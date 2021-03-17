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Персидский Дагестанец победил короля кулачных боев и обрел нового врага. Все закончилось дракой

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 22:00
Мохаммед Хейбати (слева) и Тимур Никулин. Мохаммед Хейбати (справа) и Тимур Никулин. Артур Кулинский атаковал Мохаммеда Хейбати.
Мохаммед Хейбати (слева) и Тимур Никулин.
Стартовал второй сезон лиги кулачных боев Hardcore Fighting.

Структура второго сезона такая же, как и у первого, — отборочные бои и Гран-при в разных весовых категориях. Призы: за первое место — BMW, за второе — миллион рублей, за третье — 500 тысяч рублей. Важное отличие — площадка: теперь в Хардкоре дерутся не в клетке, а на ринге в виде восьмиугольника.

Новый сезон начался на прошлой неделе, а через семь дней (как это обычно бывает в поп-ММА) было опубликовано видео бойцовского вечера. В главном поединке дрались Мохаммед Хейбати (ака Персидский Дагестанец) и Тимур Никулин. Бой они раскачивали еще с прошлой осени — и вот наконец встретились.

Публикация от Hardcore Fighting (@hardcore.fighting)

Хейбати уже давно зарекомендовал себя как герой поп-ММА, но в поп-ММА дебютировал только в поединке с Никулиным. Кулачные бои — это, конечно, не ММА, но стали поп-ММА — с легкой руки блогера Кимчи, который придумал это выражение.

Иранец неплохо выступал в ушу-саньда, а в 2019-м переехал в Россию — в Дагестан, после чего и стал Персидским Дагестанцем. Брат Мохаммеда, Али, объяснил ему, что если боец хочет стать популярным, то без трэштока никак не обойтись. В сентябре 2019-го он победил решением судей Филиппа Косырева, после чего сказал на ломаном русском: «Я нашпиговал его как курицу». Перс освоил русский очень быстро — сейчас он говорит на нем свободно.

Потом Хейбати стал писать гадости в инстаграме про Петра Яна и Александра Шлеменко. Яна он назвал китайцем, а Шлеменко — хохлом. Это не понравилось руководству клуба Dagestan Fighter, где Хейбати тренировался, и бойца оттуда исключили. Осенью 2020-го карьера Мохаммеда расцвела новыми красками — он набросился на Чоршанбе Чоршанбиева после того, как тот провел бой на Fight Nights, стал появляться на пресс-конференциях лиг поп-ММА — скандалил там, используя забавные выражения на русском, ввязывался в потасовки. Это все привело к тому, что сейчас у Персидского Дагестанца 256 тысяч подписчиков в Instagram, а в российском ММА-сегменте он большая звезда.

В обычной жизни Мохаммед — позитивный парень, но, когда дело касается работы (ММА, поп-ММА), он превращается в хама. Скандальным получился и его третий бой в ММА — с Муратбеком Касымбаем на турнире Fight Nights 25 декабря. Хейбати победил решением судей, в интервью сказал вещи, которые не понравились Касымбаю, Касымбай стал угрожать ему в директе, Хейбати выставил эти аудиосообщения на всеобщее обозрение... В общем, в ММА скучно не бывает. А в кулачных боях в особенности.

Тимур Никулин тоже веселый парень — он провозгласил себя королем кулачных боев. На пресс-конференциях Хардкора Тимур вел себя высокомерно, с кем там только не конфликтовал... Но за слова всегда отвечал: Никулин к бою с Хейбати подошел с рекордом 5-1. Проиграл только Эмилю Новрузову — решением судей. Для российских кулачных боев Тимур — как Колби Ковингтон для UFC. Бэкграунд у Никулина такой: ему 25 лет (Хейбати столько же), он родился в Бухаре, уехал учиться в Москву и здесь остался. База Тимура — бокс.

