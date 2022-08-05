«Дайте мне 50 млн рублей, и не буду драться по боксу». Гаджи Автомат: Родригес, Дацик, Слащинин

Звезда кулачных боев 5 августа дебютирует в ММА — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

33-летний Гаджи «Автомат» Наврузов — один из сильнейших тяжеловесов-кулачников: 7 побед (6 КО) в 7 боях. Также он провел два поединка по боксу, но они получились совсем не такими яркими, как в кулачке. Гаджи больше нравится биться на голых кулаках. 5 августа же он будет впервые драться в перчатках для ММА — с бывшим чемпионом известного польского промоушена KSW Фернандо Родригесом (12-8 в ММА). За несколько дней до боя Наврузов ответил на вопросы «СЭ».

Родригес

— Тут раунды будут по три минуты, а в профессиональных ММА — по пять. Так что это что-то приближенное к профессиональным ММА. Потихоньку двигаемся в разных направлениях, а не только в боксе. Пока здоровье позволяет, то почему бы не попробовать себя в других видах спорта? Очень рад, что есть спрос, что болельщикам нравится. Благодаря болельщикам есть спрос на меня, и мне дают бои. Поэтому говорю всем: «Большое спасибо».

Конечно же, я буду играть на своих сильных сторонах — это мои руки. Недавно был бой по боксу, поэтому основной акцент делали на руки. Дальше посмотрим. Не исключены любые удары.

— Соперник — бразилец. У бразильцев в крови джиу-джитсу. Тебя, как базового ударника, это не смущает?

— Меня ничего не смущает. Драка есть драка. Это нормально.

— Когда в последний раз боролись?

— Да вот недавно с Хадисом Ибрагимовым (экс-боец UFC, чемпион HFC MMA в тяжелом весе. — Прим. «СЭ»).

— И как?

— С Хадисом тяжело бороться. Думаю, все мы прекрасно помним его поединок с Хусейном Адамовым, который считается одним из сильнейших борцов в ММА. Кто смотрел тот бой, тот прекрасно знает уровень борьбы Хадиса.

— Ожидал, что на пресс-конференции может случиться драка с Родригесом (ранее бразилец сказал, что у польских бойцов больше духа, чем у российских)?

— Нет, не ожидал. Сколько мне сообщений мои фанаты начали скидывать, как они на него наезжают. Я говорю: «Пацаны, тормозите. Человек хотел бой раскрутить. Да, лишнее сказал. Но все нормально». Мы так и так пятого числа подеремся. Он такой же человек, который хочет заработать денег, и каждый из нас может что-то не то ляпнуть. Может быть, не со зла. Поэтому я на этом акцент не делаю. Если бы он, конечно, пришел [на пресс-конференцию] и вел себя как отморозок, то я бы его здесь прям выстегнул. Но он себя нормально ведет. Человек приехал к нам в страну, поэтому надо гостеприимно [себя вести]. Я был уверен, что не будет [потасовки]. Даже если бы он что-то начал, быстренько успокоился бы.

Ему, наверное, сказали, что я являюсь топовым кулачником. Сейчас это его шанс зацепиться в России, отобрав у меня бой, но я не хочу давать ему шансов на победу. У меня своя карьера, а его карьера давно уже закончилась. Поэтому будет жесткий нокаут. Моя задача — уронить его.

Бокс

— Что для тебя означает бой с Родригесом? Ты получите какие-то ответы насчет того, в каком направлении двигаться?

— Мне больше нравится драться, чем тренироваться. Поэтому любой поединок — праздник. Не скажу такое только про бокс. В кулачке я выходил на бои как на праздник. Ты выходишь, чтобы поломать друг другу лица, радостный весь. Когда выходил на последние бои по боксу в Hardcore, у меня не было ощущения праздника. Я волновался, переживал, и Хадис пытался меня успокаивать, говорил, что я на кулаках радостный выходил. Да, я на кулаках радостный выходил. Мне нравится острая боль, острые ощущения. А в боксе все как-то монотонно... я даже не знаю, как правильно все описать. В боксе не могу подобрать ключи к ведению боя. По-моему, я первый раз выйду на бой в ММА-перчатках, мне интересно, как я себя тут проявлю. После боя подойдите, напомните, и я вам расскажу (улыбается).

Бокс — не моя стихия, там я зарабатываю деньги. Болельщикам, которые пишут, что бокс — это не мое, хочется сказать: «Пошли вы в ж***! Понятно?» Это мой заработок. У меня ребенок, семья, и я зарабатываю деньги своими руками. Если кому-то не нравится мой бокс, то, пожалуйста, не смотрите. Бокс для меня — это заработок. Счастливым я там себя не ощущаю в раздевалке перед боем. Перед самим выходом есть что-то прикольное, но не то, что на кулаках. В боксе — не то.

Все мне пишут: «Бокс — это не твое. Ты устаешь». Да, я устаю, у меня такой организм. Что мне делать? Но я в топе. Если бы, например, Майк Тайсон мне сказал, что бокс — это не мое, я бы ему сказал: «Майк, я знаю, что бокс — это не мое. Ты мне галактику не открыл». Я без этого все прекрасно понимаю. Люди привыкли, что в кулачке я за раунд или два все решаю, а тут уже два полных боя провел, сейчас еще третий мой бой увидите.

