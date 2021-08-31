Даррен Тилл обожает провокационные мемы. До такой степени, что британская полиция начала расследование

Жесткий черный юмор от опаснейшего бойца UFC, который в ночь на 5 сентября подерется с Дереком Брансоном на турнире UFC Fight Night 191 (UFC Vegas 36).

Тилл — довольно молодой боец (ему 28 лет), но уже вполне опытный. В 2018-м он дрался за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, проиграв Тайрону Вудли. После этого карьера Тилла пошла на спад. Конечно, не так, как у Вудли, но из последних трех поединков он выиграл лишь один (причем Хорхе Масвидаль его жестко нокаутировал). Еще два статусных боя с предполагаемым участием Даррена были отменены — из-за травм англичанина: против Джека Херманссона в декабре 2020-го и Марвина Веттори в апреле 2021-го.

Новая проблема пришла неожиданно. В конце июля британская полиция начала расследование в отношении Тилла из-за его поста в Instagram. Боец написал «Когда ты трансгендер и ты забеременел» и выложил вот такую картинку.

На картинке изображен обладатель «Грэмми», певец-трансгендер Паблло Виттар. Пост собрал больше 100 тысяч лайков, однако спровоцировал волну критики. В результате аккаунт Тилла был временно заблокирован. Помимо этого, люди, оскорбленные «поощрением трансфобии», пожаловались на Даррена в полицию.

Вероятно, они ждали от бойца извинений, но не дождались. Боец записал видеообращение, в котором заявил следующее:

«Вы не можете заставить [извиниться] того, кому все равно. На днях я опубликовал этот трансгендерный мем. Я подумал, что это смешно, и я предполагал, что это вызовет обратную реакцию. На самом деле, у меня есть друзья-трансгендеры, которым это также показалось забавным».

Следом Тилл сделал провокационный пост в Twitter: «Этот пост [про трансгендера на узи] набрал 100 тысяч лайков. И я вам скажу, что это был очень успешный день. В эти выходные я подготовил еще более оскорбительную публикацию. Убедитесь, что у вас включено уведомление!!!»

Дело в том, что Тилл — настоящий интернет-тролль. В отличие от других бойцов, его аккаунты в социальных сетях обходятся без видео с тренировок. Его лента полна мемов, некоторые из которых сделал он сам.

Вот так Даррен видит общение Марвина Веттори со своим тренером перед поединками.

А вот так своего будущего соперника Дерека Брансона.

Также Тилл высмеивал Стивена Томпсона, которого победил в 2018 году. «Вайдман подерется в субботу. Что бы ни произошло, он навсегда останется моим парнем», — написал он и выложил вот такое фото (это, конечно же, фотошоп).

Досталось и менеджеру Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу, которого фанаты ММА называют Дельфином из-за своеобразной формы черепа.

Так Даррен видит день боя (выложил перед реваншем между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну).

Тилл любит подшутить и над собой.

А тут Даррен в образе бойца с Кавказа.

Англичанин стал одним из первых бойцов в UFC, кто отреагировал на хайповый «бой» Хасбика против Абдурозика (он в итоге не состоялся).

«Я бы заплатил большие деньги, чтобы это увидеть», — написал боец.

Есть в Instagram Даррена и куда более жесткие мемы, которые мы не можем показать по морально-этическим соображениям.

В общем, Тилл — веселый парень, который, правда, бывает резковат, порой с перебором. Проблемы с полицией у него уже не в первый раз — как-то он устроил погром в отеле и угнал такси на Тенерифе, а не так давно к нему возникли претензии из-за отсутствия маски.

Darren Till is currently getting arrested on IG Live pic.twitter.com/i3oVGKmZ3g — ??? (@ImAntoMMA) January 20, 2021

Как закончилась история с мемом про трансгендера, пока неизвестно. Скорее всего, расследование еще продолжается.