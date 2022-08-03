«Я вот с охранником договорился, сейчас выйдем на ринг и подеремся». Как Дацик в 17 лет начал заниматься единоборствами

Интервью с человеком, который открыл Дацику дорогу в профессиональный спорт. 5 августа Рыжий Тарзан проведет бой по правилам ММА с Джеффом Монсоном — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацику не так много лет для тяжеловеса — 41 год, но такое ощущение, будто выступает он уже целую вечность. Действительно, Слава провел первый профессиональный бой давным-давно, всего-то в 18 лет, — против Андрея Орловского в турнире-восьмерке М-1. Рыжий Тарзан тогда победил брутальным нокаутом, а вот в полуфинале «Гран-при» в тот же день проиграл удушающим Мартину Малхасяну. Тогда Дацик потерял сознание, так как отказался сдаваться. Удивительно, но до 9 апреля 1999-го, когда состоялся турнир, Вячеслав занимался единоборствами по-серьезному всего-то полгода: в июле 1998-го пришел в секцию тайбокса Эрика Кайбышева, а в сентябре начал тренироваться регулярно — как спортсмен.

1997 год, Санкт-Петербург. Эрик Кайбышев с учениками. Фото Личный архив Кайбышева Личный архив Кайбышева

Кайбышев, президент Федерации муай-тай Санкт-Петербурга, организатор первых в городе турниров по боям без правил, верховодил карьерой Дацика до 2003 года, и вместе они прошли через многое. С Эриком мы встретились в Петербурге в начале июня. Историй о Дацике он рассказал массу. Сегодня — текст о том, как они познакомились со Славой и как тот стал бойцом. Знакомство получилось в стиле Дацика — довольно забавным.

«Я помню первый день, когда Дацик появился, — отмечает Кайбышев. — У меня был очень тяжелый турнир в «Гигант Холле», тогда Павел Мигаль выступал против Магомеда Магомедова. Магомедов сделал сечку, а Павла ждал турнир в Европе. Пясецкий тогда устроил жуткий скандал, мы ругались насчет того, продолжать бой или нет. В конце концов объявили ничью. А я мало того что тяжело готовил его к бою, так и сам вышел абсолютно без сил. А тут пришел этот человек [Дацик] и заявил: «О, я сейчас выйду на ринг и буду драться». Я на автомате ответил: «С кем?» — а он мне: «Я вот с охранником договорился, сейчас выйдем на ринг и подеремся». Говорю ему: «Слушай, давай не надо, я без сил, приходи завтра». Он спросил: «Куда?» Я объяснил: «Здесь на Медиков есть стадион». Мои ребята в этот момент готовились к сейкендо, были сборы на открытой площадке, на стадионе. Тогда [на тренировки] ездили Дмитрий Садыков, Олег Сидоров, Коля Савин и Максим Иванов — Тони Монтана. Фактически это наша элита, бойцы уже в Японии выступали. Я попросил Дацика приехать в 2 часа на стадион.

Начало 2000-х. Вячеслав Дацик.

На следующий день я немного задержался, прихожу, ко мне подходит парень и говорит: «Тут твой родственник уже начал всех гонять». Спрашиваю: «Какой родственник?» Якобы чуть ли не мой племянник. Потом я с трудом вспомнил, что вчера попросил Дацика приехать. Смотрю — а он уже этих звезд чему-то учит, а ему 17 лет! 1998 год.

Я позвал его, мы познакомились. Он сказал: «Я буду драться». Я у него спросил: «А какую технику ты знаешь?» Он стал объяснять: «Ну, я немного занимался тхэквондо». Уточнил у него: «А чем еще занимался?» — он сказал: «Ничем». Говорю ему: «Ну, хорошо, попробуй ударь». Он подпрыгнул, что-то там сделал, все очень неловко, просто. Ну совсем по-колхозному. Сказал ему: «Хорошо, начнем с бега. Беги и маши руками вверх». Смотрю — бежит очень быстро, такая мощь прямо в разбеге. Он был килограммов 90. Спросил его: «Умеешь что-то поднимать?» Я уже к этому времени многих потренировал и понял, что у него сильные ноги. Ритма нет, но ноги сильные и бежит быстро и мощно. Остановил его, отправил бороться. Он немного поборолся, потолкался. Я его спросил: «Это откуда у тебя?» — а он ответил: «Я смотрю очень много собачьих боев».

2003 год, Эрик Кайбышев (крайний слева) и Вячеслав Дацик на Сабантуе в Санкт-Петербурге. Личный архив Кайбышева

Еще на тренировках летом 1998-го Дацик называл себя Рыжим Тарзаном. «Когда мы встретились в первый раз, я сказал ему: «Понятно, как ты будешь заниматься. Но что ты умеешь делать?» Слава ответил: «Я видел фильм про Тарзана. Во дворе меня все называют Рыжим Тарзаном. С мячом могу работать», — вспоминает Кайбышев. — У него такая фантазийная история, в городе Сланцы сам себе напридумывал, сам играл в эти игры. Мы же никому ничего не присваиваем. Как человек себя позиционирует — таким его и принимаем. Как раз с этого и пошло, что Дацик — Рыжий Тарзан».

Дацик не раз рассказывал, что за его плечами сотни уличных драк. Однако Вячеслав склонен к преувеличениям — видимо, для создания своего зверского образа. Чего стоят хотя бы истории о поездках в Европу, где он с друзьями якобы измывался над иммигрантами из Азии и Африки. Это, конечно, его бурная фантазия. Кайбышев же лишь раз видел, чтобы Дацик зацепился с кем-то на улице. «Одна драка была прямо на моих глазах, — говорит Эрик. — Он с кем-то вышел, кто-то быканул. Ему залили глаза перцовым баллончиком — и все».

Середина 90-х. Эрик Кайбышев на сборе в Таиланде. Личный архив Кайбышева

Со временем Кайбышев устроил Дацику тренировочный бой по тайскому боксу — и Слава победил. А вот участие Рыжего Тарзана в турнире-восьмерке М-1, где он победил Орловского, — случайность. «Апрель 1999 года. Я уезжаю в Уфу на турнир, где-то недели на полторы, — рассказывает Эрик. — Дацик подошел и сказал мне, что хочет посмотреть или поучаствовать в турнире в Петербурге. Я ему сказал: «Посмотри на себя, ты занимаешься всего полгода, какие бои?» Он мне: «Ну я же умею бороться, тренируюсь». Я объяснял: «Да, молодец, но это совсем другой турнир, совсем другие позиции». Он попросил все же помочь ему и заявить на турнир. Я позвонил Коле Кудряшову и сказал: «Слушай, у меня тут есть парень, желающий подраться, но он придет посмотреть». Коля ответил «хорошо», для себя все отметил. Я уехал в Уфу со спокойным сердцем. Приезжаю обратно, а мне говорят: «Слушай, там Слава такое учудил! Рубанул какого-то самбиста». Я спросил: «Да ладно?» — а мне рассказали: «Он поймал птичку». Спросил: «А что потом?» — «А потом Дацика задушили, чуть не убили». Я так расстроился! Слава пришел на тренировку, я спросил у него: «Ну, как дела?» Он сказал: «О, классно, хорошо получилось». Еще спросил у него: «А ты чего не сдавался-то?» Он ответил: «Ну, ты же говорил, что тайцы не сдаются, — вот я и не сдаюсь!»

Скоро на сайте «СЭ» будет опубликована полная версия беседы с Эриком Кайбышевым, а также с петербургским спортивным журналистом, ринг-анонсером Константином Осиповым — о Дацике, боях без правил 90-х и Александре Емельяненко.