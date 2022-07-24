Главный бой лондонского турнира UFC испортила травма: Аспиналл упал на 15-й секунде и застонал от боли

А поединок начался лихо: Блейдс и Аспиналл осмелились зарубиться.

Кертис Блейдс, 31 год, США, тяжелый вес. Статистика в ММА: 17 побед, 3 поражения.

Том Аспиналл, 29 лет, Англия, тяжелый вес. Статистика в ММА: 12 побед, 3 поражения.

Уже в третий раз в этом году главный бой вечера UFC прекращается из-за травмы. В мае таким образом был испорчен бой Яна Блаховича и Александра Ракича, на прошлой неделе — поединок Брайана Ортеги и Яира Родригеса. Теперь же Том Аспиналл травмировал колено уже на 15-й секунде боя с Кертисом Блейдсом.

Дрались в Лондоне, на турнире UFC Fight Night 208, на заполненной O2 Арене. Аспиналл выиграл пять боев подряд в UFC, причем в марте на удивление легко прошел Александра Волкова. Ярковыраженный универсал: хороший бокс, есть удары ногами (в том числе облик-кики), есть тейкдауны, есть грэпплинг. Боец с потенциалом чемпиона UFC!

Аспиналл сразу ринулся вперед. Блейдс встретил его плотным ударом, затем — новый размен. Пошел веселый, зрелищный бой. И тут он закончился — Аспиналл неудачно поставил ногу после лоу-кика, повредил колено и упал (попутно пропустив два панча). Бой заканчивается, победа присуждается Блейдсу, который ей совсем и не рад.

«Мы даже не подрались особо, — сказал американец в октагон-интервью. — Я вышел сюда, чтобы как следует заявить о себе, я знал, что Аспиналл — это уровень, знал, что победа над ним позволит мне сказать: «Эй, я готов к титульнику!». Хотелось бы, чтобы этой травмы не было... Даже не знаю, что сказать. Мне жаль. Ни у кого из нас не было возможности показать себя, кто что приготовил, у каждого из нас были свои заготовки».

У Блейдса 7-1 в последних восьми боях, и он близок к бою за титул. Но лучше бы сначала провел реванш с Аспиналлом. Но если Том порвал крестообразные связки — он выбыл надолго.