих соперников, — говорил Гиллеспи на шоу Люка Томаса. — Я даже удаляю в своем инстаграме любые негативные комментарии болельщиков о моих соперниках или других бойцах. После моего боя с Винсом Пичелом какой-то парень в комментариях в моем инстаграме написал о Винсе что-то нехорошее, пустил какой-то грязный слух. Я удалил его комментарий и ответил ему: «Дружище, не надо разводить здесь грязь. Мне 32 года, я взрослый парень. Я больше не в старшей школе, чтобы распускать слухи и говорить о ком-то гадости».

После шести побед подряд в UFC, последняя из которых была над ветераном промоушена Янси Медейросом в доминирующем духе, Грегор, наконец, получил первую грандиозную проверку — нестабильного, но крайне талантливого и всегда опасного Кевина Ли. К бою Грегор подходил фаворитом (1,65 против 2,23 у Ли), считалось, что он навяжет сопернику, не славящемуся выносливостью, высокий темп, уверенно заборет и поднимется в рейтинге еще выше. Поединок Грегор начал и правда неплохо, но вел его в стойке — джебовал, быстро выходя с дистанции от длинных контр-рук Ли (196 см — самый большой размах рук в легком весе), неплохо двигался, но затем промазал левым джебом, пропустил правый кросс и, оттягиваясь головой в правую сторону, открылся для распрямляющегося хайкика, который влетел точно в беззащитную челюсть. Нокаут получился одним из самых пугающих в истории легкого дивизиона.

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Удар сломал Грегору челюсть и привел к временной потере памяти.

«Я не помню ничего, что происходило до того, как я оказался в медпалатке через какое-то время после боя... Я не помню, что было в клетке... Некоторые ребята говорили мне, что когда я шел из клетки, то проходил мимо них и даже показал им большой палец... но и этого я тоже не помню», — говорил боец во время инстаграм-трансляции.

Ли после ярчайшей победы в карьере традиционно не смог развить успех и очень быстро проиграл Чарльзу Оливейре. Гиллеспи же выбыл на полтора года и возвращается только в эти выходные, в ночь на 21 марта, боем против австралийца Брэда Ридделла (9-1) — тайбоксера, далеко не блестящего в борьбе, но ментально неубиваемого, никогда не проигрывавшего нокаутами ни в 69 боях по кикбоксингу и муай-тай, ни в 10 поединках по профессиональным ММА.

«Спорт-Экспресс» пробился к Грегору на медиа-дне и задал свою традиционную порцию вопросов.

***

— В 2009-м вы победили Майкла Чэндлера на турнире NCAA. Что в памяти осталось от той схватки?

— Господи, это было одну жизнь назад... По-моему, это был полуфинал NCAA или матч за третье место. Счет точно не скажу, вроде 12-2. Но помню свои мысли: «Черт возьми, все нормальные ребята, проигрывая 8-9 баллов, расслабляются, а этот прет и прет». Он шел и шел вперед, поднимал темп. Я определенно был сильнее его тогда как борец, мне удалось пережить его наскок, но помню, что думал: «Черт побери, он никак не уймется».

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— Вас удивило, что Чэндлер потом добился таких успехов в ММА?

— Абсолютно нет. Он был борцом статуса All-American. А когда есть такая борьба, тебе просто нужно научиться панчам и адаптировать тейкдауны. Меня немного удивляет, что он реже стал использовать борьбу. Сейчас Чэндлер уже больше ударник, у него много нокаутов, он не ведет бой на землю. Но я вам скажу следующее — победители продолжают побеждать. Если ты побеждал в боевых видах, борьбе, то будешь побеждать и дальше в других ее разновидностях. На какое бы авеню победитель не вышел, он будет побеждать снова.

— Кевин Ли до нокаута выбрасывал пробный первый хайкик и совсем немного промазал. В тот момент у вас не мелькнула мысль, что стоит быть повнимательнее к хайкикам?

— Это был правый кик, он промазал. Что я могу сказать... Мы в лагере работали над блокировкой киков, защитой от них и над контратаками после киков. Но что меня удивило — до боя я смотрел его кики и понимал, что для конкретно вот этого хайкика он заходит в левшу. Но в бою он встал в правшу, выбросил правый кросс и только потом ударил этот хайкик. Отдаю ему должное, идеально исполненный кик.

Бой с Кевином Ли. Фото MMA Fighting

Здесь не было никакой удачи, идеальный по таймингу удар. Знаете, через несколько месяцев после боя с Кевином я был в баре, и там показывали бой Ли — Оливейра. И в промо к бою начали крутить этот нокаут... Было не очень здорово его смотреть. Там в баре люди даже узнали по нему меня. Но что поделать, теперь я должен принять тот факт, что до конца жизни буду частью хайлайтов Кевина Ли.

— У вас в этом бою, как бы он плохо ни сложился, очень хорошо работал джеб, вы посекли Кевина им, разбили глаз. Над джебом целенаправленно упорно работаете и делаете ставку на него?

— У меня всегда был очень хороший джеб, очень приличный джеб. Единственное, мне стоит лучше связывать его с ударами, этого не хватало в бою с Кевином, нужно над этим работать.

— Вы 170 см ростом, достаточно маленький боец для легкого веса. Как быть с угрозой ударов коленями, которые сейчас все чаще и чаще используют против борцов?

— Сгон в полулегкий будет для меня очень тяжелым, не уверен, что готов гонять туда. Даже в легкий мне приходится потрудиться, чтобы согнать. Не знаю, сколько весят другие ребята моей весовой, но вряд ли больше меня. Я закончил колледж-карьеру в весовой категории 157 фунтов, а теперь выступаю на 2 фунта ниже. Люди спускаются ниже, когда они проигрывают из-за размеров, а я проиграл не из-за веса или размеров. Я проиграл, потому что мне идеально попали киком в голову.

— У вас уже 23 тейкдауна в UFC. Какой перевод получился самым запоминающимся, про какой можете сказать, что гордитесь им?

— У меня было несколько отличных тейкдаунов в бою с Гонсалесом, это мой третий бой в UFC. Я очень хорошо в этих тейкдаунах работал ногами при сокращении, очень чисто входил в проход, ни разу не колебался, связывал все с ударами и идеально заканчивал каждый тейкдаун. В этом бою были мои лучшие тейкдауны в UFC.

— Вы главный рыбак в ММА. Был ли хоть раз момент, когда пойманную рыбу стало жалко и захотели ее отпустить обратно в воду живой?

— Я почти никогда не беру рыбу для себя. Только если друзья просят: «Эй, пожалуйста, налови мне улов небольшой». В 99% случаях я отпускаю пойманную рыбу живой. Я никогда не оставляю ее на пляже и почти никогда не ловлю ее для себя, для прокорма. Это просто развлечение — поймал и отпустил. Я горжусь тем, что не убиваю рыбу. Очень ответственно отношусь к рыбам.