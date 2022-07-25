Тренер Гана яро верит в Оливейру: «Махачева ждет жара. Если кто и может победить досрочно, то это Чарльз»

Новый взгляд на самый ожидаемый бой года.

22 октября в Абу-Даби пройдет один из самых интригующих поединков в истории UFC — между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым. Рекордсмен по сабмишенам и финишам против мастера хабибовской борьбы и, пожалуй, самого сильного фундаментального грэпплера в текущем ростере промоушена.

Блеску этой афише придает и тот факт, что это первый титульник в истории UFC, когда встречаются соперники с победными сериями в 10 и более боев подряд в промоушене. Оба в лучшей точке своего динамического развития, оба будут драться за главный скальп в жизни.

В преддверии поединка непросто найти авторитетное мнение (если только оно не исходит от бразильцев), позитивно оценивающее шансы Оливейры. Эксперты следуют за букмекерами, которые глубоко верят в дагестанского бойца, предсказывая ему уверенную победу. Российские бойцы же сплошь один за одним дают Махачеву и 70%, и даже 80% вероятности успеха, не сомневаясь, что тот задавит бразильца фирменной борьбой.

Тем дороже в этом скопе прогнозов найти аргументированное высказывание нейтральной стороны с верой в Оливейру. Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес, довольно часто, кстати, дающий дельные и точные прогнозы, отвел неожиданно высокие шансы бразильцу. В ходе интервью YouTube-каналу La Sueur он подробно поделился своим видением боя 22 октября, и мы решили дать этот занимательный отрывок.

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— Ты понимаешь, почему Ислам Махачев настолько большой фаворит?

— Я не понимаю. Думаю, букмекеры ошибаются или просто играют с цифрами и вероятностями. Но такие коэффициенты не отражают реальность. Я считаю, что в начале этого поединка Оливейру будет подстерегать опасность, если он недооценит бокс Махачева. Если недооценит, то пропустит удар, от которого может развалиться, или же это сильно повлияет на поединок. Но если он считается с этой опасностью и бой продлится долго, то Махачева ждет жара.

— А почему, если бой продлится долго, Махачеву будет труднее? Многие считают, что он просто может выиграть за счет контроля на земле.

— Посмотри его бой с Тьяго Мойзесом. Тьяго Мойзес переводил его и не давал себя тотально контролировать. Тьяго Мойзес, кстати, тоже черный пояс по БЖЖ и не самый плохой джитсер, но давай я тебе задам вопрос: кто опаснее на земле — Тьяго Мойзес или Да Бронкс?

— Думаю, Оливейра победил бы его сабмишеном без особых проблем.

— У Да Бронкса будет большое преимущество в опыте в этом бою, в опыте оппозиции, прежде всего. И если кто и может победить досрочно в этой паре, то это он. Когда начнется поединок, он сразу начнет рулить — панч, колено, кик, панч, колено. И через какое-то время Махачев в спешке захочет перевести поединок на землю. И если он покажет на земле хотя бы капельку паники, сделает хоть маленькую ошибочку — его ждет такая гильотина, которой просто нет названия. Ждет такое повешение, такой забор спины, которому просто нет названия. Это очень сложный бой для Махачева, очень сложный, просто жара. Забрать бой за счет контроля и изматывания, как с Тьяго Мойзесом, у него не получится, потому что на этот раз с ним на земле будет финишер. И этот финишер не даст ему дышать — он будет доводить удары, угрожать гильотиной, а если ты дашь ему чуть больше пространства — треугольником. С большим отрывом Махачев встречается в этом бою с самым опасным соперником в карьере.

Ислам Махачев. Jeff Bottari/Zuffa LLC

— Какой план на бой должен быть у Махачева?

— Планом на бой для него должна быть идея — закрыть все двери в боксе и работать в клинче. Если у Махачева есть хороший ручной блок, если ему над этим как следует поработать — он сможет за счет блока стоять с Оливейрой в «кармане» (на средней разменной дистанции) и постоянно иметь два варианта — самбистский + греко-римский клинч и бокс. Оба эти направления будут под его контролем. И в таком случае он может выйти на победу решением. Я просто не вижу, как он сможет финишировать Да Бронкса, если только это не будет нокаут. Но чтобы найти нокаут, ему нужно будет подходить к нему, менять уровни, показывать, что хочешь бороться, а сам боксируешь, и что хочешь боксировать, а сам борешься. И если он постоянно сможет при такой работе идти вперед, то он может закончить бой досрочно.

Но это очень тяжело — постоянно идти вперед, при этом не пропуская удары и не будучи предсказуемым. Нужно очень правильно менять уровни, перекрываться и чередовать смену уровней с ложными сменами уровней. Если же просто академично менять уровни, чтобы зайти в борьбу, — ты по-любому отдашь голову. А нельзя провести на Оливейру пять атак и не отдать ему голову хотя бы два раза. И если ты отдашь ему голову два раза — это неминуемая гильотина. Я уверен, что Чарльз Оливейра — самый опасный соперник в карьере Махачева, но Махачев — не самый опасный соперник в карьере Оливейры. Это очень, очень сложный бой для Махачева. Если он победит уверенно, то станет просто огромной звездой.