— Может быть, стоит отложить бой с Тимуром Слащининым (состоится 24 сентября на турнире Hardcore Boxing)?

— Вообще не проблема. У вас же есть своя аудитория? Сейчас скажу, какую сумму нужно с болельщиков накопить. Соберите эту сумму, положите мне ее в карман в сентябре — и я не выйду с ним драться. Давайте тогда так сделаем, дорогие зрители? Дайте мне деньги, которые я хочу честно заработать своими руками. Дайте мне эти деньги, чтобы я потом не думал полгода, где мне эти деньги найти. Вы мне заплатите эти деньги — и я не подерусь с ним. Не проблема. Решили вопрос (улыбается)?

Мне даже люди из моего окружения начали так говорить. Пацаны, положите... Хотите, я вам озвучу сумму, чтобы вам плохо стало? Положите мне в карман эту сумму — и я не выйду с ним драться. Если вы беспокоитесь обо мне, закиньте мне денег, я вам счет банковский скажу. Я же сам выхожу на бой и зарабатываю. Если говорите, что бокс — это не мое, то положите эту сумму, а лучше умножьте ее в два-три раза. 50 миллионов рублей — и я готов полгода по боксу не выступать. Пожалуйста. Я с радостью исполню ваше желание, если положите мне 50 миллионов рублей.

Mahatch

— У тебя же контракт с лигой Mahatch FC (украинский промоушен боев на голых кулаках. — Прим. «СЭ»). Как ты собираешься драться на кулаках в России?

— Пока на кулаках я драться ни с кем не собираюсь. Когда дело дойдет, мы будем договариваться. Все мы адекватные, и со всеми людьми можно договориться. В дальнейшем, когда Mahatch FC устроит турнир, у меня медийка поднимется, им тоже будет большой плюс, потому что я приду со своей аудиторией. Так я вижу ситуацию.

По секрету скажу, что переговоры ведутся не только по бою с Дациком. Ведутся переговоры с разными промоушенами, и это не только в России. Но пока я жду. Пока предлагают бои на Hardcore, РЕН ТВ, то почему бы не воспользоваться этим? Да, поменьше денег предлагают, чем в других организациях в Европе и дальше, но бои есть, и почему бы не драться? Тем более в России аудитория большая, тут тоже можно заработать большие деньги и купить сыну... не знаю... чтобы он мог жить там у себя где-то. Избавиться от него, купив ему хату (улыбается). Пускай живет где-нибудь рядом.

Шульский

— Реванш с Павлом Шульсиким все-таки состоится до конца года или нет?

— Хороший вопрос. Представьте какие это два громких боя — со Славой Дациком и Павлом Шульским. С Пашей мы встречались, и мы нормально с ним общаемся. Нам по 33 года, и нам делить нечего. Когда будет бой, мы будем дальше его крутить. Почему бы нам обоим не заработать большие деньги? Мы вправе заработать большие деньги, ведь мы тогда так друг другу лица набили (в 2021 году Наврузов и Шульский провели бой в Top Dog, Наврузов победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Мы оба побеждаем в своих поединках, поэтому почему бы не обрадовать болельщиков?

Дацик

— На пресс-конференции Hardcore Boxing между вами с Вячаславом Дациком чувствовалось напряжение, ты даже к нему подошел...

— Я понял, о чем ты. Сейчас я тебе объясню. Я находился на сборах в Сочи, проводил по две тренировки в день. Нам позвонили, мы вылетели ночью, у нас задержка рейса, пока прилетели в Москву, тут тоже задержки. Пока поели, поспали, вещи поменяли — и пришли так на пресс-конференцию. Я реально сидел уставший. Я его [Дацика] неправильно понял. Он говорил, что я слился с боя, и поэтому так случилось. Потом я пересмотрел видео, и понял, что я не так его понял. Да, хорошо, что этого не случилось. Я думал, что он что-то в мой адрес сказал, но потом пересмотрел и понял все. Все нормально там было, это я неправильно понял.

— Ты шел тогда с целью ударить Дацика?

— Не прям с целью ударить его, но Хадис сказал, что я шел с целью ударить его. Потом видео пересмотрел, и понял, что да... Я не так все понял. Я сидел и понял его так, что я слился с боя, а там наоборот — предложили на 23 июля бой. Я вообще неправильно все понял. Он вообще другое имел в виду, как оказалось.

— Сегодня на пресс-конференции ты сказал, что не можешь вырубать в боксе. Но в спарринге по боксу ты смог уронить Дацика. В чем причина такого различия?

— Сила есть, как мне говорят тренеры. Дурь есть в руках, просто... Бокс — это как шахматы. Там все по-другому. Там нельзя выходить и махать руками. Надо шагать правильно, углы выбирать, бить. Я считаю, что потихоньку к этому прихожу. Пацаны, мне тяжело, потому что я не провел ни одного боя по любительскому боксу. В первую очередь себе самому хочется доказать, что в этом мире я могу выигрывать досрочно — в перчатках. Спасибо маме и папе, дано мне это, сила есть. Нужно лишь правильно это все применять, и я надеюсь, что в ближайшее время вы сами все увидите.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет сегодня в Москве. Его поединки телеканал покажет в прямом эфире. Также трансляция будет доступна на нашем YouTube-канале «Ушатайка» по этой ссылке.