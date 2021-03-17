Персидский Дагестанец победил короля кулачных боев и обрел нового врага. Все закончилось дракой

Стартовал второй сезон лиги кулачных боев Hardcore Fighting.

Структура второго сезона такая же, как и у первого, — отборочные бои и Гран-при в разных весовых категориях. Призы: за первое место — BMW, за второе — миллион рублей, за третье — 500 тысяч рублей. Важное отличие — площадка: теперь в Хардкоре дерутся не в клетке, а на ринге в виде восьмиугольника.

Новый сезон начался на прошлой неделе, а через семь дней (как это обычно бывает в поп-ММА) было опубликовано видео бойцовского вечера. В главном поединке дрались Мохаммед Хейбати (ака Персидский Дагестанец) и Тимур Никулин. Бой они раскачивали еще с прошлой осени — и вот наконец встретились.

Хейбати уже давно зарекомендовал себя как герой поп-ММА, но в поп-ММА дебютировал только в поединке с Никулиным. Кулачные бои — это, конечно, не ММА, но стали поп-ММА — с легкой руки блогера Кимчи, который придумал это выражение.

Иранец неплохо выступал в ушу-саньда, а в 2019-м переехал в Россию — в Дагестан, после чего и стал Персидским Дагестанцем. Брат Мохаммеда, Али, объяснил ему, что если боец хочет стать популярным, то без трэштока никак не обойтись. В сентябре 2019-го он победил решением судей Филиппа Косырева, после чего сказал на ломаном русском: «Я нашпиговал его как курицу». Перс освоил русский очень быстро — сейчас он говорит на нем свободно.

Потом Хейбати стал писать гадости в инстаграме про Петра Яна и Александра Шлеменко. Яна он назвал китайцем, а Шлеменко — хохлом. Это не понравилось руководству клуба Dagestan Fighter, где Хейбати тренировался, и бойца оттуда исключили. Осенью 2020-го карьера Мохаммеда расцвела новыми красками — он набросился на Чоршанбе Чоршанбиева после того, как тот провел бой на Fight Nights, стал появляться на пресс-конференциях лиг поп-ММА — скандалил там, используя забавные выражения на русском, ввязывался в потасовки. Это все привело к тому, что сейчас у Персидского Дагестанца 256 тысяч подписчиков в Instagram, а в российском ММА-сегменте он большая звезда.

В обычной жизни Мохаммед — позитивный парень, но, когда дело касается работы (ММА, поп-ММА), он превращается в хама. Скандальным получился и его третий бой в ММА — с Муратбеком Касымбаем на турнире Fight Nights 25 декабря. Хейбати победил решением судей, в интервью сказал вещи, которые не понравились Касымбаю, Касымбай стал угрожать ему в директе, Хейбати выставил эти аудиосообщения на всеобщее обозрение... В общем, в ММА скучно не бывает. А в кулачных боях в особенности.

Тимур Никулин тоже веселый парень — он провозгласил себя королем кулачных боев. На пресс-конференциях Хардкора Тимур вел себя высокомерно, с кем там только не конфликтовал... Но за слова всегда отвечал: Никулин к бою с Хейбати подошел с рекордом 5-1. Проиграл только Эмилю Новрузову — решением судей. Для российских кулачных боев Тимур — как Колби Ковингтон для UFC. Бэкграунд у Никулина такой: ему 25 лет (Хейбати столько же), он родился в Бухаре, уехал учиться в Москву и здесь остался. База Тимура — бокс.

Бой проходил в формате 3 раунда по 2 минуты. Первый раунд полностью остался за Хейбати. Никулин просто не мог справиться с его скоростью. Мохаммед легко сближался, наносил серию из нескольких ударов и тут же отходил. Сократил дистанцию — бам-бам-бам — ушел. Тимур к этому будто бы оказался не готов. Преимущество в росте и размахе рук не помогало — удобную дистанцию найти он не смог.

Во втором раунде было много клинча. Никулин смотрелся увереннее, но Хейбати не потряс, работал в основном по корпусу. Также попал иранцу в ухо, которое не так давно прокусил Чоршанбе. Мохаммад же выбросил ударов больше и бил опаснее — правый глаз у Тимура почти закрылся из-за гематомы.

Третий раунд начался со стремительной атаки Хейбати, но Никулин технично увернулся. Потом у Тимура прошла двойка, затем он выкинул еще несколько точных ударов. Он завладел преимуществом! И было видно, что Мохаммад из-за такого высокого темпа боя устал. Поняв, что Никулин наконец-то нашел ключик, перс начал вязать соперника в клинче. Один раз, второй, третий, четвертый... Так он засушил третий раунд. Итог боя: победа Хейбати единогласным решением судей. Все честно, он выиграл два раунда, а вот в заключительной двухминутке Никулин был лучше.

Мохаммед Хейбати (справа) и Тимур Никулин.

После поединка Хейбати и Никулин обнялись. Мохаммед сказал, что они вместе пойдут в персидский ресторан, а Тимур заявил, что теперь считает перса своим братом. «Войну в клетке мы закончили», — констатировал он. Впрочем, особых сомнений в том, что между ними нет никакой ненависти, не было ни у кого, кто следит за ММА. Достаточно было посмотреть их январский прямой эфир, где оба смеялись над шутками друг друга. Кого действительно не переносит Хейбати, так это Чоршанбе. А теперь, похоже, и еще одного человека — бойца на голых кулаках Артура «АКАБа» Кулинского.

АКАБ был в жюри на первом вечере второго сезона — и умудрился дважды подраться. Сначала с Артемом Тарновским, который очень хочет провести с ним бой (а еще занимался рэкетом и имеет более ста приводов в полицию). А потом Кулинский атаковал Хейбати. Дело было так. Артур вышел в ринг, взял микрофон и бросил вызов Мохаммеду — биться по правилам ММА.

Кулинский: Давай [драться] в моем весе — до 77 кг. Я не буду гонять. У меня нет никаких заслуг в ММА, а ты чемпион. Давай в моем весе.

Хейбати: Я буду драться в 71.

Кулинский: Почему? Ты боишься?

Хейбати: Нет.

Кулинский: Тогда почему?

Хейбати: 71 будешь?

Кулинский: Ты боишься, что ли?

Хейбати: Я не боюсь. Так со мной не разговаривай.

Кулинский: А как с тобой разговаривать?

Хейбати: Так со мной не разговаривай.

Кулинский: А как я разговариваю?

Затем АКАБ ударил Персидского Дагестанца правой рукой по лицу, того отбросило на канаты — и началась драка. Охрана сработала оперативно, и Хейбати с Кулинским быстро разняли. Друг иранца хотел помочь, но его быстро оттеснили. Мохаммад был сильно разозлен: «С..., ... (блин). Еще раз со мной будешь так разговаривать — то ж... порву. Понимаешь? Я твою ж... порву. Понимаешь? Ж... порву. П...».

Артур Кулинский атаковал Мохаммеда Хейбати.

Хейбати на голых кулаках больше драться не намерен. Что касается его боя по правилам ММА с АКАБом, то он после вышеописанной драки стал актуален, хотя бойцовский уровень соперников разный: Мохаммед — профессионал, Артур — любитель, да еще и без борцовского опыта. Но конфликты в поп-ММА решают все.