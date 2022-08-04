«Можно показать приемы из «Мортал Комбат». Дацик попробует «немножко побить» Монсона, а Гаджи Автомат дебютирует в ММА

5 августа в Москве пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где в главном бою сойдутся Вячеслав Дацик и Джефф Монсон.

Коваленко vs Стоун

Святослав Коваленко всегда подчеркивает, что он никогда не занимался единоборствами, но не мог пройти мимо поп-ММА. Святослав провел уже 12 боев по различным правилам, итог — 7 побед, 3 поражения, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. Причем в октябре 2021-го в поединке по правилам бокса он даже победил профессионального бойца Васо Бакочевича (по очкам).

У Александра Зарубина (Саша Стоун) есть три боя в поп-ММА — во всех он победил. В сети Стоун позиционируется, как «чемпион мира и России по смешанным единоборствам». Это, конечно, преувеличение. На пресс-конференции он сказал тренеру Коваленко посмотреть его любительские бои, но на Youtube сходу удалось найти лишь детские поединки с участием Александра. А также видео 2016 года, где он, 17-летний, перечисляет свои регалии в юношеском спорте: четырехкратный чемпион мира по комбат-самообороне, трехкратный победитель первенства России по армейскому рукопашному бою, обладатель Кубка России по армейскому рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, победитель международных соревнований по боевому самбо.

В инстаграме (в России эта соцсеть признана экстремистской) у Стоуна 2,5 миллионов подписчиков, он участвовал в проекте «Русский ниндзя», а еще работает ведущим в поп-ММА промоушене «Наше Дело».

Александр явно уступает Святославу в габаритах, но это его нисколько не смущает. «Чем больше шкаф, чем громче падает», — сказал Зарубин на пресс-конференции.

Чибис vs Ушу-Мастер

Это будет реванш. Их первый бой (на голых кулаках) состоялся в июле 2020 года на турнире Top Dog, и Николай Чибисов тогда победил Андрея Ефимова нокаутом.

Чибис и сейчас фаворит. За него говорят и статистика (5-2 в кулачке против 11-10 у Ефимова в поп-ММА в целом), и регалии в любительском спорте: Чибис — кандидат в мастера спорта по боксу, в то время как Ушу-Мастер пришел в поп-ММА из боев на песке «Стрелка». «Рассчитываю на досрочную победу. Всегда стараюсь завершать поединки досрочно. Лежачему руки не поднимают, поэтому, как меня и учили, буду стараться все завершить в первом или втором раунде. Пройду его легко», — сказал Чибисов в интервью «СЭ».

Гаджи Автомат vs Родригес

Звезда кулачных боев Гаджи Автомат Наврузов (8-0 в кулачке) дебютирует в ММА. Соперника ему дали серьезного — бывшего чемпиона KSW в тяжелом весе Фернандо Родригеса (12-8 в ММА). Раунды в бою будут по 3 минуты, но все равно Гаджи придется очень непросто. Родригес стал хорошо известен российской публике, когда в феврале 2020-го бился с Сергеем Харитоновым и проиграл нокаутом. Тогда Фернандо стали называть мешком, однако в мае 2022-го он дал очень конкурентный бой восходящей звезде российских ММА Сергею Билостенному. Билостенный выиграл раздельным решением судей, но поединок был равным.

Родригес попробовал задеть Гаджи Автомата, заявив, что у польских бойцов куда больше духа, чем у российских. Однако Гаджи на пресс-конференции не стал реагировать резко. Он обратил внимание, что в реальной жизни бразилец ведет себя уважительно, сказал такое для раскрутки, а вот если бы Фернандо дерзил, то «пришлось бы его выстегнуть прямо здесь».

«Сколько мне сообщений мои фанаты начали скидывать, как они на него наезжают. Я говорю: «Пацаны, тормозите. Человек хотел бой раскрутить. Да, лишнее сказал. Все нормально, — отметил Гаджи в интервью «СЭ». — Мы так и так пятого числа подеремся. Он такой же человек, который хочет заработать денег, и каждый из нас может что-то не то ляпнуть. Может быть, не со зла. Поэтому я на этом акцент не делаю. Если бы он, конечно, пришел [на пресс-конференцию] и вел себя как отморозок, то я бы его здесь прямо выстегнул. Но он себя нормально ведет. Человек приехал к нам в страну, поэтому надо гостеприимно [себя вести]. Я был уверен, что не будет [потасовки]. Даже если бы он что-то начал, быстренько успокоился бы».

Дацик vs Монсон

41-летний Дацик вышел на свой спортивный пик, в то время как 51-летний Монсон словно еле передвигается. Но и перед кулачным боем Джеффа с Александром Емельяненко было много разговоров, что американец будет мальчиком для битья. На деле же Монсон оказал достойное сопротивление, постоянно доставая Емельяненко левым хуком.

И ведь ударка — это слабая сторона Джеффа. Он прежде всего первоклассный грэпплер, один из лучших за всю историю ММА (дважды выигрывал чемпионат мира по грэпплингу ADCC). А бой с Дациком пройдет по правилам ММА, то есть у Монсона на этот раз будет возможность перевести соперника вниз и провести удушающий. Плюс на стороне американца с российским паспортом огромный опыт выступлений. Да, Дацик тоже дерется в профи давным-давно — с 1999 года, — но никогда не бился на действительно высоком уровне (Монсон в 2006-м оспаривал титул чемпиона UFC, а в 2011-м вышел против Федора Емельяненко). Да и последний бой по правилам ММА Слава провел уже довольно давно — в апреле 2019-го, когда проиграл Артему Тарасову из-за дисквалификации.

При этом Дацик говорит, что не побоится пойти в борьбу, «где можно показать приемы из «Мортал Комбат». «А сильно бить его не будем. Зачем бить? Он же не боксер, — сказал Рыжий Тарзан журналистам после пресс-конференции. — Выйдем побороться, почудить. Чуть покидаю для красоты — чтобы прочувствовал. Он будет ловить мои руки, пытаться делать свои болячки, удушки. Я его немножко побью. Вырубать сильно не буду, всю мощь включать не буду».