Бой проходил в формате 3 раунда по 2 минуты. Первый раунд полностью остался за Хейбати. Никулин просто не мог справиться с его скоростью. Мохаммед легко сближался, наносил серию из нескольких ударов и тут же отходил. Сократил дистанцию — бам-бам-бам — ушел. Тимур к этому будто бы оказался не готов. Преимущество в росте и размахе рук не помогало — удобную дистанцию найти он не смог.

Во втором раунде было много клинча. Никулин смотрелся увереннее, но Хейбати не потряс, работал в основном по корпусу. Также попал иранцу в ухо, которое не так давно прокусил Чоршанбе. Мохаммад же выбросил ударов больше и бил опаснее — правый глаз у Тимура почти закрылся из-за гематомы.

Третий раунд начался со стремительной атаки Хейбати, но Никулин технично увернулся. Потом у Тимура прошла двойка, затем он выкинул еще несколько точных ударов. Он завладел преимуществом! И было видно, что Мохаммад из-за такого высокого темпа боя устал. Поняв, что Никулин наконец-то нашел ключик, перс начал вязать соперника в клинче. Один раз, второй, третий, четвертый... Так он засушил третий раунд. Итог боя: победа Хейбати единогласным решением судей. Все честно, он выиграл два раунда, а вот в заключительной двухминутке Никулин был лучше.

Мохаммед Хейбати (справа) и Тимур Никулин.
Мохаммед Хейбати (справа) и Тимур Никулин.

После поединка Хейбати и Никулин обнялись. Мохаммед сказал, что они вместе пойдут в персидский ресторан, а Тимур заявил, что теперь считает перса своим братом. «Войну в клетке мы закончили», — констатировал он. Впрочем, особых сомнений в том, что между ними нет никакой ненависти, не было ни у кого, кто следит за ММА. Достаточно было посмотреть их январский прямой эфир, где оба смеялись над шутками друг друга. Кого действительно не переносит Хейбати, так это Чоршанбе. А теперь, похоже, и еще одного человека — бойца на голых кулаках Артура «АКАБа» Кулинского.

АКАБ был в жюри на первом вечере второго сезона — и умудрился дважды подраться. Сначала с Артемом Тарновским, который очень хочет провести с ним бой (а еще занимался рэкетом и имеет более ста приводов в полицию). А потом Кулинский атаковал Хейбати. Дело было так. Артур вышел в ринг, взял микрофон и бросил вызов Мохаммеду — биться по правилам ММА.

Кулинский: Давай [драться] в моем весе — до 77 кг. Я не буду гонять. У меня нет никаких заслуг в ММА, а ты чемпион. Давай в моем весе.

Хейбати: Я буду драться в 71.

Кулинский: Почему? Ты боишься?

Хейбати: Нет.

Кулинский: Тогда почему?

Хейбати: 71 будешь?

Кулинский: Ты боишься, что ли?

Хейбати: Я не боюсь. Так со мной не разговаривай.

Кулинский: А как с тобой разговаривать?

Хейбати: Так со мной не разговаривай.

Кулинский: А как я разговариваю?

Затем АКАБ ударил Персидского Дагестанца правой рукой по лицу, того отбросило на канаты — и началась драка. Охрана сработала оперативно, и Хейбати с Кулинским быстро разняли. Друг иранца хотел помочь, но его быстро оттеснили. Мохаммад был сильно разозлен: «С..., ... (блин). Еще раз со мной будешь так разговаривать — то ж... порву. Понимаешь? Я твою ж... порву. Понимаешь? Ж... порву. П...».

Артур Кулинский атаковал Мохаммеда Хейбати.
Артур Кулинский атаковал Мохаммеда Хейбати.

Хейбати на голых кулаках больше драться не намерен. Что касается его боя по правилам ММА с АКАБом, то он после вышеописанной драки стал актуален, хотя бойцовский уровень соперников разный: Мохаммед — профессионал, Артур — любитель, да еще и без борцовского опыта. Но конфликты в поп-ММА решают все.

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