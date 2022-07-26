Адам Богатырев — харизматичный тяжеловес из АСА.

Адам Богатырев, 27 лет, тяжелый вес. Статистика в ММА: 9 побед, 3 поражения.

Ингуш Адам Богатырев ярко выступил на недавнем турнире АСА 141 в Сочи. На бой с Рафаэлем Пессоа вышел под нетленную «Знаешь ли ты» МакSим, победил техническим нокаутом за 68 секунд (Пессоа — экс-боец UFC), а затем дал бодрое интервью «СЭ».

МакSим

— Ты вышел на бой под композицию певицы МакSим. Почему?

— Мне нравится [песня], и я кайфанул. Я вышел, зарядился и сделал свое дело. У меня давняя история с треками МакSим. Я сельский парень, пас коров и слушал треки МакSим. Это если максимально коротко (улыбается).

— Когда понял, что надо выйти под эту композицию?

— Мы выбирали с моим угловым, тренером и братом, чтобы выйти так, чтобы это меня заряжало... Ну, посмотрите на меня: я большой человек, с бородой, буду ли я под смазливую песню выходить? Подумал, что это будет необычно. К тому же этот трек мне нравится. Вот и все.

— Ты же еще и подпевал во время выхода.

— Не только я подпевал (улыбается). Мой тренер тоже подпевал. Даже скажу, что мы танцевали. С кайфом выходили!

ACA vs UFC

— А какие впечатления от боя остались?

— Хотел показать свой технический арсенал, потому что я почему-то не раскрываю его. Но я думаю, что с каждым боем буду больше раскрываться, потому что я еще молодой, голодный. Бой прошел так, как я и планировал. Я планировал закончить его ближе к концу первого раунда либо в начале второго. Сто процентов был уверен, что поединок до решения не дойдет.

Мы деремся в ММА. Кто-то говорит, что лучше ударная техника, кто-то — что борьба. Я считаю, что надо отрабатывать все аспекты. Я планировал провести бой в стойке, но планировал показать и борьбу, потому что являюсь базовым борцом, хоть [в боях] и не показываю борьбу. Есть люди, которые видели мои первые бои, и они подтвердят: там была сплошная борьба. Мне говорили, что я одеяло, и я перестал бороться. Потом мне говорили, чтобы я подтянул борьбу. Вот я и подтянул ее, но одеялить не хочется.

Всегда знал, что у меня есть потенциал, потому что мой угол, мой брат и тренер всегда говорят, что если я все буду делать правильно, то смогу свернуть большие горы. Я знаю, что смогу драться в UFC, просто дайте мне эту возможность. На сегодня АСА — лучшая лига мира после UFC. Хотя если свести тяжелый дивизион, топ-10 UFC против топ-10 ACA, то тут уже сложно угадать. Но явно это не будет односторонним избиением. Я думаю, что шансы 55 на 45 в пользу тяжеловесов АСА.

Нганну

— Можешь представить, как будешь драться с Франсисом Нганну?

— Если подобрать правильный план на бой — cмогу выиграть у него. Если не можешь победить, тогда зачем выходить туда [в клетку]? Считаю, что могу победить любого. Правильный подход и правильная тактика делают бои.

— Стипе Миочич показал, как нужно побеждать Нганну. Как бы ты его победил?

— Думаю, его можно победить чуть-чуть иначе — за счет передвижений. Борьба и передвижения.

— Исход каким был бы?

— Моя победа.

— Досрочная?

— Все может быть. В тяжелом весе могу уронить любого. И меня, наверное, тоже могут уронить, но по мне попасть очень тяжело. Нганну по мне не попадет. Если бы мы сошлись в поединке, то я вышел бы победителем. Это мое мнение.

Волков

— Ты говорил, что и Александр Волков может выграть у Нганну. Почему так считаешь?

— Потому что я работаю с Саней Волковым. У него нереально тяжелые удары, и он бьет достаточно быстро. Самая сильная его сторона — это то, что... Чтобы подготовиться к Сане Волкову — нужно с Саней Волковым работать. Второго Сани Волкова нет.

— Можешь описать силу удара Волкова?

— У меня был вот такой вот глаз, и это случилось после пропущенного удара от Волкова. Я на него хотел в суд подать, но мы с ним потом пообщались, разобрались, и все нормально (улыбается). А так была еще одна история. Все знают, что он каратист. Мы работали-работали, прилетает мидл-кик, который я принял на руку, и вроде как потом все нормально, отработал, помылся после тренировки, но приехал домой, нагнулся — и руку не смог разогнуть. Так я ходил где-то неделю. Вот вам и ответ на вопрос.

