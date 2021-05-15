«У меня девиз один на один, а не толпой на одного». Чимаев и брат Хабиба поругались в соцсетях

Конфликт не утихает, а только усиливается.

Похоже, что теперь самый нелюбимый боец в Дагестане не Конор Макгрегор, а Хамзат Чимаев.

В среду вечером Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC и заявил, что готов предложить ему любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата». Во время этого эфира Чимаев оставил комментарий «Мы и его порвем, если он захочет» — очевидно, имея в виду Нурмагомедова.

В четверг Чимаев молчал, а в пятницу сам устроил прямой эфир в Instagram. Там он обменялся угрозами нанесения побоев с британским бойцом UFC Дарреном Тиллом (оба улыбались), а затем ответил на несколько вопросов про Хабиба. Вот самое интересное:

«Хабиб — сила? Конечно, сила, братан. Он доказал в UFC, что он в 70 килограммах сила. У меня другая весовая, братан».

«Че надо писать про Хабиба? Что там случилось? Кто-нибудь нормально объясните, что там за движуха?»

«Когда я ему кидал вызов? Я сказал, что с любым подерусь. С Хабибом тоже подерусь, конечно, если Хабиб захочет. Любого размажу, короче — без разницы. Надо уверенно себя чувствовать, и я чувствую себя уверенно, поэтому говорю, что любого разобью, побью. Так и буду говорить, пока меня не побьют. Пусть любой попробует — я готов. Когда здоровый буду, всегда буду драться. Когда мы не здоровы, это уже дело другое. Я тоже человек, я тоже болею, и меня бывают травмы, у всех. Но когда я в порядке, я буду драться со всеми. Мне без разницы — весовая, не весовая».

«Да, Хабиб доказал все и показал. Молодец парень. Уважаю. Красавчик».

«Не надо в спорт примешивать политику. Дагестанцы — наши браться, чеченцы — ваши. Мы всегда были и есть братья. До нас были братьями. Бывают между бойцами эмоции».

«Давайте не будем политику обсуждать. Я — спортсмен, и я много чего не знаю об этом. Про спорт говорите».

«Драться с каждым будем, если кто захочет. И с [Камару] Усманом бы с удовольствием подрался, но надо дождаться своей очереди. Потихоньку и до него доберемся».

«Если дело касается религии, то брат, которому... Хабиб тоже дрался со своими земляками. Тогда, че, религия позволяла или не позволяла, не понимаю? Это спорт, а не убийство. Я не собираюсь кого-то убивать. Я не думаю, что Хабиб собрался убивать кого-то в спорте. Тут совсем другое. Это спорт».

«Если что, на русском хорошо читать не умею. Большие тексты мне не пишите. Я не грамотный школьник, я уличный парень. Не учился в школе».

«Не надо разделять людей на нации — казахи, узбеки, таджики, чеченцы, дагестанцы, ингуши. Спорт есть спорт. Религию, политику не вмешивайте».

«Конечно, выскочил бы, проблем нет, если Хабиб захочет. И, вообще, кто бы ни был. А так я уважаю этого парня. Он достиг высот. В дальнейшем удачи ему в жизни. И правильно он поступил, что завершил карьеру. 29-0. Все аккуратно, четко. Теперь моя очередь драться со всеми подряд и доказывать, что я — лучший».

Чимаев обошелся без грубых слов, но дал понять: он совсем не против боя с Нурмагомедовым. А вот дальше пошла жара. Троюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов — призвал Чимаева быть аккуратнее в высказываниях. Он сделал такой пост в Instagram:

«Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют — ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты, я смотрю, изменился, теперь ты вернулся обратно и живешь в Чечне, и все у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта. Еще недавно в Америке ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, ходил вместе в мечеть и называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвешь. Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями».

Абубакара в комментариях поддержали многие дагестанские бойцы — в частности, Тимур Валиев, Шамиль Гамзатов,

Чимаев ему жестко ответил, напомнив о поражении Абубакара от Давида Завады на турнире UFC 2019 года:

«Да я живу, где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу, говоря: «Мы чеченцы».

Потом последовал еще один пост Абубакара:

«Хамзат, ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идет о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе «мы его порвем», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай, или у тебя девиз: «Мы одни и ты один»? А насчет того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт. И я не пытаюсь стать каким то великим чемпионом, и не кричу на весь мир что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас, который всех рвешь или ломаешь (только на словах). Мы ведем разговоры о личных качествах, которыми мы должны обладать как мусульмане и соседи братских республик».

Пост Хамзата Чимаева. Фото Instagram

Чимаев снова ему ответил — еще более жестко. Он выложил скрин из знаменитого видео разборки Хабиба с Артемом Лобовым и написал:

«Да у меня девиз один на один, а не толпой на одного. Если было что сказать, надо было со мной связаться, а не на публику играть. Мы еще увидимся там, в Америке, парнишка. Когда твой брат кричал на весь мир, что он любого размажет, это была уверенность, мне нельзя быть уверенным?»

Затем шведский чеченец удалил посты, адресованные Абубакару, и опубликовал новый:

«Не надо переходить на национальность, у меня есть братья Дагестанцы, из-за уважением к ним я убрал посты, мы с ним лично поговорим оставлю этот интернет ему! Всем достойным Ассаламу Алайкум. abubakar_nurmagomedov, а с тобой мы еще увидимся, парнишка».

Чимаев провел в UFC три боя. Два — в среднем весе (до 83,9 кг) и один — в полусреднем (до 77,1 кг). Абубакар Нурмагомедов выступает как раз в полусреднем.