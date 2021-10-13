Федор Емельяненко: «От физической силы у меня осталась одна треть. Я уже не тот Федор»

Откровения Последнего Императора.

23 октября Федор Емельяненко проведет поединок против Тимоти Джонсона на Bellator 269 в Москве. Этот бой станет его 47-м в профессиональных ММА.

В случае успеха Федор доведет количество побед в рекорде до красивой круглой цифры 40. Даже с учетом шести поражений пройти 47 поединков (один бой признан NC) на высоком уровне с 85% побед — это выдающийся результат. Последние десять побед, правда, даются Последнему Императору тяжко — если первые десять выигрышей в ММА он собрал за 11 боев, вторые и третьи — за десять (немыслимая победная серия 31-1 на ноябрь 2009-го), то с 30-й до 40-й победы Федор двигается уже 14 боев и достигнет ее, только если 15-я попытка получится удачной.

Выиграть у Джонсона будет непросто — если мы посмотрим на последние пять поединков Федора, он побеждал таких же, как он, заслуженных ветеранов, людей из прежних эпох (Мир, Соннен, Рампэйдж), но при этом проигрывал более-менее современным бойцам (Бэйдер, Митрион). Джонсон по возрасту хоть давно и не юн (36 лет), но технически принадлежит к гораздо более современной эре тяжеловесов по сравнению с Емельяненко (американец дебютировал в ММА в 2010-м, Федор — в 2000-м). Последний раз Федор бил крепкого современника в далеком 2011-м — тогда он победил единогласным решением Джеффа Монсона. Конечно, Монсону на тот момент уже было 40 лет и в мировую элиту тяжелого веса он не входил, но все равно был очень стойким и трудным оппонентом — например, за пять месяцев до Федора Монсона не смог финишировать Даниэль Кормье, будущая суперзвезда UFC, которая в те годы громила элитных тяжей Strikeforce (не проиграв ни единого раунда).

Сейчас 2021 год — да, за нынешнего Федора тревожно, и лучших ему уже не потянуть, но он все еще сохраняет скоростные качества и нокаутирующий удар. И при этом тренируется рядом с молодыми топами вроде Немкова и Молдавского, что позволяет не покрываться ржавчиной совсем уж быстро. Недавно онлайн-кинотеатр Okko TV снял многосерийный документальный фильм о Последнем Императоре, и из его кадров также видно, что Федор все еще очень тонусный спортсмен — не заплыл жиром, не одряхлел, не утратил рабочую этику.

Документалка получилась любопытной — Федор рассказал несколько ранее не известных деталей и был вполне откровенен. Мы собрали самое интересное из первой серии фильма.

В молодые годы Федор мог перепрыгать весь зал акробатическим фляком

«Вот наши гимнасты делают фляк, мне очень нравилось. Знаете же, что такое фляк? Прыжок назад, руки-ноги, руки-ноги. И вот я мог весь зал — раз, два, три, четыре, пять, шесть — вот весь зал перепрыгать. Сегодня ребятам сказал — Кирилл вон (Сидельников. — Прим. «СЭ») засомневался (смеется)».

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Я в юные годы вставал в шесть утра, быстро чистил зубы и бежал вот сюда, к стадиону возле школы. И по этому стадиону бегал 3 километра до тренировки и только потом шел на саму тренировку. Что бы я сейчас сказал себе 13-летнему? Что ты на правильном пути. Я жил залом, да и сейчас живу.

Федор показывает проход к школьному стадиону, где бегал в молодые годы 3 км по утрам.

Нас занималось человек 600 детей. Многие побросали, когда переходный возраст пошел. Я такие отмазки слышал... Один говорил: «Почки болят у меня падать». Для меня было удивительно — бросил, говорит, почки болят. А потом начал осваивать пиво, девочки пошли, еще что-то. Я себе говорил: «Тебе надо на всем этом крест поставить и идти тренироваться». И не просто тренироваться, а выжимать семь потов. И еще неизвестно, будет у тебя результат или не будет. Мне нравилось это преодоление себя. Я много в детстве и молодости перешагивал себя. Не могу, но надо".

(«Я такие отмазки слышал: «Почки болят у меня падать». Бросал спорт, а потом начинал пиво осваивать».

Ушел из самбо и дзюдо в бои, потому что устал от судейского беспредела

«У меня результат пошел только после армии. Год я служил в пожарной части, год служил в танковой дивизии, комендантской роте. В пожарной части была такая хорошая дедовщина. Но... меня она обошла.

Федор Емельяненко в армии.

Я был в сборной России по самбо и дзюдо, довольно неплохо выступал, стал МСМК, но мне не давали войти в финалы крупных турниров. Не давали именно судьи. Мне приходилось бороться против моего оппонента и команды судей. У меня были такие схватки — меня объявляли победителем, нас разводили, мы уходили в раздевалку, но тут нас возвращали на ковер и заставляли бороться, аннулировав мой результат. Просто своих тянули за уши. И пришлось оставить самбо и дзюдо, я ушел в бои. В боях поставил видеокассету, посмотрел то, что нужно для того, чтобы биться хорошо, и понял, что я смогу. Просто придется освоить еще пару видов спорта".

Самый умный соперник в карьере — Антонио Ногейра

«В Pride, если бы я проиграл, я там никому не нужен был бы. Меня хотели сразу с чемпионом поставить, но я сказал: «Ребят, я ваших правил не знаю, можно меня хотя бы не в первом бою против чемпиона». Они ответили — хорошо, тогда, если будешь побеждать, в третьем бою подерешься с ним. Первый бой у меня был с японцем, чемпионом Японии по карате, я нокаутировал его за секунд двенадцать. Я никому не уступал ни физически, ни по выносливости, ни по скорости.

Федор в старооскольском зале бокса. Начало 2000-х.

В поединке должно быть шахматное мышление. На его действие должно быть мое противодействие. С умным соперником очень интересно работать. В моей жизни Антонио Родриго Ногейра был самый умный. Было мне очень интересно с ним поработать, на тот момент он раскатал всю элиту, был фаворитом в нашем бою".

«Я не мстил за брата с Кро Копом. Это придумали, приплели»

«Кро Копа мне было интересно переработать, перебить на его территории. Я подготовился, старался его именно передумать. Я видел, как Марк Коулмэн с ним бился. Коулмэн, конечно, сильный в добивании лежа, в переводе в партер. Но с Мирко он кинулся раз, кинулся два, тот его на ногах пропускает, бегает от него, и Марк почувствовал себя таким бычком на привязи, которого за кольцо водят, и он ничего не может. Мирко его просто разбил. Но против меня это не сработало.

Бой за титул чемпиона Pride против Мирко Филипповича. 28 августа 2005-го.

Я не мстил за брата в том бою. Это придумали, прилепляют к этой истории. Эмоции я стараюсь не включать, я выходил биться за себя, за свою страну. Выходили россиянин и хорват. Японцы такую, очень нехорошую историю сделали... Хотели, чтобы Мирко стал чемпионом".

«От физический силы у меня сейчас осталась одна треть. Я уже не тот Федор»

«От физической силы у меня сейчас половина или даже, можно сказать, одна треть того, каким я был в 25-30 лет. Плюс восстановление уже не то, чувствуются 45 лет. Наваляю ли я Молдавскому сейчас (в спарринге. — Прим. «СЭ»)? Нет. Уже как бы сейчас самому не наваляли (смеется). Я уже далеко не тот Федор, что был. Мне не нравится это очень сильно. Я уже в том возрасте, когда сделать не могу и только рассказываю (смеется)».