Сосновский

— А еще ты говорил, что Дмитрий Сосновский способен победить Нганну.

— Почему нет? Думаю, что в UFC [в тяжелом весе] ни у кого нет такой борьбы, как у Димона. Димон очень хороший прессинг дает, держит хорошо позиции, круто переводит и делает сабмишены, дышит хорошо. Для Нганну, как для бойца, позиционирующего себя в качестве яркого ударника-нокаутера, будет опасен человек, который более-менее имеет понятие о борьбе. Ну, не считая Кертиса Блейдса, который его просто очканул. Димон бы задушил Нганну.

— Держите связь с Сосновским? (боец UFC Дмитрий Сосновский в мае 2021 года был осужден на 8,5 года исправительной колонии строгого режима за похищение человека.)

— Я на связи с его братом. Мы начинали вместе, Димон очень много мне помогал. Он очень хороший и открытый человек. Если честно, не верю в то, что все так и происходило. Просто получился большой резонанс, ребят хотели закрыть. Они подают апелляцию, сейчас должны назначить суд. Я надеюсь, что их оправдают и восстановят честное имя, потому что это действительно добрые и честные ребята — что Саня Гладков, что Дмитрий Сосновский. Кстати, вам большой привет, братья. Я же вам говорил, что одержу победу.

Адам Богатырев. Фото Соцсети

Титул

— Вернемся к бою. Не переживаешь за состояние своего оппонента?

— Честно говоря, да. Угловым тоже сказал, что, наверное, не стоило добивать, потому что... Какая-та часть меня говорит: «Тормози, не надо». А другая часть: «Бей, пока рефери не вмешается, зачем мне упускать хорошую, доминирующую позицию?» Но я желаю ему быстрого восстановления. Я слышал, что у него с семьей что-то случилось.

— Что именно?

— То ли ребенок заболел, то ли супруга. Я не вдавался в подробности, но я надеюсь, что у него все будет хорошо. Ничего личного не испытываю ни к одному из своих оппонентов. Уважение до того, как мы заходим в клетку, уважение присутствует в клетке. Но никакой дружбы. Никаких эмоций, кроме хладнокровия, я не буду испытывать ни к одному своему оппоненту, когда буду находиться в клетке. После того как закроется клетка, добрый Адам перестает быть добрым.

— Ты же не сторонник реваншей, но тем не менее бросил вызов действующему чемпиону ACA в тяжелом весе — Салимгерею Расулову.

— Тут дело не в реванше, а в поясе. Мне нужен титул, а он у него находится. Вот и все. Если бы титул был у Гончарова, то я бы его вызвал на бой, был бы у Тони Джонсона — то его. Мне нужен ремешок. Вот и все.

— Тебе могут дать бой за титул?

— Почему нет? У кого серия больше, чем у меня? У Алихана Вахаева. Насколько мне известно, он следующий претендент на титул. Потом — я.

Попов

— Не так давно Олег Попов досрочно выиграл у Антонио Силвы. Как тебе бой? Ты же встречался с Поповым — и уступил ему.

— Да, поражение от Попова — самое обидное в моей жизни. Я и на любителях много проигрывал, но это было обидное поражение, потому что я дрался дома на глазах у своего отца. Честно, я не смотрел его бой [против Силвы], не слежу за его боями. Но я видел один его бой, когда готовился к Мондрагону, и я скажу, что все, что делает Олег Попов, я делаю лучше. Просто в этот день фортуна была на его стороне. Что-то пошло не так. А поводу реваншей — я понял, к чему вы клоните. Мне абсолютно не интересен реванш с этим человеком.

— Почему?

— А что мне даст этот бой?

— Если не ошибаюсь, Попов метит в сторону Bellator.

— Пускай метит. В чем проблема? Сейчас я претендент на титул [ ACA]. Если свести стенка на стенку АСА и Bellator, то бойцы АСА снесут Bellator. Он метит туда, а я уже здесь в топах. Смысл мне драться с ним? Да, он меня победил, но с кем он дрался после меня? А Силва... Мне скидывали, мол, вот, твой соперник с Силвой... Насколько мне известно, Силва за неделю провел три или четыре боя, проиграл Дацику нокаутом и пошел драться с Олегом Поповым. Это разве разумно (улыбается)? Ведь у каждого человека есть свой ресурс. На любительском уровне драться каждую неделю можно, но на профессиональном уровне это чуть-чуть не то.

Пономарев

— Представим ситуацию, что Григорий Пономарев (ака Гигант из зала Федора) в октябре выигрывает у Юсупа Шуаева, и потом ACA делают стенку на стенку с Fight Nights и предлагают в качестве оппонента Григория...

