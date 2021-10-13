Новый скандал с Хабибом. Его хейтят за неудачную шутку про Макгрегора и «медаль от Бастрыкина»

Последствия избиения Романа Ковалева в московском метро.

На прошлой неделе гремела история о том, как трое уроженцев Дагестана приставали к женщинам в вагоне московского метро. 25-летний бармен Роман Ковалев вступился, после чего был избит. Хулиганов арестовали, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

Поведение земляков осудили, например, популярный в Дагестане пауэрлифтер Рустам Бегерин и знаменитый Хасбулла Магомедов (в сторис). Наверное, кто-то скажет — да кто такой этот Хасбулла. Но в данном контексте он однозначно важная фигура — сейчас Хасбик второй по популярности дагестанец в мире. Не остались в стороне и представители бойцовского мира — после звонков журналистов. О нападавших жестко высказались тренер и брат Магомеда Исмаилова — Рамазан Исмаилов, тяжеловес Магомед Маликов.

Реакция Хабиба же получилась запоздалой — когда тема уже давно ушла из топов «Яндекса». И это был не осуждающий пост, а репост шутки о Коноре Макгрегоре. Нурмагомедов выложил картинку с портретом Конора и надписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» Если что — эту шутку Хабиб не удалил до сих пор.

Это отсыл к 6 октября 2018 года. Тогда Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Сразу после боя он выпрыгнул из октагона, набросившись на секунданта ирландца Диллона Дэниса. Троюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов — побежал на помощь родственнику, однако его настиг Макгрегор и нанес удар. После этого Конора атаковали друзья Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

Сторис Хабиба Нурмагомедова с фото Конора Макгрегора. Фото Instagram

В воскресенье в Красной Поляне пройдет турнир лиги Хабиба — EFC, который возглавит бой Александра Шлеменко и Артура Гусейнова. Возможно, там у журналистов будет возможность спросить у Нурмагомедова, что он хотел сказать этой шуткой: ему она нравится именно как шутка или же это ирония над властью — мол, как можно вручать медаль человеку за то, что он заступился за девушку?

Понятно, что сейчас встречается и такое мнение — будто Хабиб нормально смотрит на то, что дагестанцы могут кого-либо избить в Москве или другом недагестанском городе. Вот, например, цитата с сайта телеканала «Царьград»: «Своими словами Хабиб обозначил нормой избиение человека толпой».

На самом деле, вряд ли это так. В декабре 2019 года Нурмагомедов провел встречу с подростками в кинотеатре «Октябрьский». И там прозвучал вопрос о том, как он относится к плохому поведению земляков за пределами республики. Вот что Хабиб ответил:

«Думаю, что не все, кто приезжает из Дагестана, неправильно себя ведут. Просто определенные моменты всплывают, и все люди, смотря на одну ситуацию, делают вывод обо всем народе. Почему они себя так ведут? Просто дома им так не дают себя вести. Я их называю обиженными, потому что дома они так себя вести не могут. Там найдется человек, который возьмет за ухо, скрутит.

Хочу отметить, что не все такие. Большинство наших людей, по крайней мере те, кого я знаю из дагестанцев, работают, учатся, кто-то — врачи, кто-то — интеллигенция и так далее. Как я уже отмечал в начале встречи, не бывает, чтобы все дагестанцы или русские были идеальны. Всегда найдутся люди, которые будут делать какие-то вещи неправильно, и это не зависит от того, русский ты или дагестанец, а от того, в какой среде вырос человек, кто его воспитывал, какие у него ценности.

Я так понимаю, что здесь много наций. Не стоит разделяться. Просто каждый должен следить за своими поступками и хоть в какой-то мелочи приносить пользу. Человек, например, не может всем принести пользу, но может хотя бы своему окружению, друзьям, соседям и так далее. Это его обязанность. Это не просто так. «Вот какой молодец, как ведет себя хорошо» — это не должно так расцениваться. Или какой-то мужской поступок сделал, и его все хвалят. Это его обязанность, так и должно быть, мы не должны приводить примеры, выставлять на доску почета, говорить: «Вот, его зовут Андрей, или Магомед, он сделал мужской поступок». Это его обязанность".

Что ж, мудрая цитата. Вообще, Хабиб на пресс-конференциях, пресс-подходах говорит много правильных, умных слов. Но уже в который раз постом в Instagram настраивает против себя значительную часть российского общества.