— Честно говоря, такой каверзный вопрос (улыбается). Я же с Гришей встречался на любителях.

— Я знаю, поэтому и спрашиваю.

— Вот ты хитрый. В натуре журналист! (Улыбается.) Короче, мы с ним встречались, я ему проиграл, а сейчас мы с ним общаемся. Когда я готовился, проводил последние спарринги, а он в Москве был, позвонил ему: «Гриша, что делаешь? Какие планы на четверг?» Он ответил, что отдыхает. Я ему говорю: «Мне помощь твоя нужна, если ты не против». Он сказал: «Без проблем». Он приехал и помог мне, а вы сейчас говорите, буду ли я с ним драться. Никакой личной истории с Григорием у меня нет. Я его уважаю и, наверное, в какой-то степени люблю, как боевого товарища. Если ему нужна будет какая-то помощь от меня, я ему помогу. Если мы с ним встретимся [в бою], я постараюсь выйти победителем, но с минимальным для него ущербом. А так не хотел бы с ним встречаться.

— А афиша впечатляет? Гигант из зала Федора против Ингушского Гиганта.

— Гигантом меня назвать сложно, но раз Миша (Михал Крайме, автор Youtube-канала «Вестник ММА». — Прим. «СЭ») задвинул эту тему, то можно ее поддерживать. А так почему нет? У Григория есть интересная поддержка. Мне этот бой интересен с точки зрения медиа. Он один из немногих ребят из зала Федора, который бьется не в Bellator и показывает достаточно зрелищные бои. История была бы прикольная с точки зрения афиши. Но не более того.

— Григорий сможет выиграть в реванше у Шуаева?

— Не в обиду Юсупу. Я смотрел этот [первый] бой. Честно говоря, ни за кого не болел, потому что с обоими общаюсь. Я хотел, чтобы бой закончился без травм для каждого, потому что травма надолго убивает. Я не хотел, чтобы кто-то из них выиграл нокаутом. А так бой шел туда-сюда. Но, по моему мнению, по судейским карточкам побеждал Григорий.

— Сегодня смотрел твой бой с Григорием по любителям. При всем уважении он затаскал тебя в одну калитку...

— Я не спорю. Знаете, какая тема была? Я выхожу драться, выиграл первый бой, выиграл второй бой, а третий бой — с Григорием Пономаревым, которого знать не знаю. Потом идет Ризван Куниев. Я думал, что аккуратно проведу бой, потому что уже настраивался на Куниева, так как знал, что с ним будет тяжелый бой, и недооценил Пономарева. Я такой вышел, жму ему руку, а он ни с того ни с сего меня за пятку берет, вырывает ее, и я думаю: «Блин, я вроде не вешу 40 кг». Он вырвал меня, как ребенка. Лежу внизу, выхожу на треугольник, а у него на плечах были прыщи, и я подумал: «Блин, сейчас они еще и лопнут», — и отошел. Лучше чуть-чуть попропускаю (улыбается). Ты какой наш бой смотрел?

— Не знаю, какой по счету, я открыл YouTube и там наткнулся на видео боя. Он там затаскал.

— Я первый раунд забрал, во втором раунде он побежал на меня, я запрыгнул на удушку, а потом моя рука хрустнула, плечо вышло. Меня, бившегося с одной рукой, Гриша не смог добить. На третий же раунд я просто не вышел.

Наследие

— Ты говорил, что бои приходят не от хорошей жизни. Неужели твоя жизнь была настолько тяжелой до боев?

— Нет, почему? Не было как таковой тяжелой жизни. Просто некоторые задвигают, что они дерутся не ради денег, а ради наследия. Ради наследия вы начинаете драться, когда с бабками у вас все четко. Вот, например, захотел я другу квартиру купить — и я купил ему квартиру. Но если я не могу сделать приятное близким, то дерусь ради денег. А когда у меня будут деньги, я буду думать о том, что люди будут думать обо мне через 20 лет. Какое наследие? Что я бью лица лучше других? Это не то наследие, которым стоит гордиться. Есть, например, Григорий Перельман, который очень крутое уравнение решил. Вот он вошел в историю. Вот он крутой чувак. А я выхожу и бью людям лица. Наверное, этим не совсем стоит гордиться. Хотя я это делаю хорошо, и за это мне должны платить. Один умный человек сказал: «Если ты что-то делаешь хорошо, то не делай это бесплатно. Тем более не делай задешево». Почему я тогда должен драться бесплатно или за какое-то мнимое наследие?

— У тебя же и другая работа есть?

— Есть, но про нее, наверное, не стоит говорить (улыбается). Наедине расскажу!